Xăm mã QR lên da: Trào lưu gây sốc, tranh cãi nổ ra

Vào năm 2021, mã QR có mặt ở khắp mọi nơi, từ các màn trình diễn bằng máy bay không người lái thắp sáng bầu trời đêm đến các bia mộ cũng có mã QR chứa thông tin về các giai đoạn cuộc đời của người mất. Nhưng giờ đây, nhiều người trên khắp thế giới đang biến những hình ảnh ký tự có thể quét bằng máy này lên da thịt của mình dưới dạng hình xăm.

Tranh cãi xăm mã QR lên da



Được biết, hình xăm là một cách để ghi lại một kỷ niệm quan trọng trên làn da của bạn, một dấu ấn vĩnh viễn kể về một câu chuyện hoặc ít nhất là một thiết kế mà bạn rung cảm. Nhưng trong thế giới của mã QR (viết tắt của "mã phản ứng nhanh"), mực xăm cũng có thể được dùng để tạo nên mã QR để quét lời bài hát, lý lịch, hồ sơ Instagram và thậm chí là chứng nhận vắc xin.

Hình xăm mã QR là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng ta sẽ sớm trở thành nửa người, nửa máy. Ảnh: @AFP.

Gabrielle Pellerone- một nghệ sĩ xăm hình điều hành một studio có tên Boot-W ở khu phố Reggio Calabria của Ý nói với trang VICE rằng, vào tháng 8/2021, Pellerone đã tái thiết kế một hình xăm QR màu xanh lá cây chứng nhận tiêm vắc xin có thể quét được và sản phẩm này nhanh chóng lan truyền.

"Nhiều người cũng đã xăm mã QR lưu trữ thông tin ảnh gia đình hoặc những lời nhắc nhở cá nhân khác, nói chung các mã thông này có một chức năng xã hội hợp lệ, bên cạnh việc gắn liền với kỷ niệm trong cuộc đời", Gabrielle Pellerone nói. Pellerone cũng chỉ ra rằng, sự phổ biến của hình xăm mã QR có mối liên hệ chặt chẽ với sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ mà con người có được trong hai năm qua, khi đại dịch Covid-19 oanh tạc trên khắp toàn cầu, trong đó xu hướng công nghệ số hóa lập tức phát triển nhanh chóng, phổ biến rộng rãi.

Khi chúng ta nắm bắt cuộc sống kỹ thuật số của mình trong kỷ nguyên đại dịch, mã QR đang trở thành một phần không thể tách rời trong sự tồn tại của chúng ta - cho dù bạn muốn xem thực đơn kỹ thuật số tại nhà hàng hay thanh toán mà không cần rút ví. Trên thực tế, nhiều người dân tại một thị trấn ở Moscow thậm chí còn đưa ra những hình xăm mã QR tạm thời có chứa thông tin chi tiết về tình trạng vắc xin của mình để họ có thể vào nhà hàng hay không gian công cộng.

"Do đại dịch, việc sử dụng mã QR để thanh toán cho dù tại ngân hàng hay nhà hàng ngày càng trở nên bình thường" Lokesh Verma, một nghệ sĩ xăm Ấn Độ điều hành một studio có tên Devilz Tattoo cho biết. "Vì vậy, mọi người cảm thấy thoải mái hơn, thậm chí còn bị thu hút bởi việc xăm mã QR như một hình xăm thông thường".

Verma đã xăm nhiều loại mã QR, lưu trữ thông tin từ ảnh GIF và hồ sơ Instagram đến video nhạc và danh mục công việc. Nhưng trong khi hình xăm mã QR có chức năng đối với một số người, thì một số người khác lại muốn có chúng chỉ để tham gia như một trò đùa.

"Thế giới xăm mình đang phát triển hàng ngày, và công nghệ cũng vậy", Leonardo Biason, một nghệ sĩ xăm hình có trụ sở tại Pordenone, Ý nói với trang VICE. "Loại hình xăm mã QR tạo ra sự gần gũi giữa hai lĩnh vực này".

Sau khi xem video trên YouTube về một người xăm hình mã QR, Biason - người làm việc tại studio có tên là Tattoo Lab đã nảy ra ý tưởng viết một bài hát vui nhộn cho người bạn của mình, Max Mancin. Vào tháng 9, họ quyết định sử dụng mã QR có thể quét được để đưa ra liên kết YouTube tới bài hát "Never Gonna Give You Up". Trong vòng vài tuần, hình xăm của họ đã lan truyền trên internet, thu được hơn một triệu lượt xem từ các trang nghệ thuật và meme.

"Chúng tôi quyết định xăm bài hát này vì tôi luôn thấy nó hài hước", Mancin nói. "Không ai thực sự biết mã QR dẫn đến điều gì, vì vậy tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để tương tác với mọi người".

Dở khóc dở cười với hình xăm mã QR

Mã QR hình xăm đi kèm với một giá trị gây sốc tức thì và đem lại một cảm giác hấp dẫn vượt ra yếu tố hình thức nghệ thuật trên da. Trong khi một số người sử dụng nó để chuyển tải các chi tiết chuyên nghiệp hoặc chỉ đơn giản là làm cho mọi người cười, chúng dường như cũng đã trở thành một hình thức phổ biến của cuộc dạo chơi công nghệ. Những thiết kế thân thiện với máy móc này có thể tạo ra những màn xen kẽ lãng mạn thú vị và những cuộc trò chuyện hấp dẫn, nhưng cũng có rất nhiều điều dở khóc dở cười có thể xảy ra.

Vào tháng 3, một người có tầm ảnh hưởng tại Colombia đã xăm một mã QR trên cổ và lan truyền siêu phẩm trên Instagram. Nhưng anh ấy đã phải dở khóc dở cười khi hình xăm QR của anh không thực sự hoạt động, trong khi mực xăm lại dính vào cổ, dĩ nhiên việc xóa mực hình xăm là cả một vấn đề.

Xăm mã QR lên người: Một kiểu tiến hóa độc dị?. Ảnh: @AFP.

Pellerone, người chuyên về các hình xăm siêu thực cho biết: "Bạn cần rất nhiều độ chính xác và phải được đào tạo để tạo ra một hình xăm mã QR thực sự hoạt động trên da. Theo các nghệ sĩ, mã QR có thể được nhúng vào bất kỳ bề mặt phẳng nào, bao gồm cả các bộ phận cơ thể như đùi hoặc cánh tay. Nhưng cần phải cẩn thận hơn trong khi xăm. Một lần nữa, cũng có một vấn đề là mã QR dạng xăm có thể được thay đổi khá dễ dàng, khiến những hình xăm này dễ bị những kẻ chơi khăm có thể chỉnh sửa các chi tiết, vị trí của mã dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Nhưng khi nói đến những hình xăm này, ngay cả mã QR hoạt động cũng có thể bị "biến tướng" theo thời gian. Malani cho biết: "Tôi nghĩ rằng một hình xăm mã QR có tuổi thọ ngắn bởi vì bạn có thể sẽ không thể quét nó đúng cách khi bạn già đi, lúc mà làn da của bạn bắt đầu chảy xệ".

Biason nói thêm: "Không giống như các kiểu hình xăm khác, hình xăm mã QR không có ý nghĩa lịch sử. "Chúng tôi không biết liệu chúng có còn hoạt động trong 10 năm tới hay không. Có lẽ nó phải phụ thuộc vào ý nghĩa mà xã hội con người đó gán cho hình thức này".

Nhưng mặc dù những hình xăm vĩnh viễn này chỉ mang ý nghĩa tạm thời, những người có được chúng dường như không quá bận tâm về nó.

Mancin cho biết: "Tôi đã nghĩ về việc liệu với thời gian, tôi sẽ không thể quét nó nữa, nhưng đó là một quyết định để có được thứ gì đó nổi bật hơn cho ngày hôm nay," Mancin lưu ý rằng vì hình xăm của anh ấy rất quan trọng trong thời điểm hiện tại, nó sẽ vẫn như vậy, dù sau này nó có thể bị lỗi thời.

Còn Verma cho biết: "Tôi nghĩ đó là một kiểu tiến hóa của con người, chúng ta đang dần chuyển đổi thành cyborgs (Sinh vật cơ khí hóa tồn tại dưới dạng cả hai phần sinh học (người) và nhân tạo (máy)). Hình xăm mã QR là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng ta sẽ sớm trở thành nửa người, nửa người máy".