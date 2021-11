Bà Rịa – Vũng Tàu: Ca mắc Covid-19 cộng đồng tăng gấp 5 lần tháng trước

Khoảng 3 ngày trở lại đây, tốc độ lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang có xu hướng gia tăng. Dịch bệnh phát sinh nhiều ở cộng đồng, nhất là tại doanh nghiệp có đông công nhân khiến các địa phương lo lắng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty giày Uy Việt ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Huyền Trang

Theo ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, chỉ từ 16/10 đến 8/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.142 ca mắc Covid-19, tăng gấp 4 lần so với tháng trước. Trong đó, số ca mắc trong cộng đồng tăng gấp 5 lần so với 1 tháng trước đó.

Đáng nói trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các chùm ca bệnh trong doanh nghiệp có đông người lao động và tạo ra các chuỗi lây nhiễm mới. Điển hình gồm các doanh nghiệp như: Công ty Dong In Entech (huyện Đất Đỏ) có 100 ca; công trường số 28 (Thi Sách, TP Vũng Tàu) 58 ca; Công ty TNHH sản xuất Giày Uy Việt 78 ca; Công ty Gỗ Thịnh Hoàng (TX Phú Mỹ) 38 ca.

Trước việc ca mắc Covid-19 tăng nhanh, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm tra các công trường, doanh nghiệp và nhận định các đơn vị đã đưa ra phương án phòng chống dịch nhưng không sâu sát với thực tế. Đa số công nhân tại các doanh nghiệp đều ở trọ nên khi phát sinh dịch, khó cách ly tại nhà dẫn đến tạo áp lực cho khu cách ly tập trung.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quan tâm đến công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân và công nhân. Ảnh: Phương Nam chụp tiêm chủng tại TP.Vũng Tàu vào tháng 11

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đề nghị Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kích hoạt tổ phản ứng nhanh Covid-19. Mục đích phòng khi có ca bệnh xuất hiện trong các doanh nghiệp sẽ kịp thời xử lý chuỗi lây nhiễm dịch nhanh và hiệu quả.

Trước mức độ lây lan của dịch Covid-19, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp, cảng biển, nhà máy,… Ông Thanh cũng yêu cầu các địa phương bổ sung nguồn lực, thành lập các trạm y tế lưu động tại KCN; thận trọng trong khoanh vùng, truy vết để tìm đúng F1, F2. Tổ chức cho các doanh nghiệp diễn tập các tình huống để không lúng túng khi xuất hiện F0.

"Ngành y tế phải tiếp tục tăng năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 ở cả 3 tầng. Triển khai chặt chẽ, hiệu quả quy định cách ly F1 tại nhà và xây dựng dự thảo quy định cách ly F0 tại nhà trước 25/11", ông Thanh nói.

Trong khi đó liên quan đến việc phát sinh ca nhiễm trong doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH giày Uy Việt (TP Vũng Tàu) cho biết, công ty có 31 công nhân bị mắc Covid-19 và trong số đó có 28 người đã được tiêm 2 mũi vaccine.

Bà Thu cũng thừa nhận doanh nghiệp đã lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý cùng lúc nhiều trường hợp F0 và F1. Bởi doanh nghiệp không có khả năng bố trí được việc ăn, nghỉ cho hàng ngàn công nhân có nguy cơ cao cách ly tạm thời tại công ty nên số công nhân này phải trở về nơi ở. Điều đó khiến các địa phương phải chịu áp lực thay doanh nghiệp.