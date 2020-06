Tỷ phú giàu bậc nhất TQ bị bắt cóc, con trai bơi vượt sông cứu bố thoát nạn

Ông He Xiangjian – tỷ phú giàu thứ 6 Trung Quốc vừa bị bắt cóc (ảnh: SCMP)

Ông He Xiangjian, 77 tuổi, được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 6 Trung Quốc đã bị một nhóm người mang theo chất nổ xông vào căn biệt thự ở Phật Sơn, Quảng Đông bắt cóc tống tiền, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

He Jianfeng, 55 tuổi – con trai duy nhất của ông Xiangjian – đã khôn khéo lẻn ra khỏi biệt thự và bơi qua một con sông để báo tin cho cảnh sát.

Cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức giải cứu, bắt giữ 5 nghi phạm vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15.6, theo giờ địa phương.

Theo thông báo từ cảnh sát, ông He Jianfeng có sức khỏe rất tốt và đã bơi vượt qua sông để báo tin cho cơ quan chức năng. Hiện ông He Xiangjian “khỏe mạnh và an toàn”.

“Không có ai bị thương trong vụ giải cứu con tin”, cảnh sát cho hay.

Sau khi nhận được tin báo của ông He, cơ quan an ninh cấp tỉnh, thành phố, huyện ở Quảng Đông đều được huy động và nhanh chóng tiến hành kế hoạch giải cứu. Đây là vụ việc thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 14.6 rằng, có nhóm người đột nhập vào căn biệt thự tại khu Royal Orchid International Golf Vill - dự án bất động sản cao cấp do công ty Midea Group của ông Xiangjian phát triển. Khu này có cả sân golf 18 lỗ và trung tâm thể thao.

Công ty Midea Group đã xác nhận vụ việc và gửi lời cảm ơn cảnh sát, truyền thông, trong một bài viết trên mạng xã hội Weibo.

Một số bức ảnh lưu hành trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, rất nhiều cảnh sát đã vây kín căn biệt thự 2 tầng được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu của ông He Xiangjian.

Ông He Xiangjian đã may mắn thoát nạn nhờ sự dũng cảm của người con trai (ảnh: SCMP)

Cảnh sát đã phong tỏa khu dân cư nơi ông He Xiangjian đang sống. Người dân được yêu cầu không rời nhà từ chiều ngày 14.6 đến sáng 15.6. Hai trạm gác an ninh cũng được thiết lập bên ngoài biệt thự của ông He và túc trực 24/24.

“Tôi khá sợ hãi khi nghe tin về vụ bắt cóc. Tôi luôn nghĩ rằng tình hình trị an ở khu này rất tốt”, một người dân sống gần khu biệt thự nhà tỷ phú He Xiangjian chia sẻ.

Cuộc giải cứu con tin đầy kịch tính cùng độ nổi tiếng, giàu có của ông He Xiangjian đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Giống như nhiều doanh nhân thế hệ đầu của Trung Quốc, ông He Xiangjian xuất thân với gia cảnh bình thường. Ông bắt đầu xây dựng đế chế Midea Group – chuyên sản xuất đồ gia dụng – từ năm 26 tuổi.

Cổ phiếu của Midea Group đã giảm 2,3% sau khi thông tin ông He Xiangjian bị bắt cóc được công bố.