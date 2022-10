Mới đây, theo Page Six, các hành vi thiếu đứng đắn của Bill Murray trên phim trường "Being Mortal" đã được tiết lộ. Bê bối của nam diễn viên hài nổi tiếng được cho là nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa quá trình sản xuất bộ phim này.

Từ nguồn tin riêng, ngày 13/10, Indirewire chia sẻ, Bill Murray đã bị đình chỉ tham gia bộ phim "Being Mortal" của Searchlight Pictures.

Trước đó, ngày 18/4, Searchlight đã tạm dừng sản xuất bộ phim đầu tay "Being Mortal" của đạo diễn Aziz Ansari sau khi có đơn kiện ngôi sao Bill Murray về hành vi không đứng đắn.

Bill Murray bị cáo buộc cưỡng hôn nữ đồng nghiệp. (Ảnh: IT).

Mặc dù không có thông tin chi tiết về các cáo buộc, một số người suy đoán rằng bạn diễn của Murray, Keke Palmer là nạn nhân của hành vi kể trên. Nhưng theo tờ Puck, Murray "đặc biệt thân thiện với một nữ nhân viên sản xuất", người được giấu tên trong câu chuyện.

Bill Murray quấy rối tình dục khiến hàng trăm nhân viên mất việc

"Murray cảm thấy người phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi này đã tán tỉnh anh. Vì vậy, vào một khoảnh khắc khi cả hai đang trong tư thế nằm trên một chiếc giường trong quá trình sản xuất, Murray bắt đầu hôn cơ thể cô và ôm lấy cô. Có thể là một chút đùa cợt nhưng rõ ràng hành vi đó rất bất ngờ. Cô không thể di chuyển vì Murray khỏe vượt trội hơn cô. Sau đó, anh ta hôn cô, mặc dù khi anh làm vậy, cả Murray và người phụ nữ đều đeo khẩu trang do dịch Covid-19", Puck viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào cuối tháng 4, Bill Murray nói rằng, hành vi của ông là "quá thiếu tế nhị" nhưng không đi sâu vào chi tiết cụ thể.

Theo Puck, nữ nạn nhân giải thích hành vi của Murray là quấy rối tình dục. Khiếu nại của cô về sự việc đã đến Disney và kết quả là bộ phim đã bị đình chỉ.

Theo báo cáo, Murray nhận thức sâu sắc rằng, hành vi của mình đã ảnh hưởng đến nhiều người, bao gồm cả những người bị mất việc làm. Ông đã làm việc với nhân viên trong việc hòa giải và đi đến một khoản giải quyết là hơn 100.000 USD. Tuy nhiên, công ty mẹ của Searchlight là Disney không khởi động lại quá trình sản xuất dù đã hoàn thành một nửa bộ phim.

"Trong khi Searchlight vẫn có khả năng để theo đuổi các giải thưởng thì Disney có xu hướng không chấp nhận những vụ việc như thế này, khi doanh thu phòng vé quá thách thức đối với các bộ phim đặc biệt," theo Puck.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Atul Gawande "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End". Tác phẩm bắt đầu quay chính vào ngày 28/3 và được cho là đã sản xuất được một nửa trước khi có cáo buộc chống lại Murray. Trước đó, bộ phim được ấn định vào ngày phát hành năm 2023.