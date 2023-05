Tỷ lệ doanh nghiệp có website nhiều năm liền tăng trưởng thấp

Trung tâm Internet Việt Nam đặt mục tiêu phổ cập tên miền ".vn" tới toàn dân, thúc đẩy cộng đồng chuyển đổi số sử dụng tên miền ".vn" và các sản phẩm dịch vụ số Make in Việt Nam, phục vụ hoạt động kinh tế, xã hội số, hướng tới mục tiêu "Internet for all".

Không gian tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được mở rộng thêm với 3 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung mới: .id.vn (dành cho công dân Việt Nam); .io.vn (dành cho các ứng dụng công nghệ số, nền tảng, dịch vụ số); ai.vn (trí tuệ nhân tạo); ưu tiên trong đăng ký sử dụng tên miền dưới ".biz.vn" đối với doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế số.