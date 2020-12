Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng dao khống chế người đi đường để cướp tiền, vàng

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết cơ quan này đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản đối với Trương Phong Hào (20 tuổi, trú tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) và Lê Nguyễn Thắng (17 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 7/11, Công an TP.Huế nhận được tin báo của Bà Trần Thị V (47 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà) về việc bà này bị 2 thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản gồm 9 triệu đồng và một đôi khuyên tai khi đang đi trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân, TP.Huế).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Huế phối hợp với lực lượng của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát trên địa bàn, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm Trương Phong Hào, nhưng Hào đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 29/11, Hào đến đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Hào, để có tiền tiêu xài, lúc 5h ngày 7/11, Hào điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 75F1-884.56 chở Lê Nguyễn Thắng đi dạo quanh trên các tuyến đường, tìm sơ hở của người dân để cướp tài sản.

Khi phát hiện bà Trần Thị V điều khiển xe máy đi trên đường Huyền Trần Công Chúa, nhận thấy đoạn đường vắng người qua lại, Hào rú ga vượt lên từ phía sau làm cho bà V ngã xe. Sau đó, các đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa để cướp 9 triệu đồng, một đôi khuyên tai bằng vàng của bà V rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Phong Hào và Lê Nguyễn Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.