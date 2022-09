Khởi tố nữ bợm nhậu vi phạm luật giao thông dùng dép đánh vào mặt công an

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Đàm Thị Mai, sinh năm 1980, ở phố Phan Bội Châu 4, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hoá về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Đàm Thị Mai tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 5 phút ngày 20/9, trong khi tổ tuần tra 282 của Công an tỉnh Thanh Hoá đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 47 (đoạn qua địa bàn phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hoá) thì phát hiện Đàm Thị Mai điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B6- 8846 chở theo một người khác không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, mặc dù lực lượng tuần tra đã tuyên truyền, giải thích rõ chức năng, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông của tổ 282 và hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Đàm Thị Mai, nhưng đối tượng này vẫn không chấp hành, không xuất trình giấy tờ tuỳ thân, liên tục có hành vi chửi bới, lăng mạ, xô đẩy và thách thức các thành viên trong tổ tuần tra.

Thậm chí, Mai còn dùng dép đánh vào mặt và giật mũ bảo hiểm của một số cán bộ công an trong tổ tuần tra. Trước hành vi chống đối của đối tượng, tổ tuần tra đã kiên quyết xử lý. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Đàm Thị Mai, lực lượng công an phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,600mg/L.

Tại cơ quan công an, Đàm Thị Mai thừa nhận: Tối 20/9, Mai cùng bạn đến nhà chị gái chơi và có sử dụng rượu bia. Trong quá trình tham gia giao thông thì Mai bị tổ tuần tra 282 dừng xe để kiểm tra hành chính, mặc dù đã được tuyên truyền giải thích nhưng do có men rượu trong người nên đã không kiểm soát được hành vi của mình.

Hiện Công an TP.Thanh Hoá đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Án mạng nghi vì mâu thuẫn tranh chấp 20cm đất

Sáng 22/9, thông tin với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21/9, trên địa bàn phường Quán Trữ xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Người bị thiệt mạng là ông N.V.H, 60 tuổi, trú tại tổ dân phố Trữ Khê 1, phường Quán Trữ.

Hiện trường vụ việc hàng xóm đánh nhau khiến 1 người tử vong. Ảnh: NĐ

Thông tin thêm với phóng viên, vị lãnh đạo UBND phường Quán Trữ cho biết, nguyên nhân của vụ việc có thể do tranh chấp 20cm đất giữa ông N.V.H và ông S (hàng xóm).

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an quận Kiến An đã bắt được đối tượng S là nghi phạm gây ra cái chết cho ông N.V.H.

Được biết, ông N.V.H và đối tượng S là hàng xóm của nhau đã nhiều năm.

Hiện Công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bắt tạm giam người đàn ông lùa chó cắn hàng xóm để trả đũa

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Đình Thảo (46 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, trưa 29/5, Đặng Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng Trương Anh Tâm (39 tuổi) ngồi nhậu tại nhà của Ngọc.

Tại cuộc nhậu, Tâm biết được trước đây giữa Ngọc và Trần Đình Thảo là hàng xóm của Ngọc có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tâm gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Ngọc và Tâm xông vào đánh Thảo.

Bị đánh, Thảo bỏ chạy về nhà, cầm xẻng qua quay lại nhà Ngọc để đánh trả thì bị Tâm giật được đánh vào đầu Thảo thương tích ở mắt trái. Tiếp đó, Tâm và Ngọc tiếp tục dùng xẻng đánh vào người Thảo.

Thảo quay về nhà, thả một con chó Pitbull cao khoảng 70cm, nặng khoảng 40kg và một con Becgie cao khoảng 60cm, nặng 30kg ra ngoài. Thảo lùa hai con chó qua nhà Ngọc.

Con Pitbull xông vào cắn Ngọc gây thương tích ở mặt, tay và chân. Sau đó, Thảo hô con Pitbull không cắn Ngọc nữa, rồi dẫn chó về nhà.

Người đàn ông lùa chó cắn hàng xóm để trả đũa. Clip: CACC

Công an quận Sơn Trà cho biết, kết quả giám định thương tật mà con chó Pitbull gây ra cho Ngọc là 29%. Trong trường hợp của bị can Thảo, dù giám định thương tật của bị hại là 29% nhưng công an vẫn khởi tố theo khoản 2, Điều 134 vì xem chó Pitbull không rọ mõm là "hung khí nguy hiểm".

Theo cơ quan công an, trong quy định về chăn nuôi gia súc có quy định chó đi ra ngoài phải được rọ mõm để đảm bảo an toàn.

Thêm vào đó, trong trường hợp này, ông Thảo biết được chó Pitbull là loài hung dữ, có thể gây thương tích nặng, tính sát thương cao nhưng vẫn thả chó ra để cắn đối thủ. Việc xem ông Thảo dùng chó Pitbull trong trường hợp này là hung khí nguy hiểm đã được thống nhất của Viện kiểm sát.

Trong vụ án này, công an cũng khởi tố Đặng Văn Ngọc và Trương Anh Tâm cùng tội danh Cố ý gây thương tích. Hai người này đã đánh ông Thảo bị thương khiến ông Thảo tức giận về thả chó Pitbull qua cắn lại.

Em ruột đánh anh tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/9, tin từ UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Do mâu thuẫn cá nhân, em trai đã đấm anh tử vong. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 20/9, ông Nguyễn Văn Mịch (SN 1962, trú thôn Thi Ông, xã Hải Hưng) đang ngồi ăn nhậu tại nhà ông Võ Văn Thi (SN 1976, trú cùng thôn).

Bất ngờ, em trai ông Mịch là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1970, trú cùng thôn) đến. Hai anh em xảy ra cãi vã. Tuyến đã dùng tay đấm nhiều phát vào đầu anh trai khiến ông Mịch bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nắm được thông tin, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục điều tra, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Về vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 22/9, theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tài xế điều khiển ô tô tải gây tai nạn đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra trên tuyến quốc lộ 49 qua địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995 trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới). Tài xế này bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 10/8/2022 tại km72+800 quốc lộ 49, thuộc địa phận xã Sơn Thủy ,huyện A Lưới đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải 75C-032.32 do anh Huỳnh Văn Cường điều khiển, chở trong cabin vợ anh Cường là chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993). Trên thùng sau xe tải chở thêm 2 người gồm anh Hồ Văn Phương (SN 1986) và anh Prômisa (SN 1998, cùng trú thôn Cân Te, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới).

Khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 49A theo hướng từ huyện A Lưới và TP.Huế thì va vào xe mô tô 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú tại thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển chở chị Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú tại xã Phú Vinh) và xe mô tô 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú tại thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quãng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển. Cả 2 xe máy này đều lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Vờ tử vong tại chỗ, chị Ngô Thị Nhàn tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện A Lưới. Anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa bị rơi xuống vực và tử vong tại chỗ. Anh Huỳnh Văn Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương nặng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do tài xế Huỳnh Văn Cường điều khiển xe ô tô tải qua đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m nhưng không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ.

Khởi tố vụ án người phụ nữ nghi bị sát hại trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra vụ án giết người ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: HT



Theo điều tra ban đầu, sáng 20/9, ông V.Đ.P (67 tuổi, trú xóm Mới, thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân) đi xe máy đến nhà con gái là V.T.L (31 tuổi, trú xóm Đình, thôn Lãnh Vân, Xuân Lãnh) thì phát hiện chị L tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh thi thể có chiếc búa.

Trong khi cạnh đó là H.H (37 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch với vết cắt ở vùng cổ, vết thương ở vùng bụng, máu ra nhiều, đang thoi thóp thở.

Công an địa phương đã phong tỏa hiện trường, phối hợp đưa anh H đi sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Thông tin từ bệnh viện, anh H được chuyển cấp cứu trong tình trạng choáng do mất máu, vết thương ở cổ gây đứt khí quản, vết thương vùng bụng rách gan và tụy. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, anh Hậu đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Theo UBND xã Xuân Lãnh, chị L đã có một đời chồng và có con riêng là bé gái. Cách đây hơn 4 năm, chị L chung sống với anh H nhưng chưa đăng ký kết hôn, chưa có con chung. Trong đêm xảy ra vụ việc, con gái của chị L đang ở nhà ông bà ngoại. Sáng 20/9, ông P đến nhà chị L lấy quần áo của cháu ngoại để đưa đi học thì phát hiện sự việc bi thảm trên.



Nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ án mạng ra do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.