Xây dựng nông thôn mới, nông dân Quảng Ninh nâng cao thu nhập từ những mô hình hay

Theo đó, Hội ND hỗ trợ vốn, cây, con giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi tập trung, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, thành lập HTX... Anh Lý Sinh Tân (thôn Phủ Liễn, xã Đồng Sơn, TP.Hạ Long) cho biết: "Thực hiện chủ trương xây dựng xã NTM, gia đình tôi đã đăng ký với Hội ND xã, Hội ND thành phố triển khai mô hình nuôi gà Tiên Yên thương phẩm với quy mô 5.000 con. Được hỗ trợ tiền giống và tham gia học hỏi kinh nghiệm thực tế tại huyện Tiên Yên, sự quan tâm, đồng hành của Hội ND xã, Hội ND thành phố, gia đình tôi đã triển khai hiệu quả mô hình này, nâng cao thu nhập".



Đặc biệt, các cấp Hội ND triển khai mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ phong trào này, mỗi năm có thêm hàng nghìn nông hộ có thu nhập từ chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân nông thôn.

Mô hình nuôi gà của gia đình chị Lý Thị Thu (thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai Linh

Các cấp Hội ND cũng tích cực đảm nhiệm hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia xây dựng mô hình vườn mẫu, hình thành nền nếp lao động, sản xuất có khoa học, sử dụng quỹ đất sản xuất có hiệu quả cao. Theo ông Lê Văn Độ - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Xác định năm 2022 mục tiêu xây dựng NTM được đẩy mạnh hơn nữa, các cấp Hội ND tỉnh đề ra nhiệm vụ tăng cường vận động cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục thi đua, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng tỉnh NTM.

Bên cạnh quan tâm nâng cao tiêu chí thu nhập, Hội ND các cấp phát huy hơn nữa vai trò của hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng môi trường NTM bằng những việc làm thiết thực, mô hình hay, hiệu quả. Trong đó, nhân rộng mô hình "Sạch đồng sạch ruộng", xây dựng bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng; duy trì phong trào "Ngày chủ nhật xanh" dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh mương nội đồng hằng tuần...

Đặc biệt, trong năm nay, các cấp Hội ND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia giám sát thực hiện cơ chế, chính sách trong quá- trình xây dựng NTM với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng".