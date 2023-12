Bộ GDĐT cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo các cấp

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần, Bộ GDĐT mới đây đã có văn bản gửi các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc tổ chức nghỉ Tết năm nay.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TƯ ngày 23/11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Bộ GDĐT nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Ảnh: CMH

Bộ cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024 sau kỳ nghỉ Tết; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ.

Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị chủ động có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp.

Các nhà trường cần chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết; tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Bộ GDĐT nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.