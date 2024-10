Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Đinh Khắc Đính làm việc với Hội Nông dân TP HCM về thực hiện Nghị quyết số 29

Thực hiện "đòn bẩy" Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI), 2016 - 2024, trung bình mỗi năm TP.HCM có khoảng 18.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp.

Đoàn khảo sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân TP HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. trên địa bàn TP, ngày 23/10.

Đoàn khảo sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính làm việc với Hội Nông dân TP.HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 về nâng cao chất lượng phong trào nông dân SXKDG. Ảnh: T.Đ

Dù khó khăn vẫn có 18.000 nông dân SXKDG

Báo cáo cho thấy, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện Nghị quyết số 29 trên địa bàn TP.HCM gặp nhiều khó khăn, như sự phát triển của nông nghiệp trong thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của TP do đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư; nông dân còn sản xuất cá thể, nhỏ lẻ; điều kiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; việc sản xuất, chăn nuôi chưa được định hướng theo nhu cầu của thị trường, chưa kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nên làm phát sinh sản phẩm dư thừa; việc liên kết tiêu thụ nông sản chưa ổn định,… gây không ít khó khăn cho sự phát triển của nông nghiệp TP.

Đồng thời, việc sản xuất của nông dân còn bị ảnh hưởng bởi các quy hoạch, dự án chậm triển khai; số hộ sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm do chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp; giá cả vật tư đầu vào, đầu ra sản phẩm chưa ổn định,… Vì vậy, một số hộ nông dân chưa thật sự an tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quy hoạch chung của TP chưa hoàn thiện làm cho nông dân gặp khó khăn trong đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất do tâm lý chưa an tâm; do vướng mắc về thủ tục đăng ký xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp, tiếp cận nguồn vốn và thiếu nhân lực chất lượng cao vận hành công nghệ cao…

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Q.12 Nguyễn Thị Thu Anh, trên địa bàn quận chỉ còn 3/11 phường có tổ chức Hội Nông dân với 666 hội viên, nông dân. Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn còn khoảng 160ha với tình trạng manh mún, xen cài trong khu dân cư nên rất khó tổ chức sản xuất hiệu quả.

Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn và khai thác tiềm năng nông nghiệp đô thị, Hội Nông dân TP đã xây dựng được một lực lượng nông dân SXKDG khá hùng hậu với mỗi năm khoảng 18.000 nông dân các cấp. Từ năm 2017 đến tháng 6/2024 đã vận động thành lập mới 117 hợp tác xã và hơn 1.000 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

Thông qua phong trào nông dân SXKDG đã giới thiệu được những hội viên thật sự tiêu biểu để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh, gồm 8 gương nông dân Việt Nam xuất sắc, 5 gương nhà khoa học được tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông", 2 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc và giới thiệu UBND TP tuyên dương 129 nông dân tiêu biểu TP.

Chủ tịch Hội Nông dân Q.12 Nguyễn Thị Thu Anh phát biểu về xây dựng phong trào NDSXKDG trên địa bàn. Ảnh: T.Đ

Qua triển khai thực hiện phong trào nông dân SXKDG, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hóa của cộng đồng nông thôn.

Theo Nguyễn Biện Trường Vinh, Trưởng Ban Kinh tế, Hội Nông dân TP.HCM, các hộ nông dân SXKDG đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho 28.295 người; giúp đỡ vốn, giống, vật tư và kinh nghiệm sản xuất cho 46.264 lượt hộ nông dân với tổng trị giá hơn 133 tỷ đồng; giúp 5.890 lượt hộ nông dân thoát nghèo.

Đẩy mạnh nông nghiệp đô thị gắn phong trào nông dân SXKDG

Tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Lê Minh Dũng cho biết, mặc dù Nghị quyết số 29 thực hiện 2016 – 2020, nhưng TP đã triển khai liên tục đến 2024 và sẽ tiếp tục thực hiện.

Với tinh thần nông dân TP năng động, sáng tạo, nghĩa tình, thời gian qua trên địa bàn TP đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới rất hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của bà con nông dân.

Theo ông Dũng, thời gian tới để thực hiện phong trào nông dân SXKDG trên địa bàn đạt hiệu quả hơn, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn sẽ kích hoạt "gói hỗ trợ" của Hội hiệu quả hơn từ khâu tuyên truyền, vận động, dạy nghề, đào tạo, tập huấn, đến hỗ trợ vốn, quảng bá, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân… Đặc biệt, TP sẽ gắn phong trào nông dân SXKDG với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giống cây, con chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân các cấp của TP đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29.

Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho rằng, nhờ cơ chế, chính sách của TP rõ nét, tạo môi trường để triển khai hiệu quả phong trào nông dân XSKDG, như hỗ trợ lãi suất vốn vay cho bà con nông dân, gắn các hình thức tôn vinh TP với phong trào nông dân SXKDG…

Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cũng gợi mở, do phát triển nông nghiệp đô thị, TP.HCM có đặc thù, tìm năng, lợi thế riêng để triển khai phong trào nông dân SXKDG gắn với sản xuất nông nghiệp đô thị. TP đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp đô thị rất rõ nét giờ nhân rộng mô hình ra để đẩy nhanh, mạnh phong trào nông dân SXKDG trên địa bàn.

Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Huỳnh Thị Kim Xuyến thăm HTX nông nghiệp Tuấn Ngọc (TP.Thủ Đức) do anh Lâm Ngọc Tuấn, một nông dân SXKDG làm giám đốc. Ảnh: T.Đ



Sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã tổ chức buổi khảo sát phục vụ xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp ở xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo kế hoạch, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức đoàn khảo sát tại 5 tỉnh, thành, gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắc Lắc, An Giang và TP.HCM.

Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho biết, mục tiêu của cuộc khảo sát này là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam muốn phối hợp với các Bộ ngành liên quan để xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con nông dân.