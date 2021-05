Bị gạ mua siêu xe 12 tỷ đồng, Đoàn Văn Hậu phản ứng bất ngờ

Trong giới bóng chuyền phủi, cái tên "Khanh Super" đã trở thành huyền thoại với những người đam mê bóng chuyền. Được mệnh danh là ông "vua bóng chuyền phủi", chàng trai sinh năm 1994 tại Bến Tre bắt đầu sự nghiệp từ CLB bóng chuyền TP.HCM. Nhưng những chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu khiến Khanh Super mải mê với bóng chuyền phủi nhiều hơn là trên sàn đấu chuyên nghiệp.

Sơn Tùng M-TP bên chiếc siêu xe Mercedes-AMG G63

Nổi tiếng trên sân chơi này nên biệt danh "ông vua làng bóng phủi" bắt đầu từ đó. Được xem là tượng đài, là người nâng tầm bóng chuyền phủi khi đưa nó thành một môn nghệ thuật, những gì "Khanh Super" để lại trong lòng người hâm mộ là những ký ức đẹp khó có thể phai nhòa.

Ít người biết rằng ngoài bóng chuyền, "Khanh Super" còn có nhiều đam mê khác như mô tô phân khối lớn, siêu xe, đồng hồ… Không giống những doanh nhân như Nguyễn Quốc Cường (Cường "đô la") hay Phạm Trần Nhật Minh (Minh "nhựa"), "Khanh Super" không chỉ là một tay chơi mà còn là người buôn siêu xe thuộc hàng lớn nhất Việt Nam. Những mẫu xe hàng hiếm của làng siêu xe thế giới đều được "Khanh Super" mang về nước rồi bán cho những nhân vật có tiếng…

Trong bộ sưu tập của ông "vua bóng chuyền phủi" đều là những mẫu xe hạng sang Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche...điển hình là siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SVJ màu vàng hay McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan LP610-4, Lamborghini Urus...Trong gara của "Khanh Super" còn xuất hiện hàng loạt mẫu xe hạng sang như Audi, BMW, Bentley… cùng hàng loạt mẫu xe phân khối lớn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, "Khanh Super" đã khoe việc bán thành công chiếc Mercedes-AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng cho ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Cụ thể, cựu VĐV sinh năm 1994 này viết:

"Ai rồi cũng sẽ... chơi G63 M-TP.

Thêm một giao dịch dành cho người đặc biệt, mình rất hân hạnh và hạnh phúc khi được tín nhiệm để làm việc con xe này. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến Mr. Tùng, tuổi trẻ tài năng bậc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Chúc Tùng sớm đạt được những dự án khủng của đời mình".

Về phía ca sĩ người Thái Bình, anh khẳng định: "Finally I got this car. Welcome to my team." (tạm dịch: Cuối cùng tôi cũng có được chiếc xe này. Chào mừng em đến với đội của anh).

Mercedes-AMG G63 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4763 x 1855 x 1938 (mm). Xe vẫn sở hữu bộ đèn trước hình tròn cổ điển. Khoang nội thất của Mercedes-AMG G63 được đánh giá khá hiện đại và rộng rãi.

Mercedes-AMG G63 được trang bị động cơ tăng áp V8 4.0L, sản sinh công suất 585 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 850 Nm tại 2.500-3.500 vòng/phút. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, vận tốc tối đa 220 km/h.

Ngoài khoe bán thành công chiếc Mercedes-AMG G63 cho Sơn Tùng M-TP, ở phần comment dưới bài viết, "Khanh Super" không ngần ngại tag tên Đoàn Văn Hậu kèm lời nhắn: "Rồi sẽ đến lượt Đoàn Văn Hậu". Đáp lại, hậu vệ của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam bông đùa lại: "Chờ cuối năm nhé"…

Cuối năm 2020, Đoàn Văn Hậu đã tậu cho mình chiếc Mercedes-Benz GLC 300.

Được biết, hồi cuối năm 2020, Đoàn Văn Hậu đã tậu cho mình chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khi ra biển khoảng 2,5 tỷ đồng. Đây là mẫu xe được khá nhiều các danh thủ và nghệ sỹ sở hữu. GLC 300 là phiên bản bán chạy nhất trong dòng GLC-Class tại Việt Nam. Mercedes-Benz GLC300 4Matic AMG 2020 sử dụng khối động cơ I4, 2.0L 4 xylanh thẳng hàng; công suất cực đại 258Hp/5500 rpm; mô men xoắn tối đa 370Nm/1800- 4000rpm. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic Plus cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic giúp xe tăng tốc lên 100km/h trong 6,2s; tốc độ tối đa 240km/h.

Theo tiết lộ, tính cho tới lúc này của sự nghiệp thi đấu bóng đá, hậu vệ 22 tuổi người Thái Bình đã gom góp cho mình số tài sản ước tính không dưới 10 tỷ đồng. Chính vì sở hữu số tiền kếch xù kể trên mà Đoàn Văn Hậu đã có thể gửi tiền về quê nhà để bố mẹ xây dựng lại nhà cửa khang trang hơn, đồng thời sắm riêng cho mình 1 căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng nhằm thuận tiện cho việc đi lại.