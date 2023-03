Từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 22/3 đã trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines, do không đủ căn cứ xử lý hình sự. Vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt, những tiếp viên này có được tiếp tục làm việc trong lĩnh vực hàng không?

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho biết, cả 4 tiếp viên vừa được trả tự do vẫn chưa được đi làm trở lại. Vietnam Airlines sẽ xem xét theo các quy định, nội quy lao động của hãng, để đưa ra hình thức kỷ luật theo luật lao động.

Thông tin về trường hợp 4 tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự do, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận trong trường hợp này nằm ở khâu thực thi của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các tiếp viên đã được lực lượng chức năng trả tự do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nhưng vẫn sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT, về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Qua đó, những tiếp viên này sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.