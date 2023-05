TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ nữ nghi phạm đổ xăng đốt ở chung cư; bắt đối tượng cướp tại tiệm vàng

Tạm giữ nữ nghi phạm đổ xăng phóng hỏa đốt ở chung cư

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/5, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ một phụ nữ, là nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa tại sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển (Nhà Bè).

Lúc 2h36 ngày 6/5, người phụ nữ mang xăng vào khu vực block B chung cư Phú Hoàng Anh đổ rồi phóng hỏa. Ảnh: Cắt clip

Camera ghi lại người phụ nữ mang can xăng vào block B chung cư Phú Hoàng Anh phóng hỏa. Clip: NDCC

Trước đó, lúc 2h36 cùng ngày, người phụ nữ mang xăng vào khu vực block B đổ rồi phóng hỏa. Khi đám cháy bùng phát, người phụ nữ chạy ra xe máy dựng ngoài đường đã cắm sẵn chìa khóa định tháo chạy thì tổ công tác Công an huyện Nhà Bè phối hợp với bảo vệ vây bắt đưa về trụ sở. Đám cháy cũng được lực lượng chức năng kịp dập tắt ngay sau đó.



Bước đầu người phụ nữ này chưa khai báo rõ ràng nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc phóng hỏa chưa được công bố. Công an huyện Nhà Bè cho biết vì chung cư này đã 4 lần bị phóng hỏa nên đơn vị đã cử tổ công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt người phóng hỏa.



Trước đó, khoảng 2h15 ngày 13/4, một người cầm theo can nhựa bước vào sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh. Người này để can nhựa ở một góc khuất rồi đi bộ ra đường Nguyễn Hữu Thọ. 5 phút sau, người này quay lại sảnh, đổ xăng từ trong can ra rồi châm lửa đốt, rồi rời khỏi hiện trường.

Người dân tại chung cư Phú Hoàng Anh cũng xác nhận đã từng xảy ra 4 lần sảnh block B chung cư này bị đốt.

Bắt giữ nam thanh niên cướp tại tiệm vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Cuối chiều 6/5, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) tiếp tục xác minh điều tra vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Lê Văn Luân. Ảnh: Trí Nhân



Theo thông tin, vào trưa cùng ngày, đối tượng Lê Văn Luân (SN 1998, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến tiệm vàng P.Đ.T ngay tại Trung tâm thương mại huyện Châu Đức hỏi mua chiếc lắc tay có giá trị hơn 50 triệu đồng.

Sau khi xem lắc tay vàng, Luân bất ngờ cầm chiếc lắc chạy ra khỏi tiệm vàng để tẩu thoát.

Tuy nhiên, khu trung tâm đông người nên Luân nhanh chóng bị công an và người dân bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận, do nợ nần thiếu tiền nên lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng. Nghĩ là làm, Luân đã đi nhiều vòng ở Trung tâm thương mại huyện Châu Đức. Quá trình "săn mồi", Luân phát hiện tiệm vàng P.Đ.T vắng khách nên đưa xe đến gần đó khóa cẩn thận. Mục đích của Luân là để xe gần tiệm vàng, khi cướp được sẽ lên xe tẩu thoát. Nhưng do khu trung tâm thương mại khá đông người nên thanh niên chạy không thoát.

Hiện công an tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

Nam nghi phạm 75 tuổi đâm bạn nhậu tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Nho Thanh (75 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Hoàng Nho Thanh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 4/5, tại nhà ông Thanh có tổ chức ăn nhậu. Trong bàn nhậu có ông Thanh, ông Nguyễn Trung Tá và ông Phạm Ngọc Thưởng (59 tuổi, cùng trú tại thị trấn Quảng Phú). Nhậu được một lúc thì ông Thưởng đi về trước. Ông Thanh và ông Tá nhậu đến khoảng 18h30 cùng ngày thì nghỉ và ông Tá đi về nhà.

Lúc này, ông Thanh tìm điện thoại di động của mình nhưng không thấy và nghi ngờ ông Tá lấy trộm. Khoảng 20h cùng ngày, ông Thanh xuống nhà bếp lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đến nhà ông Tá. Tại đây, ông Thanh hỏi có lấy trộm điện thoại và tiền của mình không thì ông Tá trả lời không lấy.

Lúc này, ông Thanh liền cầm con dao lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Tá. Chỉ đến khi thấy người ông Tá chảy nhiều máu thì đối tượng mới dừng lại và đi về nhà nằm ngủ. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến khoảng 2h sáng ngày 5/5, khi biết tin ông Tá tử vong thì ông Thanh đã đến Công an huyện Cư M'gar đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Tá bị đâm 10 nhát, trong đó có 2 nhát thủng phổi làm suy tuần hoàn cấp và suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Cựu Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình bị cáo buộc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đồng, cựu Trưởng ban Tuyên giáo, cựu Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh, những người khác bị truy tố gồm Đỗ Hữu Tiệp, cựu Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình; Trần Mạnh Cường, Chủ tịch các công ty PTC và P&T; Đặng Việt Cường, Chủ tịch Công ty P&T; Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc kinh doanh Công ty P&T; Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển bưu điện Hà Nội; Nghiêm Xuân Dũng, Giám đốc Công ty FACOM; Đào Tiến Dũng, Chủ tịch Công ty Dịch vụ thuế và Kiểm toán Hà Nội.

Ông Nguyễn Đồng, cựu Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình. Ảnh: Báo Hòa Bình

Theo điều tra, năm 2015, Tỉnh ủy Hòa Bình tiến hành đầu tư Dự án hệ thống hội nghị trực tuyến. Ông Nguyễn Đồng, khi đó là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ký quyết định giao bị can Tiệp thực hiện dự án, giúp lựa chọn, tư vấn các nhà thầu.

Đỗ Hữu Tiệp sau đó trao đổi với Trần Mạnh Cường và đồng phạm để Công ty P&T cung cấp thiết bị cho dự án. Nhóm này bị cáo buộc thông thầu, gian lận để trúng thầu.

Các thiết bị nhóm bị can cung cấp cho Tỉnh ủy được nâng khống giá. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,2 tỷ đồng, theo kết luận điều tra. Trong đó, bị can Tiệp chiếm hưởng khoảng 3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Tiệp khai đã chi 900 triệu đồng cho nguyên lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình để xin cấp vốn từ ngân sách địa phương cho dự án. Tuy nhiên, do người này đã mất nên cảnh sát chưa đủ cơ sở kết luận tình tiết này.

Cũng theo lời khai của Tiệp, khi thực hiện dự án, bị can báo cáo ông Nguyễn Đồng, xin chủ trương cho Công ty P&T trúng thầu, cung cấp toàn bộ thiết bị cho dự án và hứa được trích lại 20% giá trị dự án (khoảng 3,2 tỷ đồng). Ông Đồng nhất trí và giao toàn quyền cho Tiệp thực hiện.

Ngày 6/12/2016, ông Nguyễn Đồng ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty P&T với giá trúng thầu hơn 15,6 tỷ đồng. Sau đó, Tiệp đưa cho cấp trên 2,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Đồng phủ nhận toàn bộ lời của cấp dưới về 2,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho 2 bên đối chất nhưng không thể làm sáng tỏ do không có căn cứ nào khác.

Trong vụ án, ông Đồng bị cáo buộc: "Vì động cơ vụ lợi đã không làm, làm không đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án. Việc này gây thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng", theo cơ quan điều tra.

Kết luận điều tra khẳng định, hành vi phạm tội của ông Đồng là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, chính quyền nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hồi tháng 3/2023, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Đồng. Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Đồng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội.

Nguyên Phó chánh tòa hình sự - người từng xử nhiều đại án phân tích vụ cô giáo Lê Thị Dung

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Trương Việt Toàn, nguyên Phó chánh Tòa hình sự - TAND TP.Hà Nội cho hay, ông chưa được tiếp cận đủ hồ sơ nên chỉ phân tích vụ án cô giáo Lê Thị Dung trên cơ sở cáo trạng truy tố.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Hưng Nguyên thể hiện, từ năm 2010, bà Dung là Bí thư chi bộ Trung tâm Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện (Trung tâm) và từ 2012 – 2017, là Giám đốc tại đây.

Bà Dung đã chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm không đúng Thông tư 28/2009 của Bộ GD-ĐT.

Từ quy chế trên, bà Dung (chủ tài khoản của Trung tâm) có 4 lần được chi 2 lần tiền về cùng một sự việc gồm tập huấn, kiểm tra; Bí thư chi bộ; học cao học… Cụ thể, năm học 2011 – 2012 được chi hơn 3,3 triệu đồng; 2013 – 2014 được chi 303 nghìn đồng; 2014 – 2015 được chi 30,9 triệu đồng và năm học tiếp theo được chi hơn 13,8 triệu đồng.

Viện KSND huyện Hưng Nguyên đã truy tố bà Dung theo khoản 2, Điều 356, tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với tình tiết định khung "phạm tội 2 lần trở lên", mức phạt từ 5 – 10 năm tù. Tòa án cùng cấp xét xử và phạt bà Dung 5 năm tù.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hưng Nguyên, nơi xảy ra vụ án của cô giáo Lê Thị Dung.

Phân tích vụ án trên, nguyên thẩm phán Trương Việt Toàn nêu quan điểm: "Cơ quan điều tra huyện Hưng Nguyên làm cẩn thận, có trưng cầu giám định từ cơ quan chuyên môn đối với thiệt hại do bà Dung gây ra".

Về tội danh, ông Toàn nhận định bà Dung có "hành vi đơn giản" khi được hưởng chế độ của Bí thư chi bộ, hỗ trợ, tập huấn… nhưng lại làm trái công vụ là "quy đổi" thành các tiết dạy học thêm để được hưởng lần 2.

"Bà Dung làm Giám đốc, là chủ tài khoản nên hành vi trên là trái công vụ, trái quy định về chế độ thanh toán, quản lý kế toán cũng như Nghị định về tự chủ tài chính", ông Toàn nói.

Nguyên thẩm phán này cho rằng, bà Dung làm trái công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước nên Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên xác định hành vi này phạm vào Điều 356 Bộ luật Hình sự là đúng tội danh.

Về các khoản trong Điều 356 Bộ luật Hình sự, ông Trương Việt Toàn cho hay, khoản 1 điều luật này quy định người gây thiệt hại từ 10 – 200 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn khoản 2 có những tình tiết xác định là "phạm tội 2 lần trở lên" (điểm b) hoặc "gây thiệt hại tài sản từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng" (điểm c).

"Người có hành vi phạm tội nhiều lần, mỗi lần trên 10 triệu đồng là vào khoản 2 Điều 356; việc hiểu phải phạm tội nhiều lần kèm gây thiệt hại trên 200 triệu đồng mới bị truy tố ở khoản 2 Điều 356 là không đúng", ông Toàn nói và cho rằng Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên áp dụng khoản 2 Điều 356 với hành vi của bà Dung là có căn cứ.

Về mức án, nguyên Phó chánh Tòa hình sự cho rằng, bà Dung phạm tội ở thời điểm Bộ luật Hình sự năm 1999 còn hiệu lực nhưng hình phạt nặng hơn so với Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan tố tụng tại huyện Hưng Nguyên áp dụng Bộ luật Hình sự 2015 theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo là đúng.

Hành vi của bà Dung đáp ứng khoản 2 Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 5 – 10 năm tù, bà chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ là có thành tích trong công tác.

"Nếu bà Dung có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, tòa án mới có thể áp dụng hình phạt dưới khung, nghĩa là về khoản 1 Điều 356 (từ 1 – 5 năm tù). Trong vụ án này, mức án 5 năm với bà Dung là phù hợp cáo trạng cũng như tình tiết giảm nhẹ", ông Toàn nêu quan điểm.

Nguyên thẩm phán Trương Việt Toàn cho rằng, dư luận ồn ào về vụ án của bà Dung vì phiên tòa diễn ra cùng thời gian xét xử bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn nên dễ so sánh. Ông Tuấn gây thiệt hại 53 tỷ đồng bị tuyên án 3 năm tù, còn cô giáo Dung gây thiệt hại 45 triệu đồng nhưng bị tuyên 5 năm tù.

Theo ông Toàn, việc so sánh như vậy không đúng vì bà Dung bị truy tố theo Điều 356, thuộc nhóm tội tham nhũng, chức vụ với "khung hình phạt rất nặng" còn ông Nguyễn Quang Tuấn phạm tội về vi phạm đấu thầu.

Ông Toàn nói: "Hai tội danh khác nhau, nhóm tội khác nhau nên hình phạt đương nhiên khác nhau, không thể đưa vụ ông Nguyễn Quang Tuấn so với vụ cô giáo Lê Thị Dung. Trường hợp ông Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng tòa chỉ được xử ở mức dưới khung liền kề là 3 năm tù, không thể nhẹ hơn".