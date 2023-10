Xây dựng ngôi trường khang trang cho học sinh dân tộc Bana tại Bình Định

Vĩnh An là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tây Sơn, cách trung tâm huyện khoảng hơn 14 km về phía Tây Nam. Cả xã Vĩnh An chỉ có một ngôi trường tiểu học với 147 học sinh tại điểm trường chính. Trong khi 2 điểm trường phụ tại Làng Giang và Làng Xà Tang là lớp học ghép của 22 em học sinh lớp 1 và 2.



Trước đây, Trường Tiểu học Vĩnh An chỉ có 8 phòng bao gồm phòng học, phòng hiệu bộ và phòng chức năng nên tình trạng thiếu phòng học kéo dài. Các điểm trường phụ cũng xuống cấp nghiêm trọng, không đủ điều kiện để học sinh tiếp tục học tập.

Học sinh đều là con em người dân tộc Bana ở trên các bản làng cách xa trường nên học sinh lớp 1, 2 ở các làng nếu không có điểm trường phụ thì sẽ phải đi bộ rất xa.

Đại diện Vietlott cho biết, đây là công trình trường học thứ 6 do Vietlott và người trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn tài trợ xây dựng để giúp đỡ các em học sinh vùng sâu vùng xa có nơi học tập với trị giá gần 5 tỷ đồng. Ngôi trường mới khang trang sẽ giúp con đường đến với con chữ của các em nhỏ nơi đây bớt đi phần nào khó khăn.



Qua tiếp xúc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, Vietlott được biết cơ sở vật chất của trường tiểu học Vĩnh An còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để mang đến môi trường học tập tốt hơn cho các em học sinh đồng bào dân tộc tại xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Vietlott và người trúng thưởng đã tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh An với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Trong buổi lễ khánh thành điểm trường mới, Vietlott cũng đã trao tặng trang thiết bị học tập cho các em học sinh của Trường Tiểu học Vĩnh An trị giá 100 triệu đồng. Các em học sinh và thầy cô giáo tại trường rất vui mừng với ngôi trường mới, yên tâm học tập và giảng dạy với cơ sở vật chất được đảm bảo.

Ông Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định, cùng đại diện Vietlott và các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành trường Tiểu học Vĩnh An.

Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vietlott thay mặt Công ty trao tặng trang thiết bị cho các em học sinh.

Bên trong lớp học mới đã được xây dựng khang trang hơn.

Đầu tư cho giáo dục luôn là mục tiêu an sinh xã hội xuyên suốt của Vietlott, trong đó việc xây dựng các công trình giáo dục, cơ sở vật chất phục vụ các em học sinh là một hoạt động hết sức ý nghĩa được Vietlott thực hiện thường xuyên trên toàn quốc trong những năm qua. Mong rằng Trường Tiểu học Vĩnh An khang trang, sạch đẹp cũng như nhiều chương trình khác của Vietlott sẽ là một món quà ý nghĩa không chỉ về vật chất mà về cả tinh thần, mang ánh sáng tri thức đến với ngày càng nhiều em nhỏ còn khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa.