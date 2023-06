TT Zelensky bất lực nói về việc NATO sợ Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phát biểu tại một sự kiện ở Bulboaca, Moldova ngày 1/6. Ảnh AP

Ông Zelensky nói răng không biết liệu có đáng tham gia hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Vilnius hay chăng nếu như Kiev không nhận được bất kỳ tín hiệu nào về quy chế của mình.



"Tôi cho rằng một vài nước NATO sợ Nga đến mức không muốn tiếp nhận Ukraine vào khối liên minh. Nếu chúng tôi không được ghi nhận và người ta không cho thấy tín hiệu nào đó ở Vilnius, thì tôi cho rằng Ukraine chẳng đáng tham dự hội nghị thượng đỉnh này", ông Zelensky lưu ý.

Với câu hỏi - liệu Ukraine có được cấp tín hiệu tích cực như vậy hay chăng, ông Zelensky thừa nhận rằng không biết.

Trước đó một ngày, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết chỉ có tư cách thành viên đầy đủ của NATO mới có thể thực sự bảo vệ Ukraine khi đất nước của ông tiếp tục tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ phương Tây.

"Chúng tôi không tìm kiếm một sự thay thế cho NATO và điều rất quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải lắng nghe chúng tôi," Zelensky nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Estonia Alar Karis ở Kiev. "Đó là lý do tại sao chúng tôi có rất nhiều cuộc họp ở cấp cao nhất. Chúng tôi không tìm kiếm một giải pháp thay thế".

Ông Zelensky lập luận rằng các cam kết hiện có của các thành viên NATO để bảo vệ lẫn nhau sẽ là "sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine."

Ông đang đề cập đến Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo "sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả họ".

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng nước ông khó có thể gia nhập NATO cho đến khi cuộc xung đột vũ trang với Nga kết thúc. "Không phải vì chúng tôi không muốn, mà vì điều đó là không thể", ông Zelensky nói.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần này gợi ý rằng Kiev có thể được cấp một số hình thức đảm bảo an ninh "hữu hình" mà không cần chính thức trở thành một phần của NATO.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập liên minh phương Tây vào tháng 9/2022, viện dẫn chiến dịch quân sự do Moscow phát động ở quốc gia láng giềng vào đầu năm đó. Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư rằng Zelensky đã nói với các đối tác phương Tây rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7 trừ khi khối này đưa ra những đảm bảo "cụ thể" cho Ukraine hoặc lộ trình trở thành thành viên.

Nga coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh của mình và viện dẫn viện trợ của các quốc gia thành viên cho Ukraine là một trong những lý do khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Moscow gần đây cho biết tính trung lập của Ukraine sẽ là một trong những yếu tố then chốt cho một nền hòa bình lâu dài.