Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Long An Đại hội Hội Nông dân tỉnh Long An hướng tới hình mẫu người nông dân chuyên nghiệp, văn minh

Hôm nay (28/7), Đại hội Hội Nông dân tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bước vào phiên làm việc chính thức. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An và Phó chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định...