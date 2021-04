Video: Cảnh sát Mỹ bị bắn chết, đồng đội đấu súng kịch liệt với tên buôn ma túy

Video: Cảnh sát Mỹ bị tên buôn ma túy bắn chết và màn đấu súng kịch liệt. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail hôm 11/4, vụ việc bắt đầu khi sĩ quan Darrian Jarrott, 28 tuổi, thuộc lực lượng cảnh sát bang New Mexico (Mỹ), yêu cầu Omar Felix Cueva - người mà cảnh sát cho rằng có tiền sử "tội phạm và bạo lực", dính dáng tới các cáo buộc ma túy - tấp xe vào lề đường để kiểm tra giao thông hôm 4/2 .

Sau khi đi tiếp cận chiếc bán tải, sĩ quan Jarrott nói: "Xin chào ông. Tôi là Darrian Jarrott, thuộc lực lượng cảnh sát New Mexico. Lý do tôi yêu cầu dừng xe là cửa kính của ông quá tối. Nếu không phiền, ông có thể hạ thấp kính ô tô hoặc cho phép tôi mở cửa xe được không?".

Trong đoạn trao đổi tiếp theo dài khoảng 3 phút, sĩ quan 28 tuổi hỏi Cueva về bảo hiểm xe và xác nhận danh tính của người này trước khi yêu cầu người đàn ông tới xe cảnh sát để tiện kiểm tra.

Lúc Cueva mở cửa xe định bước xuống thì sĩ quan Jarrott phát hiện khẩu súng trường AR-15 trong xe và yêu cầu: "Ông có mang theo súng, nếu có thể xin hãy đưa nó cho tôi để đảm bảo an toàn. Mời ông rời xe để làm việc".

Video từ camera gắn trên xe cảnh sát cho thấy Cueva, ra khỏi chiếc xe bán tải đỗ bên đường, rút khẩu súng trường AR-15 và bắn chết Darrian Jarrott.

Sĩ quan Jarrott gục xuống đất. Cueva còn bước tới và bắn thêm nhiều phát đạn vào người cảnh sát 28 tuổi, trong đó có một phát đạn vào đầu. Sau đó, tên này lái xe bỏ chạy để lại thi thể cảnh sát bên vệ đường.

Chưa đầy một phút sau khi Cueva chạy trốn, một nhân viên của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã tới hiện trường và báo với cảnh sát rằng sĩ quan Jarrott đã bị bắn gục.

Một cuộc truy đuổi kéo dài hơn 60 km diễn ra vô cùng kịch tính. Trong quá trình bỏ chạy, Cueva đã có màn đọ súng với lực lượng chức năng thuộc cảnh sát New Mexico, sở cảnh sát Cruces, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Dona Ana và lực lượng tuần tra biên giới Mỹ.

Video cho thấy, chiếc bán tải của Cueva chạy điên cuồng trước khi bị bẻ lái rồi đi lùi trên đường cao tốc sau khi va quệt với một xe cảnh sát.

Nghi phạm chạy ra khỏi chiếc bán tải cầm theo khẩu súng lục, nấp sau mui xe cảnh sát rồi nổ súng vào viên cảnh sát đang nấp sau chiếc ô tô.

Hàng chục phát đạn được bắn ra trong cuộc đọ súng gay cấn. Cuối cùng, Cueva bị bắn chết, nằm gục cạnh chiếc bán tải. Nhiều cảnh sát sau đó cẩn trọng tiếp cận nghi phạm.

Sĩ quan Adrian De La Garza, thuộc sở cảnh sát Cruces, bang New Mexico, bị thương trong vụ đấu súng và được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Vết thương của sĩ quan này được xác định là không nguy hiểm tới tính mạng.

Robert Thornton, người đứng đầu lực lượng cảnh sát New Mexico, cho biết, Cueva có "tiền án tội phạm bạo lực, bao gồm buôn bán ma túy và các trọng tội khác".

Nghi phạm lần đầu bị bắt ở tuổi 13 vì tội phá hoại. Năm 21 tuổi cũng vướng vòng lao lý vì buôn bán ma túy.

Trong lần phạm tội gần nhất, Cueva và 2 nghi phạm khác bị bắt giữ khi mang theo khẩu súng trường nạp đạn sẵn, một túi đựng gần 7 kg ma túy đá trị giá 252.000 USD (gần 6 tỷ đồng).

Cảnh sát New Mexico chưa công bố những tang vật tịch thu được trên xe và tại nhà của Cueva sau vụ việc hôm 4/2.

Ông Thornton đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo khi thương tiếc sĩ quan Jarrott, người được gọi là "anh hùng". Jarrott gia nhập lực lượng cảnh sát New Mexico từ năm 2015 sau khi làm thanh tra giao thông ở Sở An toàn công cộng New Mexico.

Thống đốc bang New Mexico đã yêu cầu treo cờ rủ toàn bang sau vụ việc.