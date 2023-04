Tính đến nay, toàn huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) có 730 ha rau các loại, tập trung tại địa bàn thị trấn Phú Long, các xã Hàm Đức, Hồng Sơn, Thuận Minh và Hồng Liêm, với sản lượng 6.147 tấn, năng suất bình quân đạt 84 tạ/ha.

Sản lượng rau có xu hướng tăng qua các năm gần đây và tăng chủ yếu trong vụ Đông Xuân, sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước bình quân khoảng 5%. Cơ cấu, chủng loại rau trên địa bàn huyện khá phong phú và đa dạng như nhóm rau ăn lá, rau lấy quả, rau lấy thân, củ, rễ.

Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trồng nhiều loại rau xanh khác nhau, từ rau ăn lá, rau ăn ăn thân, rau ăn quả, rau ăn củ. Trong hình là một ruộng rau ngò rí (rau mùi).

Hiện nay, rau của người nông dân huyện Hàm Thuận Bắc được nhập trực tiếp vào hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ tại các huyện, thành phố, thị xã, khu công nghiệp, bếp ăn tập thể của các trường học, bệnh viện… với sản lượng tương đối ổn định.

Để kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, từng bước quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rau của huyện Hàm Thuận Bắc, trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương hướng dẫn, hỗ trợ người dân cấp xác nhận 5 chuỗi cung ứng sản phẩm rau an toàn cho hệ thống quầy hàng bán lẻ và các bếp ăn tập thể.

Định kỳ, ngành chức năng giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý việc sử dụng tem xác nhận điện tử truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR code. Toàn huyện có 30,9 ha được cấp Giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, có 02 Hợp tác xã, 4 Tổ hợp tác, 2 hộ trang trại sản xuất các chủng loại rau có khả năng cung ứng sản phẩm rau an toàn, VietGAP.

Trong thời gian tới, địa phương này tiếp tục phát triển thêm các mô hình sản xuất rau sạch; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất rau theo hướng an toàn, VietGAP, hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, mã định danh đối với các vùng sản xuất hàng hoá có khả năng, tiềm năng xuất khẩu...

Huyện cũng tăng cường tuyên truyền quảng bá sản phẩm rau an toàn đến nhân dân trong và ngoài tỉnh; kết nối, liên kết các vùng sản xuất rau an toàn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và hướng tới xuất khẩu.