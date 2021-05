Vĩnh Phúc: Thêm một cán bộ bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19

Lãnh đạo huyện Yên Lạc nắm bắt tình hình, chỉ đạo chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch Covid 19 trên địa bàn

Theo đó, lý do khiến ông Dương Đức Quyền bị tạm đình chỉ công tác là do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các đối tượng phải cách ly tại nhà trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do mình quản lý. Thời gian tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn bắt đầu từ 14h ngày 9/5 đến hết ngày 12/5/2021.

Đồng thời, trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Dương Đức Quyền sẽ phải báo cáo, giải trình với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Yên Lạc việc thiếu trách nhiệm trong quản lý các đối tượng phải cách ly tại nhà trong phòng chống dịch tại địa bàn mình quản lý.



Trước đó, huyện Yên Lạc đã thực hiện cách ly xã hội thị trấn Yên Lạc từ 0h00 ngày 9/5 đến 0h00 ngày 24/5 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Và thực hiện lập hàng chục chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Thị trấn Yên Lạc, xã Đồng Văn, xã Bình Định, Xã Đại Tự, xã Tam Hồng

Đến sáng 10/5, huyện Yên Lạc có 1 trường hợp mắc Covid-19 lây lan trong cộng đồng tại thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn và 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19. Trong đó, có 1 trường hợp tại xã Đại Tự, 1 trường hợp tại thị trấn Yên Lạc, 3 trường hợp tại xã Bình Định, 2 trường hợp tại xã Tam Hồng.

Qua điều tra, rà soát, huyện Yên Lạc đã truy vết được 309 trường hợp F1, hơn 3.473 trường hợp F2 và nhiều trường hợp F3, F4. Ngay sau đó, các đối tượng thuộc diện F1 được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh; đồng thời, phun khử khuẩn, khoanh vùng cách ly nơi đối tượng cư trú. Đối với các đối tượng thuộc diện F2, huyện giao chính quyền địa phương quản lý, theo dõi y tế và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm trong thời gian sớm nhất.