TP.HCM: Bị cây ATM nuốt thẻ, thanh niên bực tức dùng búa đập phá

Ngày 1/7, Công an quận 12, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Luân Em (SN 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận 2) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo điều tra, tối 28/6, Em nhậu say rồi đi tới cây ATM của 1 ngân hàng ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM để rút tiền. Do Em bấm mã (password) sai nhiều lần nên bị máy nuốt thẻ.

Một cây ATM của ngân hàng bị đập phá trước đó.

Bực tức, thanh niên về nhà trọ gần đó lấy búa rồi chạy tới cây ATM đập bể màn hình. Đúng lúc này, công an đi tuần tra phát hiện nên khống chế bắt giữ Em đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Em thừa nhận do say xỉn nên bấm nhầm password dẫn tới bị nuốt thẻ ATM nên bực tức dẫn tới hành vi như trên.