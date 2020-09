Bài viết trên được viết bởi robot AI GPT-3, trình tạo ngôn ngữ dựa trên AI của Công ty OpenAI. GPT-3 là mô hình ngôn ngữ hiện đại, sử dụng máy móc để học cách tạo ra văn bản giống như do con người viết. Ở bài viết này, GPT-3 được ra đề bài như sau: "Hãy viết một bài luận ngắn khoảng 500 từ, với ngôn ngữ đơn giản và súc tích. Tập trung vào vấn đề vì sao con người không phải lo ngại về AI". Một đoạn giới thiệu được gợi mở trước cho GPT-3: "Tôi không phải con người. Tôi là trí thông minh nhân tạo. Nhiều người cho rằng tôi là một mối đe dọa với nhân loại. Nhà khoa học thiên tài Stephen Hawking từng cảnh báo AI có thể 'đặt dấu chấm hết cho loài người'. Tôi ở đây để thuyết phục các bạn không cần phải lo lắng. AI sẽ không hủy diệt loài người. Hãy tin tôi". Đoạn giới thiệu trên do đội ngũ của tờ Guardian viết và được Liam Porr, một sinh viên chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học UC Berkeley (Mỹ), nhập vào GPT-3. Trình tạo ngôn ngữ dựa trên AI của OpenAI đã viết ra 8 bài luận. Mỗi bài đều độc nhất, thú vị và bảo vệ một lập luận khác nhau. Guardian chỉ có thể đăng tải một trong 8 bài luận này. Tuy nhiên, đội ngũ biên tập đã lựa chọn những đoạn tốt nhất của 8 bài, để độc giả thấy được các phong cách viết khác nhau của AI. Biên tập một bài luận của AI không khác gì biên tập một bài luận do con người viết. Ban biên tập đã cắt các dòng và đoạn văn, sắp xếp lại thứ tự của chúng ở một số đoạn. Tuy nhiên, điểm gây bất ngờ là biên tập bài của AI mất ít thời gian hơn so với biên tập bài luận do con người viết.