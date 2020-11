2021 Lexus IS đấu 2021 Acura TLX: Cả hai đều mang theo "súng lớn"

Cả hai sedan đang nổi lên hiện nay là Lexus IS và Acura TLX vừa cập nhật phiên bản mới 2021. Trong đó, 2021 Lexus IS có một diện mạo tươi mới và có một số cập nhật cơ bản, cũng như thêm những gói tùy chọn. Còn 2021 Acura TLX có một nền tảng hoàn toàn mới với động cơ tăng áp mới và nội thất hiện đại hơn.

2021 Lexus IS (màu đỏ) và 2021 Acura TLX (màu trắng).

Để có cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh hai mẫu sedan mới này trên một số tiêu chí như sau:

Về phong cách

2021 Lexus IS nếu so với phiên bản tiền nhiệm có những khác biệt hẳn. Về tổng thể xe có thiết kế gọn gàng ấn tượng đem tới cái nhìn bắt mắt. Phía trước với lưới tản nhiệt hình con quay đặc trưng, bộ đèn pha ba chùm mảnh mai hơn, hốc hút gió mỏng hơn và thân xe có các chi tiết điêu khắc tinh tế cùng bộ đèn hậu mới.

Phong cách thiết kế của Acura TLX nhỉnh hơn.

Đối lại 2021 Acura TLX cũng thuộc dòng sedan sang trọng cao cấp, có kích thước nhỉnh hơn phiên bản trước 5.0 inches. Thiết kế mới xe có nhiều thú vị, bộ lưới tản nhiệt hình kim cương có những cải tiến chú ý về hình dáng và phong cách. Đèn pha xe mảnh, sắc nét hơn, trong khi thân xe cơ bắp hơn. Diện mạo xe nhìn tổng thể ấn tượng và độc đáo hơn.

Về nội thất

Lexus dường như đụng chạm ít tới bên trong của sedan mới IS. Phần buồng lái có đôi chút khác biệt so với mẫu xe trước, với một chút cải tiến nhỏ như màn hình 10.3-inch mới và một số chi tiết làm bằng gỗ. Nhưng Lexus IS luôn là một mẫu xe có nội thất sạch sẽ và thoải mái.

Về tổng thể, Lexus IS là một trong những mẫu xe đáng ưa thích để ngồi vào. Cảm giác khoang lái thông minh, các vật liệu chất lượng cao bằng da và nhôm bắt mắt. Ghế ngồi được cập nhật trong bản F Sport.

Buồng lái Acura TLX được đánh giá thấp hơn Lexus IS.

Không giống như IS, bên trong Acura TLX luôn luôn có sự cải tiến. Ghế ngồi với lớp bọc da Milano màu đỏ nhìn nổi bật. Phần vô-lăng xe có các sợi chỉ đỏ tinh tế, trong khi các nút bấm bằng nhôm chất lượng cao tăng thêm độ sang cho Acura TLX.

Tuy nhiên, 2021 Acura TLX cũng bị phàn nàn về cách thiết kế nút chuyển số gây bối rối khiến người lái phải mất nhiều thời gian để không bị nhầm lẫn với các nút bấm chức năng khác. Vấn đề nữa là nội thất TLX tạo cảm giác không tập trung. Vị trí ghế ngồi khá gần với vô-lăng, trong khi tấm ốp cửa lại chỉ thấp ngay tới cổ người ngồi. Vì những lí do như thế mà Acura TLX được giới thạo xe đánh giá không cao bằng Lexus IS ở góc độ thiết kế nội thất.

Về hiệu suất

2021 Lexus IS có động cơ tăng áp thiết kế 4 xy lanh, dung tích 2.0 lít như năm ngoái, còn bản IS 350 có tùy chọn động cơ 3.5 lít V6 cũng giống như bản năm ngoái. Lexus không bận tâm tới việc cập nhật động cơ này bởi Lexus IS vẫn tỏ ra là dòng xe có hiệu suất năng động, khi khối động cơ V6 có thể đạt công suất tối đa 311 mã lực và mô men xoắn cực đại 280 pound-feet.

Khả năng cua góc mượt, ít nguy cơ lật và cảm giác lái rất tuyệt. Xe còn có thêm gói tùy chọn Dynamic Handling với dầm chống xóc thích ứng. Nhưng trên hết, mẫu xe Lexus IS mới nhất là mẫu xe hành trình cao tốc. Hệ thống treo xe siêu hấp thụ, nên ngay cả IS leo vỉa hè cũng không bị cảm giác nhún nhảy, cũng như không gây ra âm thanh khó chịu khi chạy ở tốc độ cao. Ở góc độ hiệu suất, Lexus IS không phải là mẫu xe năng động nhất nhưng chắc chắn là một trong những mẫu sedan thoải mái nhất.

Động cơ của Acura TLX và Lexus IS.

So sánh với Lexus IS, TLX của Acura dễ dàng cho thấy mình là mẫu ô tô thể thao hơn. Mặc dù không sở hữu động cơ V6 như xe Lexus nhưng bộ động cơ tăng áp 2.0 lít, 4 xy lanh thẳng hàng cho cảm giác bật tốt hơn cả động cơ V6 của IS. Khối động cơ này dù chỉ cho công suất tối đa 272 mã lực và mô men xoắn cực đại 280 pound-feet, nhưng đem tới hiệu suất tốt hơn ở dải vòng quay thấp và sức mạnh tầm trung.

Thế nhưng Acura TLX không phải hoàn hảo trong cua góc, nguy cơ lật xe cao hơn và lốp xe thực sự có độ bám đường không bằng IS. Nhưng ít nhất Acura TLX vẫn đem lại cảm giác năng động và thú vị hơn. Điều khiển xe cũng rất sắc nét và không quá nặng nề ở chế độ Sport.

Về công nghệ

2021 Lexus IS vẫn giữ bảng điều khiển thông tin cũ chỉ có là màn hình cảm ứng mới cỡ 10.3-inch với ứng dụng Apple Carplay và Android Auto. Đây cũng là lần đầu IS có các ứng dụng này nhưng lại có vẻ gây khó khăn cho việc sử dụng hơn.

Giống như đối thủ Lexus IS, Acura TLX cũng có một bảng điều khiển bằng chạm tay cung cấp các thông tin giải trí. Màn hình tinh thể 10.2-inch nhìn sạch sẽ và dễ dàng định vị, có các ứng dụng thông minh Apple Carplay và Android Auto. Nhưng màn hình cảm ứng của TLX lại không hoạt động tiện ích và nhạy bằng IS.

Về tính năng an toàn

2021 Lexus IS có hệ thống mới nhất Safety System Plus 2.5 bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động với khả năng phát hiện người đi đường, hỗ trợ đèn cao áp, hỗ trợ nhận diện biển báo đường bộ và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tiên tiến.

Cả 2021 Acura TLX và Lexus IS đều sở hữu các tính năng an toàn tốt.

Trong khi đó 2021 Acura TLX có các tùy chọn ấn tượng với những trang bị an toàn tương đương IS. AcuraWatch trên xe có tính năng phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, giữ xe đi vào giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện người đi bộ và nhận diện tín hiệu đèn giao thông. AcuraWatch hoạt động tốt tương đương với Lexus Safety System 2.5 Plus.

Ở góc độ này rất khó để xác định xem ai là người thắng cuộc. Nhìn chung thì cả hai đều có tính năng an toàn khá ấn tượng.

Về giá bán

2021 Lexus IS có giá khởi điểm 39.000 USD cho bản tiêu chuẩn. Riêng bản 350 F Sport RWD có nhiều tùy chọn được nâng giá lên tới 55.220 USD.

2021 Lexus IS và 2021 Acura TLX.

2021 Acura TLX có giá mềm hơn, khởi điểm chỉ từ 37.500 USD. Ngay cả khi thêm các tùy chọn phụ kiện cao cấp thì TLX cũng lên mức tối đa chỉ 47.775 USD.

Đánh giá chung

Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ hiện nay, cả hai mẫu xe trên đều có những lợi thế nhất định. 2021 Acura TLX đem lại cảm giác hoàn toàn tươi mới, sang trọng và thể thao. Điểm này cũng giống với Lexus IS mới. Tuy nhiên, phong cách mới, công nghệ hiện đại, giá bán mềm hơn và nhiều cải tiến về hiệu suất có thể khiến Acura TLX giành lợi thế nhất định so với Lexus IS.