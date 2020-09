Vụ pate Minh Chay: Nhiều người dân, tổ chức, nhà chùa ở Đồng Nai đã mua sản phẩm chay của Lối Sống Mới

Trước thông tin 13 nhãn hàng của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới có "vấn đề", ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, nên buộc phải thu hồi; ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã rốt ráo tổ chức kiểm tra, xem xét việc mua bán, sử dụng các sản phẩm này.

Cụ thể, qua xác minh, đơn vị chức năng đã xác định trong tháng 8 và đầu tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 300 cá nhân, tổ chức đã mua các sản phẩm của công ty này gồm: Muối vừng bát bảo các loại ở dạng túi, lọ; ruốc nấm hương truyền thống, ruốc nấm hương cháy tỏi, ruốc nấm hương sả ớt, pate nấm Hầu Thủ, pate Minh Chay không hành tỏi, pate Minh Chay các loại, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm cháy tỏi, ruốc nấm sả ớt.

Kiểm tra thu hồi sản phẩm chay.

Ngoài ra, có hơn 220 cá nhân, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh mua sản phẩm pate của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới, trong đó có một số chùa, thiền viện, cơ sở tôn giáo.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã phát đi văn bản hỏa tốc, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh tiếp tục xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành thu hồi các sản phẩm của Công ty Lối Sống Mới trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm chặn đứng những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, do sử dụng các loại thực phẩm trên.

Theo ghi nhận thực tế, đến thời điểm này, trên cả nước đã có 14 người ngộ độc vì sử dụng sản phẩm pate Minh Chay (trong đó Đồng Nai có 2 ca). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum - độc tố thuộc dạng mạnh nhất thế giới (30 năm qua không xuất hiện ở Việt Nam nên không có huyết thanh và thuốc đặc trị, phải đặt mua từ nước ngoài về).

Độc tố này có thể gây chết người chỉ với liều lượng rất nhỏ. Độc tố thường được sinh ra trong môi trường bị nhiễm vi khuẩn, yếm khí và nhiệt độ thích hợp. Các ca ngộ độc từng xảy ra với thức ăn chế biến, đồ hộp. Vi khuẩn bị tiêu diệt nếu đồ hộp được đun nấu lại ở nhiệt độ 100OC.