Yên Bái: Nâng tầm sản phẩm rượu mộc nhờ xây dựng thương hiệu OCOP

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trần Đình Thanh, 75 tuổi, Tổ dân phố 10, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết: "Trước đây tôi là công nhân nhà máy quốc phòng, năm 1993 sau khi nghỉ hưu do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn nên vợ chồng tôi đã quyết định nấu rượu kết hợp chăn nuôi để cải thiện cuộc sống. Thời điểm đó chúng tôi chỉ nấu rượu bằng phương pháp thủ công nên lượng rượu nấu ra được ít chủ yếu phục vụ cho các quán ăn và bà con trong vùng. Trung bình mỗi ngày gia đình chỉ nấu được từ 5 – 10kg gạo. Dần dần, gia đình đã mở rộng quy mô và tăng sản lượng rượu lên".

Ông Trần Đình Thanh, Tổ 10, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái giới thiệu về các loại rượu của HTX rượu Mộc Yên Hưng. Ảnh: Hà Thanh

Đến năm 2019, sau khi tìm hiểu nhu cầu thị trường, cùng với niềm đam mê yêu thích về rượu nên vợ chồng con rể của ông Thanh mong muốn tiếp nối, phát huy nghề truyền thống của bố để xây dựng thương hiệu rượu của gia đình trên thị trường.

Chính vì lý do đó, sẵn công thức nấu rượu được truyền lại, vợ chồng con gái ông đã bắt tay vào đầu tư xây dựng cơ sở chế biến rượu với hệ thống máy móc hiện đại và đi vào hoạt động với quy mô lớn, đảm bảo phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Năm 2021, gia đình chính thức thành lập HTX rượu Mộc Yên Hưng và đưa ra thị trường sản phẩm có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng.

Hiện nay, gia đình ông Thanh đang chế biến hai loại rượu là rượu trắng hạ thổ ủ trong chum sành 1 năm và rượu mộc ngâm trong thùng gỗ sồi trong thời gian 2 năm. Đặc biệt, rượu của gia đình ông được nấu bằng nguyên liệu chính là gạo Nếp cái hoa vàng và ủ men bắc (nhập từ Hưng Yên và Yên Bái) nên có mùi vị thơm, ngon.

Theo ông Thanh chia sẻ, quy trình nấu rượu của gia đình ông trải qua các bước cơ bản như: Gạo sau khi nấu sẽ được ủ men trong 3 ngày, sau đó đổ nước vào ngâm tiếp trong 12 ngày. Sau đó sẽ được đưa vào chưng cất lần thứ nhất rồi đưa vào máy khử andehit. Tiếp đó, rượu được bơm vào téc rồi tiến hành chưng cất lần thứ hai, đảm bảo nồng độ phù hợp với từng loại rượu. Cuối cùng rượu được cho vào chum sành hoặc thùng gỗ ủ cho đủ thời gian (đối với rượu trắng là 1 năm, rượu mộc là 2 năm) rồi đem ra đóng chai. Do thời gian ủ cơm với men tương đối lâu nên khi uống rượu không bị hăng, say và đau đầu.

Rượu sau khi chưng cất lần thứ nhất sẽ được đưa vào máy để khử andehit. Ảnh: Kiều Hải

"Đối với rượu ủ trong thùng gỗ sồi có điểm khác biệt đó là sau 2 năm ngâm sẽ ra màu rượu giống như màu rượu Whisky của nước ngoài", ông Thanh cho biết.

Để sản xuất được mẻ rượu ngon, theo ông Thanh yếu tố thời tiết là vô cùng quan trọng. Nếu thời tiết mát mẻ thì ủ rượu sẽ rất dễ lên men. Ngược lại, nếu thời tiết nóng thì ủ rượu rất khó lên men và dễ bị chua. Do đó, phòng ủ rượu được gia đình ông thiết kế hai máy điều hoà để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trong trường hợp nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Thông thường, nhiệt độ lý tưởng nhất để ủ rượu dao động trong khoảng từ 24 – 29oC.

Hầm ủ rượu mộc của HTX Rượu Mộc Yên Hưng. Ảnh: Kiều Hải

Ngoài yếu tố nhiệt độ thì nguồn nước cũng vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng của rượu. Nước sử dụng để nấu rượu phải là nước giếng khoan, chứ nếu nấu bằng nước máy thì chất lượng rượu không thể đảm bảo được.

Ông Thanh kiểm tra chất lượng rượu hạ thổ bằng chum sành. Ảnh: Kiều Hải

Hiện sản phẩm rượu trắng đang được HTX bán với giá 50.000đ/kg và rượu mộc được bán với giá 450.000đ/kg. Ngoài chú trọng đến chất lượng sản phẩm, HTX còn thường xuyên cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Hiện nay, sản phẩm của HTX có rất nhiều bao bì, mẫu mã đẹp mắt cho khách hàng lựa chọn.

Năm 2022, được sự quan tâm của địa phương, hai sản phẩm rượu trắng và rượu mộc Yên Hưng của HTX đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Từ khi đạt chứng nhận OCOP, người tiêu dùng ngày càng tin tưởng và tiêu thụ sản phẩm của đơn vị nhiều hơn.

Hai sản phẩm rượu trắng và rượu mộc của HTX Rượu Mộc Yên Hưng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Kiều Hải

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó thì hiện nay đơn vị đang gặp phải một số khó khăn như nguồn vốn đầu tư lớn, tồn đọng nhiều, cộng với do chưa tiếp cận được thị trường bằng ứng dụng chuyển đổi số mà vẫn chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống nên chưa thể quảng bá sản phẩm trên phạm vi rộng.

Do đó, hiện nay thị trường tiêu thụ rượu của HTX vẫn chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái, còn bán đi các tỉnh chỉ với số lượng nhỏ. Năm 2022, HTX xuất bán ra thị trường khoảng 20.000 lít rượu các loại.

Sản phẩm rượu của HTX Rượu Mộc Yên Hưng có nhiều mẫu mã đa dạng. Ảnh: Kiều Hải

Mong muốn của HTX trong thời gian tới sẽ được các cấp, ngành trong tỉnh hỗ trợ quảng bá sản phẩm giúp đơn vị mở rộng thêm thị trường tiêu thụ để nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm của HTX hơn nữa.

Anh Võ Đình Thắng, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình – Một khách hàng tiêu dùng rượu quen thuộc của HTX Rượu Mộc Yên Hưng cho biết: "Là người thường xuyên đi tiếp khách nên tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn các loại rượu an toàn, đảm bảo chất lượng. Qua một số lần tìm hiểu và thưởng thức rượu tại HTX rượu Mộc Yên Hưng, nhận thấy đơn vị sản xuất rượu đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, mỗi lần có khách tôi cũng hay đến cơ sở mua rượu về để sử dụng, uống xong cảm thấy không đau đầu, cơ bản chất lượng đảm bảo. Ngoài việc mua để sử dụng, trong những dịp lễ tết tôi còn mua để biếu cho anh em, bạn bè và một số người thân".