TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bênh mẹ, con trai bị cha ruột đâm chết; phát hiện thi thể 2 mẹ con dưới giếng

Bênh mẹ, con trai bị cha ruột đâm chết

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng công an vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lượm (SN 1965, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".



Nguyễn Văn Lượm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, sáng 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo của Công an huyện Châu Phú về việc bà Thái Thị Vốn (SN 1964, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) trình báo sự việc phát hiện con trai bà là Nguyễn Văn Cường (SN 1990) bị đâm chết, nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40 mét.



Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, chưa rõ đối tượng gây án, gây hoang mang trong dư luận, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Qua xem xét các dấu vết để lại tại hiện trường, lực lượng công an nghi vấn lời khai của bà Vốn và ông Nguyễn Văn Lượm (chồng bà Vốn) có nhiều điều khả nghi.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an nhanh chóng xác định ông Lượm là đối tượng nghi vấn giết chết Cường nên mời về trụ sở làm việc.

Lúc đầu ông Lượm quanh co không thừa nhận, tuy nhiên trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ không thể chối cãi thu được trong quá trình điều tra, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết Cường.

Tại cơ quan công an, ông Lượm khai nhận là người nghiện rượu, sau mỗi lần uống rượu, ông Lượm thường xuyên chửi mắng và hăm dọa đánh bà Vốn. Bênh mẹ, mỗi lần thấy như vậy Cường tỏ ra bực tức và cự cãi với ông Lượm.

Đến chiều tối 16/1, sau khi nhậu xong, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh bà Vốn. Lúc này, Cường cũng mới đi nhậu về thấy vậy nên vào khuyên can thì 2 cha con xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Cường dùng tay đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. Tức giận việc bị con trai đánh, ông Lượm liền vào bếp lấy một con dao Thái Lan chạy ra đâm nhiều nhát vào vùng ngực Cường. Cường bỏ chạy thì bị ông Lượm tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào vai rồi quay về nhà nằm ngủ.

Đến khoảng 6h sáng hôm sau, bà Vốn đi chợ phát hiện Cường nằm chết ở đám cỏ cách nhà khoảng 40 mét nên kêu mọi người đưa Cường vào trong nhà. Sợ liên lụy và mang tiếng với bà con hàng xóm, bà Vốn đã đến công an trình báo không đúng sự thật.

Việc nhanh chóng làm rõ vụ án đã kịp thời trấn an dư luận, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão, qua đó đã đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng công an.

Phát hiện thi thể 2 mẹ con dưới giếng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 17/1, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con tử vong dưới giếng.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.T. (SN 2004) và con trai L.H.N. (3 tháng tuổi), trú tại xã Nghĩa Hành.

Thông tin ban đầu, sáng 17/1, mọi người không thấy chị T và con trai ở đâu mới tá hỏa đi tìm.

Ra đến khu vực giếng, mọi người phát hiện ra chiếc khăn của bé N. nổi trên mặt nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nghĩa Hành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa 2 mẹ con lên.

Sau nhiều giờ hút nước giếng, thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, nữ sinh lớp 9 tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM), 8 người kịp tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một nữ sinh lớp 9 không may bị mắc kẹt bên trong, dù sau đó đã được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến hơn 12h, lực lượng chức năng vẫn túc trực, dọn dẹp hiện trường tại số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận hiện tại không còn ai mắc kẹt bên trong. Ảnh: Chinh Hoàng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một nguồn tin xác nhận, nữ sinh học lớp 9 bị mắc kẹt bên trong cửa hàng tiện lợi đã được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng tích cực dọn dẹp đống đổ nát tại số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Clip: Chinh Hoàng

Chủ tịch UBND quận 4 ông Lê Văn Chiến cho biết: Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa 8 nạn nhân ra ngoài, trong đó có 7 người bị thương nhẹ. Hiện tại bên trong cửa hàng tiện lợi này không còn ai bị mắc kẹt.

Hai phó chủ tịch quận 4 đang túc trực tại hiện trường cùng lực lượng chức năng xử lý đống đổ nát tại cửa hàng tiện lợi này.

Trước đó, thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó Đội trưởng Đội công tác cứu hộ (PC07) TP.HCM cho biết: Vụ sập cửa hàng tiện lợi là do vào dịp Tết, cửa hàng nhập hàng về quá nhiều và chất lên kho phía trên gác. Hàng nặng khiến phần kho bị đổ sập xuống phía dưới.

Lúc xảy ra sự cố, có 8 người đang ở phía dưới thoát ra ngoài an toàn. Nữ sinh lớp 9 không chạy kịp dẫn đến mắc kẹt. Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiều cây sắt lớn đổ, chắn ngang lối ra vào khu vực có nạn nhân đang mắc kẹt.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 8h45 ngày 18/1, nhiều người sống trên đường Vĩnh Hội, quận 4 nghe tiếng động mạnh. Lúc này, họ phát hiện cửa hàng tiện lợi ở số 16 Vĩnh Hội đổ sập. Khói bụi tỏa ra mù mịt.

"Tú bà" sinh viên 23 tuổi điều hành đường dây mại dâm giá 2.000 USD/lần

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Nhật Lệ (SN 2000; quê ở tỉnh Cao Bằng; trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo kết quả điều tra, đối tượng Hoàng Thị Nhật Lệ thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân "Hini Nguyễn và Luna" lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước để môi giới mại dâm. Giá mua bán dâm dao động từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lần tuỳ thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào số tài khoản của Lệ, gái bán dâm được hưởng 30%, Lệ hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được.



"Tú bà" Hoàng Thị Nhật Lệ điều hành đường dây mại dâm có giá lên đến 2.000 USD/lần.

Ngày 6/1, tổ công tác của Phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn, địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện tại phòng 505 và 506 có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng mua bán dâm và tài liệu thu giữ được, Cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Lệ để đấu tranh làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Quá trình làm việc, các đối tượng đều khai nhận, ngày 6/1, Lệ đã thỏa thuận với khách mua dâm điều 2 gái bán dâm có giá 12 triệu đồng/người/lượt. Sau khi thỏa thuận xong, khách mua dâm đã chuyển 24 triệu đồng vào tài khoản của Lệ. Sau khi nhận tiền, Lệ chuyển khoản và điều 2 gái bán dâm là N.T.T (SN 1998, quê ở Phú Thọ) và Đ.T.T.H (SN 2002, trú tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) tới khách sạn bán dâm.

Theo trinh sát, đối tượng Lệ là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, hiện đang nợ môn thi. Trong thời gian chờ tốt nghiệp, Lệ tổ chức điều hành đường dây mại dâm trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nhật Lệ về hành vi "Môi giới mại dâm", đồng thời đấu tranh mở rộng vụ án.

Cảnh sát đồng loạt khám xét 2 trung tâm đăng kiểm xe ở Thái Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện việc khám xét 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. 2 trung tâm này ở TP.Thái Bình và huyện Đông Hưng.

Khoảng 10 giờ ngày 18/1, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D (trụ sở đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện việc khám xét cơ sở này.

Rất nhiều cảnh sát đã xuất hiện ở thời điểm khám xét như cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan. Cùng thời điểm này, việc khám xét cũng được thực hiện ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.02D (trụ sở thôn Nam Quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng).

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D là 1 trong 2 trung tâm đăng kiểm bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét ngày 18/1. Ảnh: KL

Được biết, 2 trung tâm đăng kiểm này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

Rất nhiều cảnh sát cơ động đã tham gia hỗ trợ, đảm bảo an ninh trong quá trình khám xét. Ảnh: KL

Ghi nhận của PV, tại thời điểm lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét, một số chủ phương tiện đưa xe đến đăng kiểm nhận được sự hướng dẫn nên phải ra về.

Cơ quan công an thực hiện việc khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D. Ảnh: Bá Dương

Việc khám xét 2 trung tâm đăng kiểm này là kết quả của việc xem xét, điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện cơ giới xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Thái Bình xác định, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D trên đường Quang Trung và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D tại thôn Nam Quán có dấu hiệu xảy ra tình trạng đưa và nhận hối lộ nhằm mục đích bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Nhà chức trách cũng nhận thấy một số chủ phương tiện ô tô đã có hành vi đưa hối lộ để được bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.