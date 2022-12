Ukraine đang có những loại máy bay không người lái nào?

Ukraine sở hữu một số loại máy bay không người lái trong kho vũ khí của mình, bao gồm cả Bayraktar TB2. Ảnh: Getty

Ukraine bị cáo buộc đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự bên trong vùng Kursk của Nga, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Nga trở thành mục tiêu của các cuộc không kích. Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công.



Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra hơn 9 tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cho dù quy mô quân đội vượt trội, Nga gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu quan trọng ở Ukraine, xoay quanh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Kiev trong những tháng gần đây.

Kể từ ngày 5/12, Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nga cáo buộc Ukraine phải chịu trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo quân sự Kiev không phủ nhận cũng như không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Ukraine có một số máy bay không người lái để sử dụng chống lại Nga.

Dưới đây là tổng quan về những máy bay không người lái mà Ukraine có trong kho vũ khí của mình:

Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar TB2

Một trong những máy bay không người lái quan trọng nhất mà Ukraine sở hữu là Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được quân đội Ukraine sử dụng để gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu của Nga.

Mặc dù các cuộc tấn công nhằm vào bên trong biên giới Nga không thường xuyên xảy ra trong suốt chiến sự, Ukraine đã sử dụng những máy bay không người lái này để thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở thiết bị của Nga, hạn chế khả năng quân sự của Moscow.

Bayraktar, công ty sản xuất máy bay không người lái, quảng cáo chiếc máy bay này có khả năng bay lên đến 220 km/giờ và có thể mang trọng tải lên đến 150kg. Chúng có khả năng tiến hành các nhiệm vụ tình báo, trinh sát và vũ trang.

Máy bay không người lái Switchblade

Ukraine lần đầu tiên nhận được máy bay không người lái Switchblade do AeroVironment Inc. sản xuất khi Mỹ ủy quyền 800 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine vào tháng 3. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 100 máy bay không người lái, trong đó có hai loại: Switchblade 300 và Switchblade 600.

Switchblade 300 được thiết kế để tấn công các mục tiêu nhỏ hơn và có tầm bắn lên đến 10km. Máy bay chỉ nặng khoảng 2,5kg và có thể bay tới 15 phút. Trong khi đó, Switchblade 600 được thiết kế để sử dụng chống lại các mục tiêu lớn hơn như xe tăng hoặc xe bọc thép. Nó nặng khoảng 22kg và có thể bay trong 40 phút, với phạm vi 40km.

Máy bay không người lái "Bóng ma phượng hoàng"

Mỹ cũng gửi cho Ukraine máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost (Bóng ma phượng hoàng) do Không quân Mỹ phát triển, cam kết những máy bay không người lái này sẽ giúp Ukraine "tung đòn" vào Nga.

Người ta biết rất ít chi tiết về những chiếc máy bay không người lái bí ẩn này, tuy nhiên phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết chúng được sử dụng với mục đích khác biệt so với máy bay không người lái Switchblade. Máy bay không người lái Phoenix Ghost được thiết kế cho các hoạt động chiến thuật và cũng có khả năng quang học để hỗ trợ các cuộc tấn công chống lại Nga.

"Chúng tôi tin rằng hệ thống đặc biệt này sẽ rất phù hợp với nhu cầu của Ukraine, đặc biệt là ở miền đông đất nước", ông Kirby nói với các phóng viên. "Máy bay này được phát triển cho một loạt các yêu cầu phù hợp của Ukraine ở Donbass".

DJI Mavic 3

Ukraine cũng sử dụng cả DJI Mavic 3. Đây là những máy bay không người lái thương mại, nhỏ hơn và được sử dụng chủ yếu để định vị các cuộc tấn công từ Nga. Chúng chỉ có thể bay một quãng đường dưới 30km và trong khoảng 46 phút.