397 giáo viên trúng tuyển viên chức ngành giáo dục Hà Nội: Nhiều thầy cô trẻ sinh năm 2001

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, với mục đích tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của TP, năm 2023, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng.

Trong danh sách trúng tuyển, 2 giáo viên có độ tuổi trẻ nhất là cô Nguyễn Thị Cẩm Tiên, giáo viên mầm non trúng tuyển vào Trường Mầm non Hữu nghị Việt Triều, cô Nguyễn Thúy Quỳnh, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, cô Nguyễn Lâm Thương, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Mỹ Đình, Nguyễn Thu Huyền, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Phạm Hồng Anh, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Khương Đình, Chu Thị Hưng, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoài Đức C, cô Trần Ngọc Anh, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Vân Tảo, cô Đoàn Hương Giang, giáo viên Ngữ văn Trường liên cấp Khương Hạ, thầy Đặng Minh Hải, giáo viên Lịch sử Trường THPT Chúc Động... Tất cả giáo viên kể trên đều sinh năm 2001.

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội trao quyết định tuyển dụng và tặng hoa cho các giáo viên. Ảnh: GDTĐ

Kỳ tuyển dụng được tổ chức theo 2 hình thức: Xét tuyển (đối với thí sinh đủ điều kiện theo Nghị định 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ) và thi tuyển (đối với tất cả các đối tượng còn lại).

Đối với xét tuyển, kỳ tuyển dụng đã thu hút 45 thí sinh nộp hồ sơ theo diện thu hút theo Nghị định 140. Qua kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn, có 30 thí sinh trúng tuyển.

Đối với thi tuyển, kỳ tuyển dụng có hơn 2.300 thí sinh đăng ký. Qua thi vòng 1, hơn 1.700 thí sinh lọt vòng 2. Kết thúc vòng 2 (thi kiến thức chuyên ngành), có 367 thí sinh trúng tuyển.

Kết quả, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện đúng theo Kế hoạch và các văn bản quy định của pháp luật, bảo đảm đúng quy chế, tuyển chọn được 397 thí sinh xuất sắc trên tổng số 2377 thí sinh đăng ký dự tuyển.

Niềm vui của các giáo viên sau kỳ thi tuyển dụng. Ảnh: GDTĐ

Là một trong 30 người trúng tuyển theo diện thu hút tài năng, cô giáo Phạm Ngọc Diệp, viên chức trúng tuyển môn Toán vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ: "Trong quá trình học tập tại Trường đại học Sư phạm, tôi luôn nỗ lực phấn đấu đạt kết quả học tập tốt với mong ước được trở thành giáo viên sau khi rời giảng đường. Đến nay, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực".

Cô Diệp chia sẻ thêm, khi trúng tuyển viên chức ngành giáo dục Hà Nội, cô ý thức rõ, ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới, căn bản, toàn diện, thực hiện Chương trình GDPT 2018. Vì vậy, cô và các đồng nghiệp sẽ tích cực, chủ động nghiên cứu chuyên môn, đạt hiệu quả cao trong công tác, tiếp nối truyền thống của ngành giáo dục Thủ đô.