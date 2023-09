Bà Nguyễn Phương Hằng sắp hầu tòa sau hơn 500 ngày bị tạm giam

Dự kiến, từ ngày 21-22/9, Toà án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM) và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị khởi tố, bắt tạm giam sau nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển...

Bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ăn chặn tiền của vợ chồng bà vào tháng 3/2021. Ảnh: V.D

Trước đó, vào tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt của vợ chồng bà để lừa đảo, chiếm số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến tháng 5/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố danh hài Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt vào tháng 10/2020.



Từ thời điểm này trở đi, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục có những buổi livestream cho rằng nhiều nghệ sĩ mập mờ, ăn chặn từ thiện, đồng thời, có những phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của những người nổi tiếng như: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần tổ chức "đến thăm" nhiều nhân vật tại TP.HCM và Long An. Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, bà Hằng cũng nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM. Trong đó, bà đã tới tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng/nhà riêng để đòi gặp nhà báo Hàn Ni, đến tòa soạn báo Pháp luật TP.HCM để đòi gặp nhà báo Đức Hiển, đến "thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ (ở huyện Đức Hòa tỉnh Long An)...

Đến chiều 24/3/2022, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Bà Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, xuyên suốt quá trình bà Nguyễn Phương Hằng livestream, các cơ quan chức năng đã có ít nhất 4 lần mời bà Nguyễn Phương Hằng lên nhắc nhở, khuyến cáo, cảnh cáo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng.



Đã bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng hơn 500 ngày

Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tạm giam khoảng 545 ngày, kể từ ngày 24/3/2022. Ngoài việc bị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, bà Hằng cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" sau khi xác minh, làm rõ 6 đơn thư tố giác tội phạm của bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Ðinh Thị Lan.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Báo CAND Ngày 6/5/2022, Công an tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM điều tra. Từ tháng 9 đến tháng 2/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM 3 lần trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án, trong đó đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng.



Quá trình điều tra, công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Ba bị can này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự nhiều cá nhân.

Đồng thời, ngày 24-25/2/2023, Công an TP.HCM cũng đã bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân với: Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân.