TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé trai nghi bị mẹ ném từ tầng 5 bệnh viện; cho ngủ nhờ rồi hiếp dâm cô gái trẻ

Bé trai 2 tháng tuổi nghi bị mẹ ném từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), bà P.T.Q. (mẹ của bé trai, 37 tuổi, ngụ Long An) khai: Sáng 14/6, bà Q. cùng chồng tên D. (34 tuổi) đưa con trai đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, để khám bệnh. Khoảng 8h cùng ngày, vợ chồng bà Q. đưa con trai đến Khoa Nội thần kinh tại lầu 1 để khám. Bác sĩ kết luận bé bị trào ngược dạ dày thực quản.

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, nơi xảy ra sự việc nghi mẹ ném con từ tầng 5. Ảnh: CTV

Muốn khám tổng quát để điều trị dứt điểm cho con nên bà Q. trao đổi với chồng. Lúc này, ông D. cho rằng vợ không tin kết quả của bác sĩ nên họ xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó xuống căng tin đứng chờ, còn vợ ôm con đi đăng ký khám lại.



Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết bé trai phổi yếu và bị trào ngược dạ dày thực quản. Sau khi người mẹ yêu cầu, bác sĩ cho bệnh nhi nhập viện vào Khoa Chăm sóc sơ sinh tại lầu 2. Bà Q. báo tin và dặn chồng ở dưới chờ đợi.

Một lúc sau, bà Q. nghĩ con bị bệnh nặng, bé lại hay quấy khóc, còn gia đình không có tiền chữa trị nên nảy sinh ý định ném bé trai xuống đất. Sau đó, người mẹ bế con lên tầng 5 rồi ném qua cửa thông gió khiến đứa bé không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Q. vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6, sau đó bà Q. đến cơ quan công an đầu thú.

Cho ngủ nhờ rồi hiếp dâm cô gái trẻ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, VKSND TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Lường Văn Phái (SN 1999, trú tại bản Pù Bâu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Lường Văn Phái - nghi phạm cho ngủ nhờ rồi hiếp dâm cô gái trẻ. Ảnh: Công an Bắc Giang. Nguồn: Zing

Theo cơ quan chức năng, Phái là công nhân ở Khu công nghiệp Song Khê, thuê trọ tại thôn Song Khê 1, TP.Bắc Giang. Tối 13/6, nghi phạm chuẩn bị đến công ty thì thấy N. (18 tuổi, quê Lạng Sơn) đi làm về nhưng không có chìa khóa phòng trọ.

Hôm đó, Phái cho N. sang phòng ngủ nhờ. Đến 5h ngày 14/6, nghi phạm về phòng thì thấy cô gái 18 tuổi đang ngủ. Lợi dụng điều này, Phái thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Cùng ngày, N. đến trụ sở Công an TP.Bắc Giang trình báo vụ việc.

Tại trụ sở điều tra, Phái thừa nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Vụ đĩa mì xào giá 200 ngàn ở Nha Trang: Chủ nhà hàng muốn gặp trực tiếp khách để nói chuyện

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/6, anh Ngọc Thành (chủ nhà hàng hải sản Ngọc Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Vụ việc xảy ra cách đây khoảng 2 - 3 ngày, hôm đó không có tôi, chỉ có quản lý và nhân viên của nhà hàng. Nhân viên thông tin lại, khách sau khi ăn 2 đĩa mì rồi mua thêm một đĩa về mang về nhà, với giá 200 ngàn đồng/suất".

Phần đĩa mì xào giá 200 ngàn, khách tố nhà hàng Ngọc Phú "chặt chém". Ảnh: MXH

Chủ nhà hàng hải sản Ngọc Phú cho biết thêm: "Khách hàng vẫn ăn uống vui vẻ bình thường, sau khi mang về nhà rồi đưa lên mạng sự việc này, tôi thấy không khách quan lắm. Tôi rất muốn vị khách này quay lại quán để làm việc cho rõ ràng, nếu sai tôi sẽ trực tiếp xin lỗi khách hàng".

Theo anh Thành, quán bán chủ yếu là hải sản nên luôn cố gắng phục vụ hết mình. Quán bán cho khách lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai mà "chặt chém". Hiện nay, vật giá rất leo thang nên nhà hàng cũng tăng lên, cụ thể: Ngày xưa một bình gas có 1 triệu đồng mà nay lên đến 1,5 - 1,6 triệu đồng, nhân viên ngày xưa thì trả 3,5 triệu đồng/tháng giờ lên 4,5 - 5 triệu đồng họ mới làm; dầu ăn, các nguyên liệu khác cũng tăng.

Như đã thông tin vụ đĩa mì xào giá 200 ngàn, mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết có nội dung "Phốt lừa đảo nhà hàng hải sản Ngọc Phú" có địa chỉ phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ.

Bài viết được đăng theo chia sẻ của Facebooker Lưu Phương Linh, tố nhà hàng trên "chặt chém" cho 3 suất mì xào bò có giá 600.000 đồng (200.000 đồng/suất).

"Chưa nói đến giá cả, một suất nhiều mì nhiều rau nhưng chỉ có 4-5 miếng thịt bò vừa khô vừa dai, ăn rất chán. Khi tính tiền, nhà hàng chặt chém, một suất mì 200.000 đồng, tổng 3 suất mì 600.000 đồng. Khi nhà mình thắc mắc thì bên nhà hàng chỉ nói vì đấy là mì bò nên đắt", nội dung bài viết chia sẻ.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Long An: Gia đình khẳng định không kêu gọi giúp đỡ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Lại Trần Nhân Tâm (cha ruột bé L.T.P., 24 tuổi, ngụ TP.Tân An) cho biết, gia đình và anh rất bức xúc, từ ngày con anh tử vong tại nhà trọ ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Liên tiếp những ngày sau, anh rất mệt do phải nghe điện thoại rồi tiếp nhiều người tới tìm hiểu sự việc về cuộc sống gia đình. Đỉnh điểm, một số Youtuber tìm cách ghi hình, quay cảnh về nơi sống hiện tại của anh cùng gia đình. Sau đó tự tìm đến ngôi mộ nơi chôn cất con trai để quay và bình luận theo ý kiến của cá nhân.

Ngôi nhà trọ nơi xảy ra việc người tình của mẹ bạo hành bé trai 18 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Thiên Long

Theo anh Tâm, nhiều người làm như biết hết mọi chuyện trong gia đình anh, họ nói đủ thứ y như thật cứ thế đăng lên trang mạng xã hội. "Tôi và mẹ ruột đã làm đầy đủ trách nhiệm, con ra đi là mất mát quá đau lòng cho gia đình. Mỗi đêm đi làm về nhìn di ảnh là tôi chỉ biết nằm khóc", anh Tâm nói trong nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, hàng xóm với anh Tâm) kể lại: Ngày đứa cháu nghi bị cha dượng đánh tử vong đưa về chôn cất, nơi đây cũng ồn ào đủ chuyện. Theo bà Hồng, chẳng biết nhóm thanh niên lạ này ở đâu đến, họ cầm điện thoại rồi máy quay phim, chụp hình, quay khu vườn thanh long, đường lộ vô tới nơi bé đang yên nghỉ. Người quay, người đứng nói thời gian có khi kéo dài mấy tiếng mới rời đi.

Khi nhóm này vừa đi lại có mấy người đàn ông khác chạy xe máy vào cũng quay rồi tìm người phỏng vấn. Sau này một số người dân ở đây nói họ đăng trên mạng xã hội.

Một số hình ảnh được phát liên tục trên mạng xã hội về trường hợp của cháu T.P tử vong, có clip đi quá giới hạn của nó khi khai thác nhiều chuyện đời tư cá nhân, sau đó là vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền để lo "mồ yên, mả đẹp" cho nạn nhân xấu số.

"Một lần nữa tôi xin khẳng định, tôi cùng gia đình đủ sức xây mồ mả cho con chôn cất trên phần đất bên ngoại tôi tại xã Hòa Phú. Tất cả người thân cũng chưa kêu gọi hoặc nhờ ai đúng ra vận động kinh phí này, nếu ai tham gia kêu chuyển tiền là tự ý bịa đặt, lợi dụng danh nghĩa để kiếm tiền", anh Tâm quả quyết.

Theo anh Tâm (cha ruột bé P.), tại nơi chôn cất của con mình những ngày qua liên tục có Youtuber đến quay clip đăng lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ. Ảnh: Thiên Long

Ngoài ra, anh Tâm cho biết thêm, hai cá nhân P.N và H.P Vlog goden đăng nhiều clip xung quanh câu chuyện con anh tử vong, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân ra tay giúp đỡ là hoàn toàn không đúng sự thật. Theo anh Tâm, gia đình hai bên nội, ngoại còn đang định xây kiên cố hoặc là đem lên hỏa táng. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT huyện Bến Lức đề nghị giữ nguyên để còn xem xét một số vấn đề liên quan tử thi.



Liên quan đến những người quay clip đứng ra vận động khi không có ý kiến gia đình, anh Tâm nhắn nhủ mọi người hãy thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản họ kêu gọi.

Cũng theo anh Tâm, mẹ ruột cháu P. do bị sốc nặng hiện vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Long An.

Trước đó, ngày 14/6, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã có đủ tài liệu chứng minh nghi phạm Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) đã đánh cháu bé L.T.P tử vong, đồng thời khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 2/6, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP.Tân An) nhận thông tin, con anh trai anh là cháu L.T.P (18 tháng tuổi) sống với mẹ đã tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bến Lức. Khi vào khoa cấp cứu trên cơ thể có nhiều vết chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tái tay chân... nghi bị bạo hành gây ra cái chết.

Cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vắng mặt trong phiên tòa thứ 3

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, TAND TP.Hà Nội xét xử 10 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. Tất cả đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng".

Đây là vụ án thứ ba liên quan ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank và là vụ án thứ 2 của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên cấp phó của ông Bình.

Ông Trần Phương Bình trong một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh: Xuân Ân

Năm 2018, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù, ông Bình bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Trong vụ án thứ hai, ông Bình cũng lĩnh án chung thân khi bị xác định góp phần gây thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.

Sáng nay (16/6), cả ông Bình và bà Xuyến cùng xin được xét xử vắng mặt vì sức khỏe kém. Sau hội ý, chủ tọa Trần Thị Tâm cho hay 2 bị cáo đều đã có lời khai tại giai đoạn điều tra; họ tuổi đã cao, hiện đang chấp hành án trong các vụ án khác nên chấp nhận đề nghị. Phiên tòa tiếp tục diễn ra và dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, ông Bình, Xuyến cùng một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.

Các bị cáo tại tòa án Hà Nội, sáng 16/6. Ảnh: X.A

Trong đó, Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Bình, bà Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại công ty An Phát) để vận động 2 người chỉ đạo Chi nhánh Đông Á tại Hà Nội giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Sau khi vay được từ Đông Á Bank hơn 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Cơ quan truy tố cáo buộc, bị cáo này sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả cho vào hồ sơ vay vốn.

Đến nay, bà Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỷ đồng.

Trong vụ, ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc ngân hàng còn thừa nhận năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á.

Trên thực tế không có chuyện giải ngân số vàng. Các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm. Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai được khởi tố, xử lý trong vụ án khác.

Năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát rồi đưa đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Nhóm bị can nguyên là cán bộ Đông Á chi nhánh Hà Nội bị xác định biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên làm theo yêu cầu dù trái quy định. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của ông Bình.