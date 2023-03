Thiếu tá công an bị chém 12 nhát khi đang làm nhiệm vụ

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, trước đó khoảng 18h ngày 17/3, trên đường về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn mình phụ trách, thiếu tá Nguyễn Thành Thi (cán bộ Công an phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát hiện nhóm thanh, thiếu niên đang điều khiển xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường Thoại Ngọc Hầu (khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà động viên tinh thần, sức khỏe cho thiếu tá Thi. Ảnh: Tiến Tầm

Thiếu tá Nguyễn Thành Thi đã điều khiển xe gắn máy bám sát các đối tượng, đồng thời gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị.

Phát hiện và nghi ngờ thiếu tá Thi quay phim nhóm mình nên nhóm các đối tượng đã chặn xe, buộc thiếu tá Thi phải đưa điện thoại di động cho chúng. Thiếu tá Thi không đồng ý thì ngay lập tức các đối tượng dùng mã tấu tấn công.

Trước hành vi côn đồ, hung hãn của các đối tượng, thiếu tá Thi dùng mũ bảo hiểm chống đỡ và chạy vào khu dân cư gần đó. Không dừng lại, hai trong số các đối tượng mang theo mã tấu đuổi theo và chém 12 nhát dao vào lưng thiếu tá Thi.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe của thiếu tá Thi đã ổn định.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu trong buổi đến thăm thiếu tá Thi. Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thăm hỏi và biểu dương tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của thiếu tá Thi.

Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng công nghệ thông tin của Ban lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên trong kết nối, trao đổi thông tin giữa công an các phường và Công an thành phố.

Chính vì vậy, khi chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng Công an thành phố đã phối hợp bắt giữ được nhóm đối tượng trên, đặc biệt là 2 nghi phạm trực tiếp tấn công thiếu tá Thi.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an TP.Long Xuyên đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Tài và Phú. Ảnh: Tiến Tầm

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Tấn Tài (SN 2004) và Lê Văn Phú (SN 2006, cùng trú tại TP.Long Xuyên) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tài và Phú được xác định là 2 nghi phạm đã tấn công thiếu tá Nguyễn Thành Thi vào tối 17/3.



Bước đầu xác định, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thị trấn Phú Hoà (huyện Thoại Sơn), khoảng 18h ngày 17/3, Tài cùng Phú và nhóm khoảng 10 thanh, thiếu niên tụ tập bàn tính chuyện sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm mang theo dao tự chế đi trên 7 xe máy đi đến đường Thoại Ngọc Hầu, thuộc phường Mỹ Phước.

Hiện trường Tài, Phú cầm dao tự chế đuổi chém thiếu tá Thi. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi tấn công gây thương tích đối với thiếu tá Nguyễn Thành Thi, nhóm này đã lấy điện thoại của thiếu tá Thi đập bỏ. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tiếp tục lên xe máy di chuyển đến thị trấn Phú Hòa đuổi chém nhóm thanh niên Phú Hòa bỏ chạy. Khi cả nhóm đến khu vực phường Bình Khánh thì bị các tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên vây ráp, bắt giữ.

Đôi nam nữ chạy xe SH "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/3, theo nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), cơ quan này đã làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe SH "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân mà Dân Việt thông tin.

Đôi nam nữ là Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1999, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân là vợ chồng, trong đó Anh làm công nhân, Ngân làm nghề shipper).

Đôi thanh niên nam nữ "diễn xiếc" bằng xe SH trên đèo Hải Vân gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip.

Cơ quan công an xác định, phương tiện xe SH các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm có biển kiểm soát 75 K1 – 510.16, được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Chiếc xe này do Nguyễn Thị Kim Ngân đứng tên.

Theo lời khai của đôi nam nữ này, thời điểm "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân là lúc hai vợ chồng cùng nhóm bạn đang trên đường đi tắm suối trở về. Do ngẫu hứng nên hai vợ chồng đã "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân. Trong lúc hai vợ chồng này "diễn xiếc" thì có một người bạn đi cùng nhóm quay lại clip và sau đó đưa lên mạng xã hội Facebook.

Theo Công an huyện Phú Lộc, sau khi làm việc với đôi nam nữ, cơ quan này sẽ bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xử lý theo quy định của pháp luật vì khu vực xảy ra vụ "diễn xiếc" thuộc địa phận quận Liên Chiểu.

Như tin đã đưa, trước đó, vào chiều tối 19/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip 30 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe SH "diễn xiếc" khi qua đoạn một đoạn cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân.

Xe SH đôi nam nữ điều khiển mang biển số Thừa Thiên Huế. Ảnh cắt từ clip.



Theo hình ảnh từ video clip, nam thanh niên ngồi phía sau cô gái, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe máy nhãn hiệu SH. Chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Trong quá trình cặp đôi này "diễn xiếc", tay cô gái ôm vào mông nam thanh niên.

Trên đoạn cua nguy hiểm có nhiều phương tiện tham gia giao thông, cặp đôi nam nữ này còn "trình diễn" chạy xe thụt lùi khiến nhiều phương tiện phải tấp xe vào bên đường.

Xe SH trong video clip có màu trắng, biển kiểm soát được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Sau khi video clip đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý đôi nam nữ.

Thông tin mới nhất phiên xét xử vụ "siêu lừa" Hà Thành

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/3, tại TAND TP.Hà Nội, 26 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo 433 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Á (VAB), Quốc Dân (NCB), PVcombank và một số cá nhân được nói lời sau cùng.

Theo cáo trạng, Hà Thành nhờ nhiều người đưa mình sổ tiết kiệm hoặc đứng tên đồng sở hữu tiền tiết kiệm tại các ngân hàng trên. Cô ta sau đó giả chữ ký của họ, thế chấp sổ tiết kiệm cho khoản các vay của mình. Những chủ sổ tiết kiệm hoặc đồng sở hữu không biết việc này.

Ngoài ra, Thành còn đi "vay ngoài" và một số người bị cáo buộc cho cô ta "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhóm 17 nhân viên ngân hàng giúp sức cho Thành bị truy tố về hành vi lừa đảo hoặc vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng.

Nhiều cựu nhân viên ngân hàng trong vụ Hà Thành nói "mong được chết đi".

Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nghị án, Nguyễn Thị Hà Thành trình bày: "Tôi đã bị giam hơn 1.500 ngày, suốt thời gian đó mong chờ ngày đứng trước HĐXX và bị hại, người liên quan để gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Tôi thực sự áy náy vì lỗi của mình nên hình phạt thế nào tôi cũng chấp nhận. Mong HĐXX xem xét các bị cáo khác vì họ tin tưởng tôi nên phạm tội".

Thành đang bị kiểm sát viên đề nghị tòa phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một bị cáo khác, Đặng Thị Quỳnh Hương, cựu nhân viên VAB bật khóc, nói: "Bị cáo đứng đây ngày hôm nay, chờ đợi 2 năm rưỡi để kêu oan. Suốt thời gian đó, nhiều lần bị cáo mong có thể ngủ 1 giấc và sáng sau không dậy nữa".

Bà Hương đang bị đề nghị án từ 14 – 16 năm tù cho các hành vi đồng phạm lừa đảo với Hà Thành và vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng.

Theo Quỳnh Hương: "Có quá nhiều vấn đề trong việc buộc tội bị cáo, đầy tiên là tội lừa đảo, tại tòa Hà Thành nói bị cáo không tham gia, bàn bạc nhưng viện kiểm sát dùng lời khai của những người có quyền lợi đối lập bị cáo để buộc tội, không giám định camera, không làm rõ việc tại sao có chữ ký giả. Nếu không có chữ ký giả, việc phong tỏa tài khoản có xảy ra không?"

Về tội vi phạm hoạt động của ngân hàng, Quỳnh Hương cho rằng: "Viện kiểm sát dùng những công văn, văn bản mâu thuẫn nhau trong ngân hàng buộc tội bị cáo. Các bị cáo khác cùng ký tờ trình nhưng không bị truy tố tội vi phạm vì không tham gia quá trình giải ngân".

Quỳnh Hương cho hay đã không tham gia giải ngân theo quyết định 1251 năm 2017 về phạm vi, chức năng của mình. "Tờ trình là có sau khi đã ký hợp đồng tín dụng của các khách hàng, thể hiện có người đồng sở hữu, có tài sản của khách hàng mà lại quy kết vay không tài sản đảm bảo. Các văn bản mâu thuẫn nhau trong ngân hàng này và bị cáo bị buộc tội bởi những văn bản này".

Bị cáo Thu Hương, cựu nhân viên VAB bật khóc khi nói lời sau cùng.

Một bị cáo khác, Lê Thị Hiên, cựu nhân viên VAB khai chỉ thử việc ở nhà băng này 5 tháng nhưng hiện phải "đánh đổi bằng 5 năm" và: "Nhiều lúc bị cáo chỉ muốn chết đi cho bố mẹ đỡ khổ".

"Chết cho đỡ ảnh hưởng gia đình" là câu của nhiều bị cáo khác tại tòa. Nhóm này cho hay vì tin tưởng Nguyễn Thị Hà Thành hoặc thiếu hiểu biết pháp luật nên dẫn tới hành vi phạm tội.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng các ngân hàng có lỗi vì để nhân viên của mình sai phạm nên phải hoàn trả tiền gửi tiết kiệm cho các chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu. "Như bị cáo Lê Thị Hiên, mới thử việc vài tháng rồi nghỉ đã bị truy tố, đây là lỗi lớn trong đào tạo của ngân hàng", kiểm sát viên nói.

Chủ tọa Phan Huy Cương cho hay sẽ tuyên án vào sáng 24/3.

An Giang, Kiên Giang đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh Công ty F88

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sáng 20/3, các Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hỗ trợ Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn toàn tỉnh.



Lực lượng Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty F88 tại địa chỉ số 447A/23 - đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên. Ảnh: PV



Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 20 cơ sở kinh doanh của Công ty F88 mở tại 11 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 2 cơ sở là trụ sở chính của Công ty F88 tại số 447A/23 - đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên và số 414 - Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Công an các địa phương thực hiện kiểm tra hành chính như: Việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty F88 tại địa chỉ số 414 - Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. Ảnh: PV



Cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các Tổ công tác thuộc Công an tỉnh cũng tiến hành kiểm tra hành chính 4 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn TP.Rạch Giá.



Lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra Công ty F88 trên địa bàn TP.Rạch Giá. Ảnh: PV

Qua kiểm tra, Công an các địa phương hai tỉnh đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật...

Bắt giữ số ngà voi nhập lậu "khủng" nhất từ trước tới nay tại cảng Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay, 20/3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Công an Hải Phòng đã khám xét, bắt giữ 1 container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Số lượng ngà voi nhiều tới mức, công tác kiểm kê kéo dài đến chiều vẫn chưa xong.