Vùng đất này bắt cá chốt dưới sông đem nấu lá me non, món của nhà nghèo xưa, nay nói tới nhà giàu cũng thèm

Thời điểm này, người dân địa phương giăng lưới, đặt lọp, thuốc vuông bắt cá chốt nấu với lá me non đãi đằng du khách món ngon dân dã xứ Cà Mau.

Mùa hè là thời điểm cây me thay lá mới…

Là vùng đất có sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên Cà Mau rất dồi dào tôm cá, đặc biệt là cá chốt.

Thuộc loại cá da trơn, cá chốt có lớp da dai, thịt ngọt, săn chắc, trứng có mùi thơm, bụng mỡ vàng ươm, ăn béo ngậy.

Trước đây ở Cà Mau, cá chốt nhiều vô kể, nhưng do khai thác của con người, nên hiện nay lượng cá này giảm đáng kể.

Cá chốt chủ yếu còn nhiều ở những dòng sông nước lợ và những đầm nuôi tôm thiên nhiên.

Cá chốt được chế biến thành rất nhiều món như: kho sả, kho nghệ, làm khô, làm mắm, nấu chua với cơm mẻ, trái giác…, nhưng ngon nhất vẫn là món canh chua cá chốt với lá me non.

Cách nấu canh chua cá chốt với lá me non này rất đơn giản: đun sôi nước, cho lá me non rửa sạch vào.

Cá chốt làm sạch, phi dầu, sả bằm, ít ớt bột, nêm chút muối, bột nêm, đường, rồi hạ nhỏ lửa, đun vài phút cho cá ngấm gia vị để cá không tanh, sau đó cho vào nấu chung với lá me non, vừa chín

Canh chua cá chốt lá me non có thể ăn kèm những loại rau như: bông so đũa, bông điên điển, rau muống, bắp chuối, đậu bắp cùng vài trái ớt hiểm.

Mỗi món canh chua đều có hương vị riêng, nhưng thanh tao nhất phải kể đến canh chua cá chốt nấu với lá me non. Nước lá me chua dịu, thơm ngon riêng biệt, không lẫn với bất cứ mùi vị nào.

Món cá chốt nấu lá me non và cá chốt kho sả tuy dân dã nhưng chứa đựng cả hồn quê, khiến bao thế hệ người dân Cà Mau nhớ mãi.

Mùa sa mưa này, du khách có dịp về vùng nông thôn Cà Mau, đừng quên thưởng thức món canh chua cá chốt nấu lá me non, chấm vào chén muối ớt hay chén nước mắm đậm đà, chắc chắn sẽ quên đi mọi mệt nhọc do tiết trời oi bức trong thời khắc giao mùa...