Ảnh thực tế dòng MPV KIA Sedona thế hệ mới, giá từ 745 triệu đồng

KIA Sedona (KIA Carnival) thế hệ thứ 3 đã trình làng từ năm 2014. Sau 6 năm, mẫu xe này cuối cùng cũng ra mắt thế hệ mới (thứ 4) với thiết kế thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài. KIA Sedona thế hệ thứ 4 (mã hiệu KA4) to hơn, đẹp hơn, sắc sảo hơn và có nội thất như xe sang.

Xe được phát triển trên nền tảng mới và được hãng xe Hàn định danh là dòng xe đa dụng cỡ lớn (Grand Utility Vehicle). Sedona 2021 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.155 x 1.995 x 1.740 (mm). Như vậy, so với thế hệ trước, Sedona 2021 dài hơn và rộng. Chiều dài cơ sở cũng được nâng lên 30mm. Khung gầm mới cũng giúp xe dễ dàng tùy biến và trang bị hơn.

Tổng thế chiếc xe lai nhiều nét như SUV và trông mạnh mẽ hơn. KIA Sedona 2021 có cụm đèn và lưới tản nhiệt khá đặc sắc. Lưới tản nhiệt của xe vẫn giữ hình dạng mũi hổ đặc trưng nhưng kết hợp với phần đèn, tạo cảm giác mới lạ. Nan lưới tản nhiệt mỏng, dạng ô mắt cáo sắc sảo. Lấn sâu vào đó là cụm đèn pha với chi tiết đèn LED lưỡi cày, nối tiếp vào viền dưới. Dải đèn hậu LED kéo dài theo bề ngang với chi tiết hình học LED đẹp mắt tạo hình cho đèn phanh.

Phần cản trước và các khe hút gió được đặt thấp và có thiết kế nhìn thể thao hơn hẳn. Cột C nổi bật với ốp chrome trong khi các cột A, B, D được làm tối màu càng khiến cho chiếc Sedona đậm nét SUV hơn trước. Cặp giá nóc màu bạc trên đầu xe và dàn chân thể thao góp phần hoàn thiện thiết kế. Các khách hàng ở Hàn Quốc sẽ có khá nhiều tùy chọn kiểu mâm và kích thước từ 17,18 đến 19 inch.

Nội thất KIA Sedona thế hệ thứ 4 (mã hiệu KA4) nhận được nhiều thay đổi so với đời trước, nhấn mạnh vào sự sang trọng. KIA Sedona mới sẽ có những phiên bản đơn giản và thực dụng cho đối tượng chạy dịch vụ. Nhưng nó vẫn sẽ có những phiên bản sang trọng hết cỡ với màn hình giải trí lớn, bọc da Nappa... để phục vụ cho các khách hàng cao cấp, các doanh nhân. Những phiên bản này thậm chí có thể cạnh tranh với các MPV hạng sang của Mercedes hay Lexus.

Tùy vào từng thị trường và phiên bản mà xe sẽ có 3 - 4 hàng ghế tương ứng với 7 - 8 - 11 chỗ ngồi. Xe cũng có khoang hành lý lên đến 2.905 L nếu gập tất cả các hàng ghế. Cụ thể như sau: Nội thất xe được trang trí kim loại và bề mặt có hiệu ứng satin nổi. Tùy từng phiên bản, nội thất sẽ được bọc da Nappa hoặc vải đen. Giữa xe là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 10.25 inch.

Màn hình này được thiết kế nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, gần giống phong cách của những mẫu xe hạng sang như Mercedes-Benz. Phía dưới màn hình trung tâm còn có 1 màn hình nhỏ để điều khiển nhiệt độ hoặc âm thanh. Cụm vô lăng trên Sedona có tạo hình giống với các mẫu Sorento và K5 thế hệ mới. Có nhiều nút bấm đa phương tiện trên vô lăng. Cửa gió điều hòa cũng khác biệt so với bản cũ, kéo dài từ đầu này sang đầu KIA mặt táp lô.

Với bản 7 chỗ ngồi, KIA Sedona (KIA Carnival) sẽ có trang bị hàng ghế thứ 2 cực dễ chịu với các ghế ‘Premium Relaxation Seats’ to bản, có tỳ tay và chỗ gác chân. Hãng xe Hàn còn cung cấp tính năng xoay hàng ghế sau 180 độ. Nhờ đó, hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể nói chuyện. Đây là tính năng đã xuất hiện trên các mẫu KIA Sedona thế hệ đầu tiên, nhưng đã biến mất trên thế hệ thứ 2.

Tính năng ‘Rear Passenger View & Talk’ với một camera nhỏ lắp ở hàng sau, kết nối màn hình chính, sẽ cho phép người ngồi hàng đầu nói chuyện với người ngồi hàng sau mà không cần xoay mặt. Sedona 2021 còn có thêm nhiều chức năng tiện dụng và thông minh khác gồm: Cửa trượt thông minh ‘Smart Power Sliding Door’ khi chủ xe đứng gần cửa / Chức năng ‘smart power tailgate auto closing function’ tự động đóng cửa cốp khi nhận diện không còn chuyển động nào quanh khu vực đuôi xe / Hệ thống đèn chiếu sáng ‘spotlight on and off’ ở gầm xe / Hệ đèn nội thất ‘Ambient Light’ / Chức năng ‘Premium Relaxation Seat’ / Chức năng ’expandable center console’, giúp mở rộng tối đa không gian ở hàng ghế thứ 2 / ''Secondary voice recognition'' là chức năng nhận diện giọng nói thứ 2 trên xe, giúp điều khiển định vị, Bluetooth audio, ghế, điều hòa và cửa sổ ở hàng ghế thứ sau.

KIA cho biết Sedona mới sẽ sở hữu cảm giác lái tương tự xe tiền nhiệm, nhưng sẽ giảm tiếng ồn và độ rung lắc hơn. Tại thời điểm ra mắt tại Hàn Quốc, KIA Sedona 2021 sẽ có 1 tùy chọn động cơ dầu và 2 động cơ xăng: Động cơ dầu Smartsteam dung tích 2.2L cho công suất 199 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 440Nm / Động cơ xăng MPi dung tích 3.5L cho công suất 268 mã lực và mô men xoắn 332Nm / Động cơ xăng GDi V6 dung tích 3.5L cho công suất 290 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 355Nm. Tất cả các động cơ này đều đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Yếu tố an toàn cũng được KIA quan tâm đặc biệt trên dòng Sedona thế hệ mới. Xe sở hữu 7 túi khí, hệ thống trợ lái an toàn cao cấp Advanced driver assistance systems (ADAS) với nhiều tính năng đáng giá: Hỗ trợ và phòng ngừa va chạm phía trước Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) với chức năng phát hiện xe, người đi bộ và xe đạp / Hỗ trợ giữ làn đường Lane Keeping Assist (LKA) / Cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chống tai nạn Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) / Hỗ trợ giữ tốc độ Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) / Cảnh báo tài xế buồn ngủ Driver Attention Warning (DAW) / Hỗ trợ tầm nhìn điểm mù Blind-Spot View Monitor (BVM) / Hỗ trợ đèn pha High Beam Assist (HBA) / Ga tự động thông minh Smart Cruise Control (SCC) or Navigation-based SCC (NSCC) / Hỗ trợ theo dấu làn đường Lane Following Assist (LFA) / Hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Driving Assist (HDA) / Tầm nhìn 360 độ Surround View Monitor (SVM).

Tính năng mới Safe Exit Assist (SEA) sẽ là công nghệ quan trọng trên Sedona 2021. Nhờ đó, các hành khách, đặc biệt là trẻ em sẽ an toàn hơn khi mở cửa. Hệ thống này phát hiện được xe vượt từ phía sau và chỉ mở cửa khi thấy an toàn. Trong khi đó, hệ thống chống va chạm phía sau gồm Rear View Monitor (RVM) và Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) sẽ giúp tài xế chuyển làn đường an toàn hơn. Khi đổi làn, xe sẽ phát hiện xem có xe khác vượt lên hay không, và xoay vô lăng kịp thời để tránh va chạm.

Tại Hàn Quốc, KIA Sedona được bán với 4 phiên bản, có giá bán từ 38,2 triệu won đến 43.5 triệu won (tương đương 745 đến 848 triệu đồng). Ngay từ khi công bố teaser, mẫu MPV thế hệ mới đã nhận được 20.000 đơn đặt hàng trong 2 tiếng mở pre-order.