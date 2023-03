Đại hội diễn ra nhằm tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vượt khó khăn, giành thắng lợi

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19), song sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã vẫn gặt hái được những kết quả đáng mừng. Cả 3 lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định. Cán bộ, hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trực Chính cho biết, 5 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh. Hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trực Chính (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Năm 2022, Hội Nông dân xã Trực Chính vinh dự được Hội Nông dân huyện Trực Ninh chọn đại diện cho huyện tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" do Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức và đã đạt được thành tích đáng phấn khởi.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ chi hội đến các đồng chí trong Ban Chấp hành được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành và chi hội trưởng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

Theo bà Thúy, nhiệm kỳ qua, toàn xã đã kết nạp mới 150 hội viên; sau khi rà soát số hội viên giảm là 83 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên Hội nông dân toàn xã là 815 hội viên. 100% chi hội có quỹ, bình quân quỹ hội là 100.000 đồng/hội viên.

Đặc biệt, trên địa bàn xã có 7 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được huyện Hội, tỉnh Hội tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

"Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được Ban Chấp hành Hội quan tâm, tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện. Hằng năm có trên 600 hộ đăng ký phấn đấu, trong đó có 320 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp", bà Thúy nói.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên trên địa bàn xã đã đóng góp tiền của, công sức, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường liên thôn, dong ngõ, xây dựng các công trình công cộng, vệ sinh môi trường…

Ông Phạm Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Nhờ đó, xã Trực Chính đã sớm cán đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh Nam Định.

"5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, hội viên Hội Nông dân xã… đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Ngoài ra, phong trào do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng, được nâng cao về chất, có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân", lãnh đạo Hội Nông dân xã Trực Chính nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Trực Chính tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững" cũng như vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong sự nghiệp đổi mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhằm tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường…

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trực Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

"Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng; tăng cường đoàn kết, thống nhất để vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra…", bà Thúy chia sẻ về mục tiêu.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trực Ninh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân xã Trực Chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Huy đề nghị, thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Trực Chính cần khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế như báo cáo đã nêu; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi…

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 13 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trực Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.