Bắt "hotgirl" có lệnh truy nã đặc biệt

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/3, Công an thị xã Hoà Thành cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Thị Kim Huê (sinh năm 1998, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành), bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Kim Huê (sinh năm 1998) tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 28/3, tại nhà số 110/10 Lưu Khánh Đức (khu phố 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Công an thị xã Hoà Thành phối hợp Công an phường 2, thành phố Sóc Trăng và các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản, bắt người đang bị truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Kim Huê.

Sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoà Thành khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự, Huê đã bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng căn cước công dân giả mang tên Thẩm Thuỵ Ngọc Quyên (sinh năm 1990, nơi thường trú phường 12, quận 6, TP.HCM) xuống Sóc Trăng lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Công an thị xã Hoà Thành đang làm thủ tục để chuyển giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản dùng hung khí chống trả quyết liệt khi bị vây bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm thủ tục bàn giao nghi phạm Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) thụ lý theo thẩm quyền. Nghi phạm Phạm Châu Thanh liên quan vụ án hiếp dâm, cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) liên quan vụ án hiếp dâm, cướp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Theo Công an huyện Bến Lức, khoảng 13 giờ 30 ngày 29/3, cơ quan này nhận tin báo của Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra ngày 29/3/2023 tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Tin báo mô tả ngắn gọn, đối tượng chạy xe máy hiệu Wave màu vàng đen bạc biển số 66N1-200.96 đã rời khỏi huyện đi qua địa phận Long An.

Ngay lập tức, trinh sát hình sự huyện Bến Lức phối hợp với Đội dân phòng huyện triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn ở một số tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đến 20 giờ 45 cùng ngày, công an phát hiện đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm trùng khớp với tin báo, đang lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức). Khi lực lượng ra hiệu dừng xe, nghi phạm liền tăng tốc.

Trinh sát hình sự tiếp cận gần, đối tượng rút hung khí chống trả quyết liệt. Sau một hồi, công an đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm.

Qua khai thác nhanh của công an, đối tượng thừa nhận tên Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) vừa thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Nữ kế toán nghi bị giám đốc người Trung Quốc sát hại đang mang thai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Nghi phạm Yang Zhong Wu đang bị cảnh sát truy bắt.

Nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sáng cùng ngày, chồng của chị L.T.M (SN 1993, nạn nhân) cho hay vợ anh đang mang thai. Hiện thi thể chị M đã được đưa về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M tử vong tại công ty nên báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu. Hiện Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, hoặc điện thoại 098 9951795 gặp trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Bắt giữ thanh niên dùng xà beng tấn công đại úy công an bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Trần Lợi (24 tuổi, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Trần Lợi. Ảnh: CTV

Trước đó, 15h ngày 25/3, Công an huyện Nam Trà My nhận thông tin của người dân về việc tại thôn 1, xã Trà Mai có thanh niên đang dùng rựa rượt đuổi, đập phá xe máy của ông N.T.V.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an xã Trà Mai có mặt tại hiện trường để xác minh, qua đó xác định đối tượng Trần Lợi là người thực hiện hành vi trên.

Khi công an đến mời Lợi lên làm việc, Lợi không chấp hành, chốt cửa ở trong phòng. Trong lúc lực lượng công an vận động, giải thích, Lợi bất ngờ mở cửa phòng, dùng xà beng tấn công, khiến đại úy Trần Công V. (Trưởng Công an xã Trà Mai) bị thương ở tay.

Sau đó, lực lượng công an đã khống chế, đưa đối tượng Lợi đưa về cơ quan chức năng làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an huyện Nam Trà My đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn đối với Lợi.

Kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích của đại úy Trần Công V. là 2%.

Bắt 15 đối tượng về hành vi đưa, nhận hối lộ

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Công an Lai Châu, sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 28/3 Công an tỉnh Lai Châu cùng một số đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến công tác trồng rừng ở Lai Châu.

Các đối tượng trong đoàn thanh tra bị bắt giữ về hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, khi biết mình đều có sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trồng rừng nên trưởng ban quản lý rừng các huyện đã liên hệ với nhau và thống nhất đóng góp tiền hối lộ đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi sai phạm.

Được biết trước đó, ngày 17/1 Thanh tra tỉnh Lai Châu ra Quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2021.

Sau khi quyết định được ban hành, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra.



Các đối tượng bị bắt, giữ, khám xét khẩn cấp có 9 đối tượng (7 Trưởng ban và 2 nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện) gồm: Tống Văn Hoàn (SN 1977) - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè, Nguyễn Văn Hồng (SN 1979) - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn, Nguyễn Văn Tuyển (SN 1977) - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ, Lò Văn Tùng (SN 1987) - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên; Mai Hồng Hạnh (SN 1982) - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên, Mạch Thọ Quyết (SN 1982) - Trưởng Ban quản lý rừng huyện Tam Đường, Nguyễn Duy Hoan (SN 1980) - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ, Nguyễn Ngọc Chỉnh (SN 1980), Lưu Anh Võ (SN 1980) cùng là nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

7 đối tượng là Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện bị bắt giữ về hành vi đưa, nhận hối lộ.

6 đối tượng trong đoàn thanh tra gồm: Ngô Thị Dung (SN 1969) - Trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu (Trưởng đoàn thanh tra), Đỗ Lương Bằng (SN 1983) - cán bộ Thanh tra tỉnh (thư ký Đoàn thanh tra), Lê Mạnh Cường (SN 1988) - cán bộ Thanh tra tỉnh, Vũ Thanh Vận (SN 1984) - cán bộ Thanh tra tỉnh, Lò Văn Ngọc (SN 1989) - cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phạm Trọng Thứ (SN 1973) - cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Số tiền các đối tượng đưa và nhận hối lộ là 260 triệu đồng. Ngày 20/2/2023, Quyết, Hoàn, Tuyển, Hạnh đại diện cho các Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện chuyển cho Đỗ Lương Bằng số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau đó, Bằng cùng với Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên Đoàn thanh tra.



Hiện tại, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.