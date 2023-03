TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ; tống tiền bạn gái bằng clip nóng

Bắt khẩn cấp nghi phạm cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ sau khi xem "phim nhạy cảm"

Như Dân Việt đã đưa tin: VKSND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và cử kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ “cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ” xảy ra tại xã Ea Na.

Phạm Văn Tuyến tại cơ quan điều tra.

Theo khai nhận của Phạm Văn Tuyến (SN 1987, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), khoảng 15h30 ngày 9/3, Tuyến đang ở nhà xem "phim nhạy cảm", thì thấy cháu X. (là con riêng của vợ Tuyến, sinh ngày 17/10/2006, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đi học về, nên dụ dỗ cháu để được hôn và quan hệ tình dục.

Đổi lại, Tuyến sẽ cho cháu X. một triệu đồng, nhưng cháu không đồng ý.

“Cơn dục vọng” lên cao, Tuyến đã đẩy cháu vào phòng ngủ của 2 vợ chồng rồi hiếp dâm cháu X.

Ngay sau đó, cháu X. đã đến Công an xã Ea Na tố giác hành vi của gã cha dượng.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Tuyến để điều tra về hành vi hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Tống tiền bạn gái bằng clip nóng

Nguyễn Đức Phương bị công an tạm giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Phương (39 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận đơn trình báo của chị T. (29 tuổi) về việc bị Phương có hành vi đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, đơn vị đã triệu tập Phương để làm rõ.

Phương khai trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022, người này có quan hệ tình cảm với chị T. Nghi phạm đã dùng điện thoại quay phim lại những lần quan hệ tình dục giữa 2 người.

Sau đó, qua mạng xã hội, Phương liên tục đe dọa chị T. về việc đăng tải clip nóng và gửi cho người thân cô gái này. Nghi phạm yêu cầu nạn nhân đưa tiền nếu không muốn hình ảnh nhạy cảm bị phát tán.

Tổng số tiền Phương đã chiếm đoạt của chị T. là 4 triệu đồng.

Bắt giữ nam thanh niên hack Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt người

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Nhật Tân (SN 2001, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai Nguyễn Nhật Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 2/2023, Nguyễn Nhật Tân tự tạo một đường link bình chọn ảnh cuộc thi siêu mẫu nhí để chiếm đoạt thông tin tài khoản Facebook cá nhân của những người vào tham gia bình chọn.

Sau khi hack Facebook của nhiều người, Tân nhắn tin đến những người thân, bạn bè của bị hại để mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tân lên mạng tìm kiếm các trang mua bán tài khoản ngân hàng sau đó đặt mua tài khoản tại Ngân hàng ABBank với giá 800 nghìn đồng để thực hiện việc giao dịch chuyển tiền.

Tang vật vụ án Nguyễn Nhật Tân lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số những tài khoản Facebook cá nhân Tân hack được, có tài khoản bị đối tượng sử dụng để lừa đảo trót lọt hàng chục triệu đồng.

Đơn cử như, sau khi hack Facebook của chị N.T.D.H (trú Thừa Thiên Huế), Tân dùng tài khoản Facebook này nhắn tin cho nhiều người thân, bạn bè của chị H để mượn tiền. 8 người thân, bạn bè của chị H đã chuyển tiền theo yêu cầu của Tân với số tiền lên đến 73 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Tân tại TP.Đà Nẵng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Khởi tố, bắt tạm giam Mai Văn Quân về tội đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Quân về tội "Đưa hối lộ".

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Mai Văn Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).



Ông Quân là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D ở huyện Bình Chánh.

Theo công an, Mai Văn Quân với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe, với mục đích được bỏ qua các lỗi, thiếu sót trong hồ sơ nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã khởi tố Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D, đóng trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội "Nhận hối lộ".

Cũng theo công an, ông Mai Đức Truyền đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn (là chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) nhận tiền của đại diện Công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên và thẩm định đạt yêu cầu.

Liên quan đến tiêu cực trong ngành đăng kiểm, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Nhận hối lộ" đối với 3 người gồm: Nguyễn Chí Quyết (31 tuổi, quê Đắk Lắk, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D), Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ quận 10, Phó Giám đốc) và Phạm Văn Luân (32 tuổi, quê Đắk Lắk, Phó Giám đốc).

Công an xác định, Ban Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm 50-13D đã nhận tiền của các chủ phương tiện nhằm bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định xe.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 147 bị can để điều tra về tiêu cực xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành liên quan. Những người này bị khởi tố về các tội: "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Bênh bạn, nam sinh lớp 10 dùng dao đâm người tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 12/3, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ T.K.N. (16 tuổi, học sinh lớp 10 ở huyện Châu Thành, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

T.K.N. (bên phải, nghi phạm bênh bạn, dùng dao đâm người tử vong) làm việc với công an.

Theo thông tin ban đầu vụ bênh bạn, nam sinh lớp 10 dùng dao đâm người tử vong: Tối 10/3, T.K.N. (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cùng bạn xảy ra mâu thuẫn với D.T. (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân) dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, N. đã dùng dao (loại dao Thái Lan) mang theo trong người đâm vào vùng ngực của T. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, N. bỏ hung khí lại hiện trường rồi về nhà. Khoảng 5h ngày 11/3, N. cùng người thân đến Công an xã Phú Tân trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, N. khai thấy bạn mình bị đánh, do muốn bênh vực bạn nên đã dùng dao đâm nạn nhân.

Nghi phạm N. hiện là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn huyện Châu Thành, còn nạn nhân T. là lao động tự do.

Hiện cơ quan công an địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng dã man, phải nhập viện điều trị

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 11/3, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra vụ nữ sinh L.T.N.D (14 tuổi, lớp 8 Trường Trung học cơ sở Phú Thịnh) bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng. Bước đầu, công an xác định nhóm nữ hành hung D. có dấu hiệu hình sự tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguồn: Tiền Phong





Nữ sinh lớp 8 bị nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng dã man, phải nhập viện điều trị.

Thông tin cụ thể vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng dã man, phải nhập viện điều trị: Theo cơ quan công an, 2 đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội xảy ra vào ngày 31/1 và 23/2 tại đoạn đường vắng và công viên ở huyện Tam Bình.

Người được cho là “chủ mưu” là Vũ Phương Th. (19 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Theo xác minh ban đầu, khoảng cuối tháng 12/2022, nhóm của Th. hẹn D. ra đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình để “nói chuyện”.

Tiếp đó, ngày 31/1 và 23/2, nhóm của Th. tiếp tục hẹn D. đến đoạn đường vắng và công viên khu dân cư Phú Ninh (ấp Phú Ninh, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình). Tại đây, cả nhóm dùng mũ bảo hiểm tấn công D. gây thương tích ở vùng đầu và tay.

Nạn nhân D. sau đó được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đồng thời trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Theo nội dung trong 1 đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác xanh đứng nói chuyện với một nữ sinh mặc áo khoác đen, tay cầm mũ bảo hiểm giữa một đoạn đường vắng.

Sau lời qua tiếng lại, bất ngờ có một nữ sinh mặc đồ thể dục phía sau lao đến đánh tới tấp nữ sinh mặc áo khoác xanh. Tiếp đó, nhiều thiếu nữ và nữ sinh cũng lao vào dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh dã man, mặc cho nạn nhân ôm đầu dưới đường nhựa, khóc xin tha...

Cơ quan công an đã kết hợp với chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường mời làm việc nhóm thiếu nữ tham gia đánh bạn, khoảng 12 em đa số là học sinh các trường THCS, THPT thuộc huyện Tam Bình.

Hiện, vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình tiếp tục xác minh, chờ bị hại xuất viện sẽ tiến hành giám định tỷ lệ thương tật để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.