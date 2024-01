Trồng rau an toàn, dân một xã ở Nghệ An cứ nhổ là bán hết sạch, thu hàng trăm triệu/ha Trồng rau an toàn, dân một xã ở Nghệ An cứ nhổ là bán hết sạch, thu hàng trăm triệu/ha

Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có 370 ha đất sản xuất rau màu. Nông dân xã Quỳnh Liên đang sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, đầu ra ổn định, thu về hàng trăm triệu đồng/ha/năm.