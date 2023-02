Dưới đây là 5 loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình, không chỉ dễ chế biến mà còn có giá bán rất rẻ, dễ mua. Phụ nữ nên ăn thường xuyên để tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen xóa nếp nhăn và bệnh tật.

Trong rau bina chứa chất diệp lục và vitamin C - những yếu tố quan trọng giúp cơ thể tăng sinh collagen.

1. Loại rau bina

Hay còn gọi là rau chân vịt được các chuyên gia đánh giá là “siêu thực phẩm” vì giàu dưỡng chất mà calo lại rất thấp, có thể ăn nhiều mà không lo béo.

Bên cạnh đó, rau bina cũng nhiều chất chống oxy hóa nên giúp phòng ngừa được một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày và đại tràng.

Đặc biệt nhất, trong rau bina sở hữu chất diệp lục và vitamin C - những yếu tố quan trọng giúp cơ thể tăng sinh collagen.

Rau bina hay còn gọi là rau chân vịt.

Nếu chăm ăn, da dẻ của bạn sẽ ngày càng mịn màng và mái tóc cũng bồng bềnh hơn. Hàm lượng chất diệp lục trong rau bina cao hơn hẳn các loại rau khác.

Vì vậy, bà nội trợ hãy thêm vào mâm cơm hoặc chế biến thành thức uống bổ dưỡng cho gia đình.



Bắp cải là loại rau được biết đến là “thần dược” làm mát gan nhờ một loại enzyme đặc biệt giải độc gan.

2. Loại rau bắp cải

Bắp cải chứa hàm lượng cao các loại vitamin A, C, E cùng lưu huỳnh và kali… không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được chứng minh rất cần thiết cho da. Chúng giúp làm sạch sâu, dưỡng da trắng khỏe, làm đều màu da, trị sẹo thâm và hỗ trợ da khỏe mạnh hơn. Nhờ vậy mà đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Ngoài ra, bắp cải còn được biết đến là “thần dược” làm mát gan nhờ một loại enzyme đặc biệt giải độc gan.

Bắp cải xào là món cực kỳ dễ chế biến và ngon miệng.

Chăm ăn loại rau này sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả, đẩy lùi các loại chất béo nên ngăn ngừa mụn hiệu quả. Bạn có thể ép lấy nước uống hoặc luộc lên đắp mặt nạ cũng rất tốt cho da.



3. Loại rau bông cải xanh

Bông cải xanh còn chứa hợp chất sulforaphane đặc trưng, giúp cải thiện quá trình lão hóa.

Bông cải xanh hay còn gọi là rau súp lơ có thể ngăn ngừa sự phân hủy collagen trong cơ thể, cũng như giàu chất diệp lục làm tăng lượng collagen trong da.



Ngoài ra, chất diệp lục còn bảo vệ da khỏi các bức xạ tia cực tím có hại, chặn sự phát triển của gốc tự do trong cơ thể và đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Thêm vào đó, bông cải xanh còn chứa hợp chất sulforaphane đặc trưng, giúp cải thiện quá trình lão hóa bằng cách tăng cường các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chất này cũng làm chậm các quá trình lão hóa và ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Hiện nay, các thương hiệu dưỡng da đã cho ra đời các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất từ cải xoăn.

4. Loại rau cải xoăn

Cải xoăn được mệnh danh là “vua của các loại rau” vì sở hữu nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể. Chúng giàu các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C cũng như flanovoid và polyphenol… giúp tế bào chống lại sự thiệt hại do các gốc tự do gây ra, nhờ vậy mà tránh được lão hóa và bệnh tật.

Loại rau này cũng cung cấp vitamin A, K… giúp thải độc tố và nâng cao sức đề kháng. Lúc này cơ thể sẽ được hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ làn da luôn căng hồng mịn màng

Hiện nay, các thương hiệu dưỡng da đã cho ra đời các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất từ cải xoăn, đủ hiểu loại rau này tốt cho làn da thế nào.

5. Xà lách

Bạn nên ăn sống loại rau xà lách để hấp thu tối đa dưỡng chất, chỉ cần rửa sạch là được.

Xà lách là một trong những loại rau sống quen thuộc tốt cho sức khỏe. Vitamin A trong loại rau này thúc đẩy sự đổi mới tế bào da, trong khi vitamin C bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím và làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, chất xơ của xà lách giúp cơ thể thải độc và tăng cường sức khỏe làn da.

Thêm vào đó, xà lách cũng giàu chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại sự phá hủy tế bào từ các gốc tự do.

Chỉ 2 chén xà lách nhỏ đã chứa 1,2mg beta-carotene, axit chlorogenic và lutein nâng cao vẻ ngoài của làn da. Bạn nên ăn sống loại rau này để hấp thu tối đa dưỡng chất, chỉ cần rửa sạch là được.