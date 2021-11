Bình Định: Những “đường hoa nông dân” rực rỡ ở An Lão

Biến đường rác thành đường hoa

Khi đến với xã nông thôn mới An Hòa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những tuyến đường hoa rực rỡ, đủ sắc màu. Các tuyến đường trục chính của xã không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ mà còn được điểm tô bởi những bông hoa nhiều màu sắc làm cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ, đầy sức sống.

Mô hình “Tuyến đường hoa nông dân kiểu mẫu” được nhân rộng làm thay đổi cảnh quan những tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện An Lão. Ảnh: D.T.D

Lãnh đạo Hội Nông dân xã An Hoà cho biết: Sau hơn 2 năm phát động đồng loạt, mô hình "Tuyến đường hoa nông dân kiểu mẫu" được đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại tất cả các thôn trong xã.

Bà Nguyễn Thị Thất - hội viên nông dân thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, cho biết: "Lúc trước, tôi chỉ trồng hoa xung quanh nhà. Từ khi được chi hội nông dân thôn phát động, tôi trồng thêm hoa dọc tuyến đường giao thông nông thôn thuộc phần đất của gia đình. Hàng ngày nhìn hoa nở cũng vui mắt và tạo thêm động lực giữ vệ sinh, dọn cỏ rác, chăm sóc hoa ngày càng đẹp hơn".

Còn trên địa bàn xã An Tân có 6/6 thôn đều xây dựng được mô hình "Tuyến đường hoa nông dân kiểu mẫu". Chị Võ Thị Lệ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Tân cho biết: "Cuối năm 2019, chúng tôi bắt đầu thí điểm mô hình tuyến đường hoa. Sau khi phát động, bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng và hiệu quả mang lại cao nên chúng tôi đã nhân rộng tất cả các thôn. Để thực hiện mô hình, chúng tôi khuyến khích hội viên trồng nhiều loại hoa khác nhau nhằm tạo nhiều màu sắc đa dạng cho tuyến đường hoa".

Ông Châu Ngọc Minh (ở thôn Thuận An, xã An Tân), cho biết: "Tôi thích hoa mười giờ, nên dọc tuyến đường gần nhà tôi chỉ trồng loại hoa này. Còn xung quanh nhà thì tôi trồng khoảng 5 loại hoa nữa. Trồng nhiều thì mùa nắng phải chăm tưới nước, bón phân thì hoa mới phát triển tốt. Đi đâu thấy hoa đẹp mà nhà chưa có là tôi xin giống về trồng, rồi ai xin thì mình cho lại nên trong thôn có nhiều người trồng hoa giống nhau là vậy".

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Không chỉ riêng xã An Hòa, An Tân mà hầu hết các xã của huyện An Lão đều có mô hình "Tuyến đường hoa nông dân kiểu mẫu" do hội viên nông dân đảm nhận. Để thực hiện mô hình, hội viên nông dân đã tích cực dọn cỏ, xới đất trồng hoa trên phần đất nhà mình. Các loại hoa được trồng chủ yếu là mười giờ, chiều tím, móng tay, cánh bướm... Đây là những giống hoa có sức sống tốt, phát triển nhanh, màu sắc rực rỡ, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, thích ứng với thời tiết và phù hợp với cảnh quan ven đường.

Từ đầu năm 2021 đến nay, hội viên nông dân trong toàn huyện đã xây dựng mới 12 tuyến đường hoa nông dân với tổng chiều dài gần 15km, nâng tổng tuyến đường hoa trong huyện lên gần 64km với 83 tuyến đường. Sự hình thành những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan xung quanh nhà được nâng lên rõ nét. Tại những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, ai cũng có ý thức giữ vệ sinh chung.

Ông Đinh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão cho biết: "Mô hình "Tuyến đường hoa nông dân kiểu mẫu" của Hội đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường và làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con nông dân tiếp tục phát huy và nhân rộng thêm mô hình nhằm chung tay cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra".