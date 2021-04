“Trăng hồng” là hiện tượng gì, bao giờ sẽ diễn ra?

Trăng rằm tháng Tư sẽ đạt cực đại vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 4

Trăng tròn tháng Tư đôi khi được gọi là Trăng Cá hoặc Trăng Mầm Cỏ vì nó đến vào mùa xuân ôn hòa. Tuy nhiên, nó được biết đến nhiều nhất với cái tên Trăng hồng - một cái tên được cho là bắt nguồn từ truyền thống của người Mỹ bản địa.

Trăng hồng tháng Tư năm nay sẽ tới vào ngày nào?

Theo thường lệ, mỗi tháng chúng ta sẽ có ít nhất một cơ hội ngắm trăng tròn, những Mặt trăng thế này sẽ tới vào các ngày khác nhau qua mỗi năm. Điều này xảy ra bởi vì chu kỳ của Mặt trăng, từ lần Trăng tròn đến lần tiếp theo là 29,53 ngày. Chẳng hạn, Trăng hồng năm ngoái đã đến vào tối thứ Ba, ngày 7 tháng Tư. Vào năm nay, Mặt hồng dự kiến cũng sẽ đạt cực đại vào rạng sáng Thứ Ba, ngày 27 tháng 4. Từ Vương quốc Anh, mọi người có thể nhìn thấy Mặt trăng tròn nhất vào khoảng 4,31 sáng BST. Cực điểm sẽ xảy ra khi Mặt trăng, Trái đất và Mặt trời ở vào một góc 180 độ. Về mặt thiên văn học, Trăng tròn chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trăng tròn sẽ không chuyển sang màu hồng vào tháng này

Nhưng bằng mắt thường, Mặt trăng sẽ xuất hiện tròn đầy trong ba đêm. Các nhà thiên văn học tại Đài quan sát Hoàng gia Greenwich giải thích: "Trăng tròn xuất hiện dưới dạng một vòng tròn hoàn chỉnh trên bầu trời. Nó là một quả cầu rực sáng hoàn hảo bởi vì toàn bộ phần bên của Mặt trăng đối diện với Trái đất được chiếu sáng bởi các tia Mặt trời."

Ý nghĩa đằng sau cái tên Trăng hồng là gì?

Những người đam mê thiên văn học có thể sẽ thất vọng khi biết Mặt trăng sẽ không chuyển sang màu hồng trong tháng này. Không giống như Mặt trăng máu đỏ, xuất hiện trong nguyệt thực toàn phần, tên gọi này hoàn toàn mang tính biểu tượng. Cái tên khác thường này được cho là do truyền thống lưu giữ thời gian của các bộ lạc thổ dân châu Mỹ. Những cái tên này sau đó đã được những người châu Âu thuộc địa áp dụng và phổ biến trong nhiều thế kỷ.

"Trăng hồng" được đặt tên theo một loại hoa

Theo The Old Farmer's Almanac, tên "Trăng hồng" được cho là phản ánh những thay đổi theo mùa trong cảnh quan hoặc động vật hoang dã. Ví dụ, Trăng lạnh vào tháng 12 báo hiệu mùa đông bắt đầu và những tháng lạnh giá sắp tới. Theo quy ước này, Trăng hồng được đặt theo tên của một loại hoa màu hồng nở vào khoảng thời gian này trong năm. Amy Nieskens của The Old Farmer's Almanac cho biết: "Ngày Rằm tháng Tư được gọi là Trăng hồng vì nó báo trước sự xuất hiện của loài hoa dại, một trong những loài hoa đầu tiên của mùa xuân. Nó còn được biết đến với nhiều cái tên khác để báo trước mùa xuân đến, bao gồm Mặt trăng cỏ nảy mầm, Mặt trăng quả trứng và Mặt trăng con cá…"