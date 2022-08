Cướp tiệm vàng rồi đến nhà Trưởng Công an huyện đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm dùng dao, cuốc đập bể tủ kính để cướp tiệm vàng Kim Nhung xảy ra trưa cùng ngày tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Tiệm vàng Kim Nhung bị nghi phạm Nguyễn Văn Tú dùng cuốc đập bể. (Ảnh: CTV)

Theo đó, vào khoảng 11h trưa 13/8, nghi phạm Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, quê huyện Nam Giang, Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92S1... đến tiệm vàng Kim Nhung tại thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ. Tại đây, Tú xông vào tiệm vàng, dùng dao uy hiếp chủ tiệm rồi lấy cuốc đập bể tủ kính, cướp 3 khay vàng.

Camera ghi lại hình ảnh của nghi phạm Tú bỏ trốn và chiếc cuốc mà Tú dùng đập bể tủ tính để cướp tiệm vàng. (Ảnh: CTV)

Sau khi gây án, nghi phạm Tú lên xe máy bỏ trốn theo hướng Nam Giang - Đại Lộc. Qua hình ảnh camera, nghi phạm mặc áo khoác đen, quần jean, mang theo ba lô.

"Sau khi cướp tiệm vàng, nghi phạm trên đã đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú. Hiện nay công an đang tạm giữ để làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, Tú khai do mâu thuẫn với chủ tiệm vàng nên gây án…", Thiếu tướng Dũng thông tin.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Viện Kiểm sát đề nghị phạt Phùng Anh Lê đến 10 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (13/8), Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị mức án đối với cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) Phùng Anh Lê và 3 cựu thuộc cấp.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, cơ quan này khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn chính xác, đúng pháp luật.

Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", gồm: Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp).

Phùng Anh Lê bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Ảnh: BT

Về nội dung vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội nêu, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài (phường Phúc Xá, Ba Đình, TP.Hà Nội, đối tượng chuyên cho vay nặng lãi) đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng động phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công T (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ (Tây Hồ).

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ để thi hành quyết định tạm giữ trong thời hạn 3 ngày.

Do lo sợ Tài bị xử lý, chị Nguyễn Thu H (vợ Tài), ông Nguyễn Văn H (Ba Đình, bố đẻ chị H) cùng với Nguyễn Văn T (cháu họ ông Nguyễn Văn H) đã nhờ Phùng Văn Bảy (Ứng Hòa, TP.Hà Nội, chú họ Phùng Anh Lê) tìm người giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý.

Vũ Công Ngọc được đề nghị trả tự do tại tòa vì mức án đề nghị được tính bằng thời hạn bị tạm giam. Ảnh: BT

Do có quan hệ họ hàng với Phùng Anh Lê nên ông Bảy đã đặt vấn đề và được Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải bồi thường.

Khoảng từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, chị Nguyễn Thu H cùng với bố đẻ, Nguyễn Văn T đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho ông Bảy.

Ông Bảy cho mượn thêm 7 triệu đồng rồi cầm trên tay bọc tiền 110 triệu đồng đi vào phòng làm việc của Lê. Tại đây, Bảy đã đưa cho Lê số tiền 110 triệu đồng theo yêu cầu của Lê để hòa giải bồi thường và không xử lý đối với Nguyễn Hữu Tài.

Bị cáo Lê Đình Trung bị đề nghị phạt từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo. Ảnh: BT

Sau khi nhận tiền từ chú họ, Phùng Anh Lê đã chỉ đạo Nguyễn Đức Châu gọi Vũ Công Ngọc mang hồ sơ đến báo cáo Lê việc tạm giữ Tài. Sau đó, Lê chỉ đạo Lê Đình Trung bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự.

Hậu quả dẫn đến Tài được tha trái pháp luật, đơn trình báo của anh Nguyễn Công T không được xác minh làm rõ, hành vi của Tài không bị điều tra xử lý cho đến khi Công an TP.Hà Nội phát hiện vụ việc và xử lý vào năm 2021.

Về hình phạt, đề nghị xử phạt Phùng Anh Lê từ 9 đến 10 năm tù; Nguyễn Đức Châu tù bằng thời hạn tạm giam tính đến ngày hôm nay, đề nghị trả tự do cho Châu tại tòa; Vũ Công Ngọc 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Đình Trung từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo.

Cơ quan truy tố nhận định, các bị cáo đều là những người có nhận thức pháp luật đầy đủ, rèn luyện nhiều năm trong lực lượng vũ trang, hơn ai hết các bị cáo đều phải hiểu nguyên tắc giải quyết các vụ án, vụ việc phải đảm bảo quy định trong hoạt động tố tụng hình sự, từ giai đoạn tạm giữ, tạm giam đến sau này nhưng chỉ vì lợi ích vật chất, lợi dụng chức vụ quyền hạn, bị cáo Phùng Anh Lê đã lạm quyền; các bị cáo Ngọc, Châu, Trung mặc dù biết thả đối tượng Tài là vi phạm nhưng bị cáo Châu, Trung không báo cáo lên cấp trên hoặc Viện Kiểm sát ngang cấp. Với Phùng Anh Lê, bị cáo nguyên là Trưởng Công an quận Tây Hồ, là người trực chỉ huy Công an quận Tây Hồ đêm ngày 22/9/2016. Lê biết rõ đối tượng Tài đang bị tạm giữ hình sự để kiểm tra, xử lý nhưng khi được ông Bảy nhờ xử lý, bị cáo Lê lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình yêu cầu ông Bảy đưa 110 triệu để hòa giải nhưng thực chất đã chiếm hưởng số tiền này. Ngay sau khi nhận tiền, bị cáo Lê đã chỉ đạo thả đối tượng Tài trái pháp luật.

Mặc dù quá tình điều tra, tại phiên tòa, Lê không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận sự việc, tuy nhiên cơ sở chứng cứ thu thập hoàn toàn khách quan, đủ căn cứ khẳng định Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng từ ông Bảy, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện tha trái pháp luật Tài khi đang trong thời gian thi hành quyết định tạm giữ.

Sau đó Lê chỉ đạo cấp dưới dừng việc giải quyết nguồn tin về tội phạm khi Công an quận Tây Hồ đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng hình sự và cho tiến hành hòa giải, bồi thường giữa Tài và nạn nhân bị Tài và đồng phạm cướp tài sản. Hành vi của Lê phạm tội nhận hối lộ; Lê giữ vai trò chính, chủ mưu, có vai trò chính, cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 1 thời gian và mức án Lê cần áp dụng cao nhất so với các bị cáo khác.

Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì nhận thân chưa có tiền án tiền sự, trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều thành tích xuất sắc… Với các bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung ý thức được hành vi tha trái pháp luật của mình nhưng đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phùng Anh Lê thả Tài ra khỏi Nhà tạm giữ để cho về khi không có các căn cứ, thủ tục theo quy định.

Tài khoản tiktoker HM nói xấu người miền Trung bị công an triệu tập

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an TP.Đà Lạt triệu tập và làm việc với H.N.M – chủ tài khoản TikTok “H.M” (23 tuổi, thường trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về việc đăng video nói xấu người miền Trung.

Tài khoản tiktoker HM nói xấu người miền Trung bị công an triệu tập. Ảnh: CACC

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 5/8/2022, tài khoản Tiktok "H.M" đăng tải 1 video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung" thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Video trên nhận được sự quan tâm rất lớn với hơn 3,8 triệu lượt xem, 54,9 nghìn lượt thích, 23,7 nghìn lượt bình luận và 13 nghìn lượt chia sẻ.

Trong clip được H.N.M đăng tải trên tiktok, H.N.M cho rằng "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội, không có tinh thần đất nước… nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại…".

H.N.M đăng video nói xấu người miền Trung bị phản ứng gay gắt. Ảnh: CA.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến một chiều, duy ý chí của H.N.M, cho rằng hành động của M là phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, H.N.M thừa nhận quá trình sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên là do chính M thực hiện. Địa điểm quay video là tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Dù người được phỏng vấn có cả những nhận xét tích cực về người miền Trung nhưng M chỉ chọn những đoạn nhận xét tiêu cực, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa thành 1 video hoàn chỉnh chỉ chứa đựng nội dung phê phán theo ý muốn chủ quan của M và tiến hành đăng tải trên TikTok.

Mục đích mà M làm video nêu trên nhằm câu view, câu like, thu hút nhiều người quan tâm đến mình để mình sớm trở thành người nổi tiếng.

Được biết, trên trang TikTok của H.N.M cũng xuất hiện nhiều video khác có nội dung nhảm nhí. Trước đây, chính chủ tài khoản TikTok này cũng đã gây "bão dư luận", bị nhiều người lên án khi sản xuất, đăng tải video phê phán những người đi xe máy số.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tài xế vụ "xe điên" đâm liên hoàn ở cây xăng tại Hà Nội uống bia trước khi gây tai nạn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/8, lực lượng CSGT cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra vụ chiếc xe ô tô bất ngờ lao vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy và nhân viên cây xăng khiến nhiều người bị thương tối 12/8.

Vụ "xe điên" đâm liên hoàn ở cây xăng trên đường Láng (Hà Nội).

Qua xác minh ban đầu, tài xế gây ra vụ tai nạn là Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn tại chỗ đối với tài xế và đưa về cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn có nồng độ cồn rất cao vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/l khí thở).

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế này khai nhận có uống bia tại 540 đường Láng. Sau đó, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra sự việc trên.

Cơ quan chức năng xác định, tài xế "xe điên" uống bia, có nồng độ cồn rất cao khi điều khiển phương tiện.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 50 ngày 12/8, Ngô Công Hán điều khiển xe ô tô mang BKS 30H-758.03, hướng từ đường Láng – Ngã Tư Sở.

Khi đi đến số 111 đường Láng, phường Thịnh Quang, xe phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cây xăng. Thời điểm này, đang có nhiều người chờ đổ xăng.

Tại hiện trường, nhiều xe máy đổ ngổn ngang. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc.

Mâu thuẫn với con gái, đổ xăng đốt cháy rụi nhà mình

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (SN 1980, cư trú ấp An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ ngày 27/7, sau khi đi uống rượu về đến nhà thì Lương Bá Tuấn và con gái ruột là Lương Thị Thanh Nhung (SN 2003) xảy ra mâu thuẫn, do Nhung không chịu vay tiền cho Tuấn trả nợ.

Lương Bá Tuấn. Ảnh: Nghiêm Túc

Bực tức, Tuấn vào nhà lấy chai xăng khoảng 250ml đã mua trước đó, sau đó đi ra gian nhà sau đến giường ngủ của Nhung đổ hết chai xăng, bật lửa đốt nhà, rồi bỏ đi.

Thấy lửa bốc cháy, lúc này Nhung đang ở nhà sau chạy ra nhà trước đưa bà nội là bà Trần Thị Ngọc (là mẹ ruột Tuấn) cùng chạy ra khỏi nhà, đồng thời tri hô cho mọi người xung quanh biết để giúp chữa cháy.

Phát hiện đám cháy, lực lượng Công an xã An Thạnh Trung phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành chữa cháy.

Đến gần 12 giờ cùng ngày thì đã dập tắt được đám cháy nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà của Tuấn cùng nhiều tài sản có giá trị.

Riêng Lương Bá Tuấn sau khi sự việc xảy ra đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới điều tra làm rõ.