TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tuyên án vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong; người phụ nữ bị đâm chết ở Hà Nội

Tuyên án vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

Phiên tòa bước sang phần tuyên án, theo nhận định của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (VKS), tính mạng, sức khỏe con người là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, được pháp luật hình sự đặc biệt bảo vệ, không ai có quyền tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhận án tử hình, bị cáo Nguyễn Trung Kim Thái nhận 8 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Đặc biệt đối với trẻ em được xem là người yếu thế, không có khả năng tự vệ hoặc phản kháng, hành vi phạm tội của các bị cáo Trang, Thái đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cũng theo VKS, bản thân bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người trưởng thành, tinh thần sức khỏe bình thường, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội của mình nhưng vì động cơ mục đích đê hèn, ghen tuông, bị cáo Trang lợi dụng quá trình chung sống với Thái và bé V.A, được Thái nhờ chăm sóc, dạy bé V.A học, đã liên tục trong nhiều ngày, nhiều giờ dùng chân, cây gỗ, kim loại đánh đập, hành hạ, nhục mạ cháu về thể chất, tinh thần.

Cụ thể, VKS phân tích: Trang và Thái đánh bé V.A không vì bất cứ lý do nào, ngày nào, giờ nào, kể cả tối khuya đến 2 giờ sáng hôm sau, đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, đánh bé trong 4 giờ liền khiến cháu tử vong.

"Qua đó cho thấy sự nhẫn tâm, lạnh lùng, vô cảm của bị cáo Trang khi thực hiện hành vi giết chết bé V.A, làm bé chịu nhiều đau đớn về thể xác đến khi chết. Xét tính chất, mức độ phạm tội của Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc dư luận, phạm tội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, phạm tội mang tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn. Bị cáo thực hiện hành vi một cách nhẫn tâm, quyết liệt. Xét thấy bị cáo Trang không có khả năng cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội nên cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung", đại diện VKS trình bày.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù.

Người phụ nữ bị đâm trên vỉa hè ở Hà Nội tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/11, thông tin từ Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cơ quan này đã nhận được báo cáo từ Công an quận Tây Hồ về vụ án mạng xảy ra tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê) khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị đâm gục. Ảnh: MXH

Theo vị lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, sự việc xảy ra vào khoảng trưa cùng ngày khiến 1 người phụ nữ bị đâm gục tại vỉa hè số 406 đường Hoàng Hoa Thám.

Thông tin cũng cho biết, sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường, nạn nhân nằm bất tỉnh giữa vũng máu.

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ chia sẻ, đối tượng gây án đã để lại dao lại hiện trường rồi rời đi, nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân là một người phụ nữ trung tuổi.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam đối tượng "yêu" trẻ dưới 16 tuổi, đưa về nhà chung sống

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/11, thông tin từ Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Võ Phạm Minh Nhật (19 tuổi, ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) để điều tra, làm rõ về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Nạn nhân cũng là "người yêu" của Nhật sinh tháng 10/2006.

Theo đó, sau nhiều lần lên mạng xã hội chat tìm bạn bốn phương, Nhật quen với thiếu nữ tên N ở huyện Gò Công. Cả hai thường xuyên nói chuyện rất nhiều lần, sau đó Nhật tỏ tình yêu đương và được N đồng ý.

Đối tượng Võ Phạm Minh Nhật (19 tuổi, ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) bị bắt do "yêu" người chưa đủ 16 tuổi. Ảnh: CACC

Đầu tháng 6/2022, Nhật quyết định đưa N về nhà tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, chung sống với Nhật.

Giữa tháng 7/2022, sau nhiều lần tìm kiếm, gia đình N phát hiện con gái của mình sống như vợ chồng cùng Nhật, nên đến Công an thị xã Gò Công trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công tiến hành xác minh và kết quả giám định nhận thấy có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nhật. Được sự phê chuẩn của VKS cùng cấp, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đã bắt tạm giam bị can Nhật.

Điều tra nghi án bà Nhàn AIC “xin vốn Trung ương” cho Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Theo cáo trạng, cựu Bí thư Đồng Nai nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC "xin vốn Trung ương" cho phần thiết bị tại Bệnh viện tỉnh này. Sau đó, chính AIC trúng thầu cung cấp thiết bị tại đây.

Nội dung được nêu trong cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC và 33 đồng phạm.

Tất cả bị truy tố về 5 tội danh gồm: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ"; "Đưa hối lộ".

Ông Thành khi là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhờ bà Nhàn AIC "xin vốn Trung ương" cho tỉnh.

Theo cáo trạng, dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh ra quyết định đầu tư năm 2007 với tổng số vốn 889 tỷ đồng, nhưng đến tháng 5/2010, tăng lên 1.080 tỷ đồng.

Chỉ 2 tháng sau, tổng mức đầu tư lại được điều chỉnh, tăng lên 1,904 tỷ đồng. Tất cả có 5 lần điều chỉnh, vốn đầu tư tăng từ 889 lên tới 2.076 tỷ đồng; khởi công năm 2008 và hoàn thành năm 2018.

Trong các lần tăng vốn nói trên, tỉnh Đồng Nai gặp khó vào năm 2010 khi cần bổ sung vốn đầu tư thiết bị chuyên môn. Do vậy, bị can Trần Đình Thành khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai gọi điện cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn "nhờ" xin vốn Trung ương.

Bà Nhàn đồng ý việc "hỗ trợ tỉnh xin vốn". Cáo trạng không thể hiện nữ Chủ tịch AIC có tác động tới người, cơ quan có thẩm quyền hay không.

Tuy nhiên sau đó, đoàn công tác của Đồng Nai làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dự án bệnh viện được tăng 30% tổng mức đầu tư để bổ sung phần thiết bị y tế. Ông Thành lập tức chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ bổ sung cho dự án.

Tiếp đến, bà Nhàn chỉ đạo nhân viên của mình là Hoàng Thị Thúy Nga gặp ông Trần Đình Thành và bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai tại một nhà hàng.

Trong bữa ăn, ông Thành giao cho Vũ việc "tạo điều kiện" để AIC trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế của dự án bệnh viện vì đây là doanh nghiệp có khả năng, uy tín và "có nhiều mối quan hệ với Trung ương, có công xin vốn cho tỉnh".

Sau đó, AIC thực sự trúng 16 gói thầu tổng trị giá 665 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Đồng Nai dù doanh nghiệp này kê khống giá thiết bị. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Cơ quan tố tụng xác định, các bộ, ngành đã phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho dự án Bệnh viện Đồng Nai "vượt mức quy định". Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách hành vi này thành vụ án riêng để điều tra, xử lý trong giai đoạn sau.

Bắt nhanh "nữ quái" trộm túi xách chứa vàng, tiền, điện thoại của em dâu trong nhà vệ sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 21/11, Lê Thị Thu Loan (SN 1990, quê tỉnh An Giang) và chồng ở cùng phòng trọ của mẹ chồng thuộc tổ 4, khu phố Thái Hải, phường Thái Hòa.

Lê Thị Thu Loan lúc bị công an mời làm việc. Ảnh: Hoàng Minh

Lúc này, chị Linh là em dâu của đối tượng Loan cũng ở đây. Chị Linh treo một túi xách bên trong có tiền, vàng, điện thoại trong phòng vệ sinh rồi ra ngoài đi ăn cơm.

Khi Loan vào phòng vệ sinh phát hiện trong túi xách của chị Linh có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau đó, Loan đã lấy túi xách của Linh giấu trong áo khoác rồi nhờ chồng chở đến công ty đi làm và cất giấu. Phát hiện bị mất tài sản, chị Linh đã đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng điều tra xác minh. Qua làm việc, đối tượng Loan đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền, vàng, điện thoại, có trị giá khoảng 107 triệu đồng.

Do Loan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra cho gia đình bảo lãnh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.