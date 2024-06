Vì sao Lý Thường Kiệt đánh giặc Tống, Trần Quốc Toản phá giặc Nguyên Mông phần lớn dùng người Bắc Ninh?

Trong lịch sử dân tộc mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, duy chỉ có nhà Trần được tôn vinh là “hào khí Đông A”. Nói đến “hào khí Đông A” là nói đến truyền thống đấu tranh kiên cường, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần tự tôn dân tộc của nhân dân Đại Việt dưới triều Trần. Dòng nguyên khí triều Trần đã hòa chảy trong hào khí Kinh Bắc-Bắc Ninh.

Sử sách còn ghi, sau 30 năm thái bình xây dựng và củng cố đất nước (1226-1257), quốc gia Đại Việt lại đứng trước nguy cơ xâm lược từ phương Bắc.

Thời Trần, quân Mông-Nguyên đã ba lần xâm lược Đại Việt nhưng đều chịu thất bại cay đắng. Nhân dân Bắc Ninh sống trên mảnh đất phên dậu thứ nhất chở che cho kinh đô Thăng Long và đã góp phần không nhỏ trong những chiến công oanh liệt thời kỳ này.

Sách Đồng Khánh địa dư chí về tỉnh Bắc Ninh có viết: “Lý Thường Kiệt đánh Tống, Trần Quốc Toản phá quân Nguyên, phần lớn đều dùng biền dũng người Bắc Ninh, lại đóng phủ đệ ở Vạn Kiếp thuộc phủ Lạng Giang, dân trong tỉnh đều trở thành quân lính cả”.

Cho thấy rằng, tỉnh Bắc Ninh nói chung và đặc biệt là vùng sông nước Lục Đầu Giang-Bình Than có vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống thế kỷ XI và quân Mông-Nguyên thế kỷ XIII.

Tam quan đền thờ Cao Lỗ Vương (xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) nhìn ra dòng sông Lục Đầu Giang. Bến Bình Than là một địa danh ghi đậm dấu ấn lịch sử còn được khắc ghi sâu đậm trong tâm trí mỗi người dân đất Việt. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu lịch sử, và quân sự thì địa điểm Bình Than có vị trí chiến lược hiểm yếu trong lịch sử. Bình Than nằm trên con đường từ phí Bắc xuống theo thung lũng sông Thương và từ biển vào theo đường sông Bạch Đằng, từ đây theo đường sông tỏa đi các lộ phía Bắc và phí Đông kinh đô Thăng Long. Năm xưa, đây chính là vùng Vạn Xuân - nơi Lý Thường kiệt đã tổ chức phòng tuyến chống quân xâm lược nhà Tống để bảo vệ kinh thành Thăng Long ở thế kỷ XI.

Sau này, trong cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Minh của nghĩa quân Lam Sơn ở thế kỷ XV, phòng tuyến Bình Than-Lục Đầu-Phả Lại cũng từng giữ vai trò quan trọng, nơi diễn ra các trận chiến ác liệt trong chiến dich vu seo Chi Lăng-Xương Giang…

Đặc biệt, cách đây hơn 700 năm, vào mùa đông năm 1282, trên bãi Nguyệt Bàn, cửa Đại Than, sát bến Bình Than thuộc xã Cao Đức (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay) đã diễn ra hội nghị các vương hầu, quý tộc và tướng lĩnh cao cấp của triều Trần để bàn kế sách đánh giặc, thống nhất ý chí quyết tâm kháng chiến cứu nước.

Đây là hội nghị xác định phương hướng chiến lược và tổ chức bộ máy chống quân xâm lược Mông-Nguyên lần thứ hai.

Hội nghị này vẫn được ghi chép trong sử sách là Hội nghị Bình Than vì nó được tổ chức trên vùng sông nước Bình Than của Bắc Ninh là một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, anh hùng và thượng võ. Cũng từ Hội nghị Bình Than mà tinh thần quyết chiến được hun đúc, kết tinh và lan truyền, thấm sâu đến từng người lính, người dân tạo nên sức mạnh quật cường của cả dân tộc để giành chiến thắng trước một kẻ thù hung bạo nhất lúc bấy giờ.