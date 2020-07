Anh tuyên bố rắn sau khi TQ dọa không công nhận hộ chiếu hải ngoại cho người Hong Kong

Căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Anh liên quan tới vấn đề Hong Kong. Ảnh: Reuters

Hãng RT hôm 23/7 đưa tin, Anh nhấn mạnh hộ chiếu BNO là "hoàn toàn hợp pháp" sau khi Trung Quốc dọa không công nhận hộ chiếu này, trong bối cảnh 2 bên tranh cãi về các quy tắc thị thực mới nhằm hợp pháp hóa 3 triệu người Hong Kong thành công dân Anh.

"Hộ chiếu BNO là giấy tờ thông hành quốc tế hợp pháp", một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ với Reuters.

Theo các điều kiện được London đưa ra trong tuần này, những người có hộ chiếu BNO và những người phụ thuộc trực tiếp vào họ có thể sống và làm việc tại Anh trong 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, người sở hữu hộ chiếu BNO có thể nộp đơn xác nhận "định cư" và 12 tháng sau có thể làm đơn xin nhập quốc tịch Anh.

Bất cứ người nào sinh trước năm 1997, thời điểm Anh trả lại Hong Kong cho Trung Quốc, đều đủ điều kiện để xin hộ chiếu BNO. Hiện tại, những người có hộ chiếu BNO được phép ở lại Anh và miễn thị thực 6 tháng.

Động thái của London được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm 23/7 cáo buộc là mang "mục đích chính trị", trong khi đại sứ quán Trung Quốc nói động thái này của Anh "vi phạm luật pháp quốc tế".

Với quy định mới, gần 3 triệu người Hong Kong sẽ đủ điều kiện để trở thành công dân Anh, đồng nghĩa sự thay đổi quy định này chắc chắn tạo ra một đợt di cư lớn tới Anh.

"Các công dân có hộ chiếu BNO sẽ có quyền đến, sống, làm việc và học tập ở Anh, xây dựng cuộc sống mới cho họ và gia đình", Bộ trưởng Nội vụ Anh, Priti Patel, tuyên bố hôm 20/7.

Quyết định của Anh được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh mới với Hong Kong, thu hút sự chú ý lớn của dư luận thế giới. Ông Priti cho biết các thay đổi thị thực là cách London "giữ lời hứa duy trì tự do" tại Hong Kong. Lộ trình của thị thực mới sẽ được kích hoạt vào tháng 1/2021.

Sau khi Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc ngày 1/7/1997, hộ chiếu BNO trở thành giấy tờ thông hành phổ biến của người Hong Kong. Từ năm tháng 7/1997 đến hôm 22/7/2020, người sở hữu hộ chiếu BNO chỉ có thể tạm trú tại Anh.

Trung Quốc khẳng định luật an ninh mới áp dụng với Hong Kong là động thái quan trọng với "chủ quyền, lợi ích an ninh và phát triển quốc gia". Đồng thời, Bắc Kinh kêu gọi London "sửa chữa sai lầm và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong, cũng như của Trung Quốc".