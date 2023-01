Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, đe dọa đến mạng sống của chúng ta. Theo thời gian, y học đã phát triển, nhiều loại ung thư có thể được điều trị giúp kéo dài mạng sống cho bệnh nhân.

Nghệ và gừng là được mệnh danh là "kẻ thù của ung thư"

Tuy nhiên trên thực tế, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Chúng ta có thể phòng ngừa và hạn chế sự phát triển của căn bệnh này thông qua một chế độ dinh dưỡng phù hợp với các loại thực phẩm phòng chống ung thư hiệu quả.



Trong số đó, nghệ và gừng là được mệnh danh là "kẻ thù của ung thư".

Thêm 2 loại củ này vào bữa ăn hằng ngày sẽ giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư một cách hiệu quả.

1. Nghệ

Nghệ hay còn gọi là uất kim, khương hoàng là một vị thuốc cổ truyền có mặt trong nhiều bài thuốc dân gian.

Nghệ vàng tươi có vị đắng, mùi thơm hơi hắc, có tác dụng hành khí, phá huyết, thông kinh, chỉ thống, tiêu mủ, kháng viêm, liền sẹo.

Loại củ này có tác dụng giúp ngăn chặn được sự phát triển của các tế bào khối u

Nhờ tính kháng viêm và chống oxy hóa tốt, nghệ vàng có tác dụng giúp ngăn chặn được sự phát triển của các tế bào khối u, đồng thời giúp các enzym giải độc hoạt động tốt hơn.



Ngoài ra, các chất curcumin chứa trong loại củ này giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và do đó giúp chống lại ung thư hiệu quả.

2. Gừng

Gừng vừa là loại gia vị, vừa là vị thuốc vườn nhà, dễ kiếm, dễ dùng, giúp điều trị ung thư bởi chúng có đặc tính chống viêm và chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Một số hợp chất trong loại củ có thể làm giảm hoạt động của tế bào gây thay đổi DNA, hình thành khối u, làm tăng độ nhạy của khối u với các phương pháp điều trị như hóa trị và xạ trị.

Gừng và nghệ được ứng dụng rất nhiều trong bữa cơm gia đình Việt.

Ngoài ra, trong gừng còn có chất shogaol giúp chống lại các tế bào gốc ung thư nhưng lại vô hại với các tế bào khỏe mạnh.



Một số thực phẩm giúp làm giảm nguy cơ ung thư khác

Ngoài gừng và nghệ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những thực phẩm bổ dưỡng khác có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư hiệu quả.

Dưới đây là 5 thực phẩm được các bác sĩ khuyến khích sử dụng trong các bữa cơm gia đình, vừa giàu dinh dưỡng vừa có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư:

1. Hành tây

Hành tây là một loại nguyên liệu phổ biến trong mọi căn bếp Việt. Không chỉ là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, hành tây còn là một loại "tiên dược" giúp phòng tránh và ngăn ngừa nhiều chứng bệnh khác nhau trong đó có ung thư.

Chất quercetin có trong hành tây được coi là chất ngăn cấm hoạt động hoặc tạo ra các yếu tố gây ung thư.

Hành tây chứa nhiều selen và quercetin có tác dụng hiệu quả trong việc chống ung thư. Selen là chất chống oxy hóa, có thể kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể, từ đó ức chế sự phân chia và phát triển của tế bào ung thư, đồng thời có thể làm giảm độc tính của các chất gây ung thư.

Đặc biệt chất quercetin có trong loại củ này được coi là chất ngăn cấm hoạt động hoặc tạo ra các yếu tố gây ung thư.

2. Củ cải trắng

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, loại củ này còn rất giàu vitamin C, có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do – DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

3. Rau khoai lang

Không chỉ ngon và rẻ, rau khoai lang còn rất giàu dinh dưỡng và có những công dụng "thần kỳ" không ngờ đối với sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư.

Chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng chống ung thư mạnh.

Thân cây khoai lang rất giàu các nguyên tố vi lượng, có khả năng chống ung thư và ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả.



Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng chống ung thư mạnh với các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế là nhờ các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kỳ tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch.

4. Quế

Không chỉ là một loại gia vị với mùi thơm cay nồng rất đặc trưng, quế còn là một dược liệu có tác dụng tăng cường sức khỏe rất đáng kinh ngạc.

Nghiên cứu được công bố bởi Bộ Nông Nghiệp Mỹ cho thấy quế có tác dụng khống chế sự sinh sôi của các tế bào ung thư bạch cầu.

Ngoài ra,cinnamaldehyde trong quế giúp ngăn chặn đại tràng khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Một số hợp chất của quế cũng được chiết xuất để điều chế thuốc chống ung thư.

Thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư.

5. Thịt dê



Thịt dê rất giàu chất dinh dưỡng, không chỉ là món ăn ngon mà còn được dùng để làm thuốc chữa nhiều loại bệnh.Axit linoleic liên hợp (CLA) có trong thịt dê là loại axit béo có khả năng phòng ngừa ung thư.

Các CLA này làm cản trở một số nhân tố gây viêm, ngăn chặn sự xâm lấn của các khối u. Hơn nữa, thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B như thiamin, riboflavin, niacin, axit panthothenic cùng selen và cholina cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư.