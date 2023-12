Sáng 5/12, PV Dân Việt có mặt tại vùng chuyên canh thanh long ở huyện Châu Thành (Long An). Khi nhân công còn chưa ra vườn để hái trái thì thương lái đã ngồi chờ từ sáng sớm trên con lộ liên ấp, chờ cân thanh long.

Ông Nguyễn Văn Tương (57 tuổi), ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, trở thành "đại gia" cũng nhờ loại trái cây này. "Nhiều nhà vườn sau dịch covid-19 đã bỏ hoang vườn hoặc phá bỏ để trồng cây ăn trái khác, còn tôi vẫn giữ hơn 1 ha đến tận bây giờ. Có lúc không chăm sóc, trái chín đầy trên cây, nhưng có ai thèm mua và ai ăn nhiều đâu mà hái" ông Hồng nhớ lại.

Một nhà vườn thanh long Long An phấn khởi trong vụ thu hoạch hiệu quả cao. Ảnh: Thiên Long

Giờ đây gió đã "xoay chiều", lợi nhuận trái thanh long tăng cao như cách đây 5-6 năm.

Trung tuần tháng 11/2023, thanh long bắt đầu nhích giá dần lên, cho đến đầu tháng 12 thì đạt mức cao so với cùng kỳ năm trước. Thanh long ruột trắng đang có giá 10.000-12.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ loại 1 hiện từ 28.000-30.000 đồng/kg, loại 2 từ 22.000-24.000 đồng/kg, loại 3 từ 16.000-18.000 đồng/kg.

Vườn thanh long xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành đang cho trái dịp Tết nguyên đán. Ảnh: Thiên Long.

Bà Nguyễn Thị Đúng (57 tuổi), ngụ ấp 9, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành vừa bán 8 tấn thanh long giá 26.000 đồng/kg. Bà cho biết số tiền lời thu về trên 100 triệu đồng. "Vài ngày tới đây, gia đình tiếp tục thu hoạch thêm khoảng chục tấn, chỉ cần giữ giá thế này thì năm nay ăn Tết sẽ ngon lành hơn mọi năm", bà nói.

Huyện Châu Thành được xem là thủ phủ thanh long của Long An. Hầu như xã, thị trấn nào của Long An nông dân cũng trồng thanh long. Hàng loạt nhà kho, thương lái thu mua "kéo về" địa phương ngày càng tấp nập, nông dân làm giàu nhờ loại cây này thay cây lúa đã bao đời đeo bám. Theo thống kê của địa phương, có năm người dân Châu Thành đăng ký lấy biển số xe du lịch nhiều nhất tỉnh Long An, đa số là nhà vườn.

Tuy nhiên, năm 2021-2022 dịch bệnh kéo dài, giá thanh long rơi xuống tận đáy tận bay giờ. Có lúc chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/kg nhưng chẳng ai mua, nông dân phải cắt bỏ, hàng loạt nhà vườn phá vườn để đỡ gánh nặng chi phí.

Long An cũng đã xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý "Thanh long Châu Thành - Long An" cho trái thanh long. Hiện có 3 hợp tác xã (HTX), 1 Hiệp hội được cấp giấy chứng nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý này gồm: HTX thanh long Tầm Vu, HTX Thanh Phú Long, HTX Dương Xuân và Hiệp hội Thanh long Long An.

Nhà vườn thu hoạch thanh long đưa ra đường chờ xe chuyển đến kho thu mua. Thanh long tăng giá mạnh khiến các hộ trồng loại quả ngon, chứa nhiều sắt, kali này có một mùa bội thu. Ảnh: Thiên Long.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng thường xuyên phối hợp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác thanh long theo hướng VietGAP, GlobalGAP cho các HTX, tổ hợp tác và nông dân. Từ đây HTX xây dựng được vùng trồng thanh long đạt chất lượng cao.

HTX Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành) đã xây dựng vùng trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với gần 50 thành viên, diện tích sản xuất hơn 50ha. Nhờ làm tốt các quy trình, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, trái thanh long của HTX này được các công ty thu mua đánh giá cao, chất lượng đủ điều kiện xuất ra nước ngoài.

Toàn tỉnh cũng có 241 mã số vùng trồng được cấp để xuất khẩu sang các thị trường một số quấ gia, có cả Châu Âu.

Long An đang có diện tích thanh long khoảng 9.000 ha, trong số này, hơn 7.300 ha đang cho trái, nhiều vườn đang rộn ràng thu hoạch và chuẩn bị cho vụ Tết nguyên đán. Vùng trồng tập trung vẫn là Châu Thành, Tân Trụ và một ở TP.Tân An.