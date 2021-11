Cách làm cua rang me ngon lạ miệng cực hấp dẫn

cua rang me giòn giòn, vị chua ngọt đậm đà rất hấp dẫn. Đặc biệt làm món nhậu rất hợp. Cách làm cua rang me này không hề khó, chỉ trong vài phút là xong.

Cua rang me là món ăn hấp dẫn nhiều người thưởng thức bởi vị tươi ngon của cua quyện lẫn vị chua chua ngọt ngọt, đậm đà của sốt me. Cua sốt me có thể ăn với cơm hoặc để nhâm nhi cũng đều hấp dẫn. Trong bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn những cách làm cua rang me ngon tại nhà, chuẩn vị ai cũng thực hiện được.

1. Cách làm cua biển rang me

Chuẩn bị nguyên liệu

- 2 con cua biển

- 300g me chua không vỏ

- 150g bột chiên giòn

- 2 muỗng canh bột năng

- 3 củ hành tím

- 3 củ tỏi

- 3 cây sả

- 3 quả ớt

- 1 củ gừng

- 1 mớ rau răm

- Gia vị: Muối, bột nêm, hạt tiêu, nước mắm, dầu ăn, tương ớt, rượu trắng

Hướng dẫn làm cua rang me ngon

Bước 1: Sơ chế cua

- Dùng kéo hoặc dao nhọn xiên vào giữa bụng cua để cua không còn cựa quậy. Tách rời phần mai cua và yếm cua. Dùng kéo cắt các phần chân nhọn sau đó rửa sạch phần chân và càng cua dưới vòi nước chảy. Bẻ càng cua tách khỏi thân cua và đập nhẹ cho dập phần vỏ càng.

- Cắt thân cua thành 4 phần, cho vào tô rồi ướp với 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng cà phê hành tím băm, ¼ muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê rượu trắng rồi trộn đều lên, để ướp trong 5 phút.

Bước 2: Chiên cua

- Đổ bột chiên ra tô.

- Đặt chảo sâu lòng lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng lên thì lấy cua nhúng vào đĩa bột chiên giòn (chỉ nhúng phần thịt cua, không nhúng phần chân, nhúng cho bột thấm kỹ để khi chiên thịt cua không bị khô và ngót đi). Phần mai cua thì bạn rắc ít bột chiên lên cho phủ phần gạch cua là được.

- Cho cua vào chảo dầu ăn đang nóng, chiên ngập dầu cho giòn với lửa vừa. Lật đều hai mặt cho cua chín, vàng giòn thì vớt cua ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Chiên lần lượt cho tới hết.

Lưu ý: Không chiên quá kỹ, cua sẽ bị khô, không ngon

Bước 3: Làm sốt me

- Bắc nồi lên bếp, đổ 250ml nước vào, bật bếp đun nóng thì cho me me chua khô đã tách vỏ vào dầm cho nhuyễn hết, đun sôi lên thì tắt bếp. Đổ nước me ra tô qua rây lọc để lọc lấy nước cốt, bỏ bã.

- Cho vào tô nước me thêm 4 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh tương ớt nếu bạn thích ăn cay sau đó đảo đều.

- Đặt chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào phi thơm hành tím băm, tỏi băm, sả băm và gừng băm rồi đổ hỗn hợp nước cốt me đã làm ở trên vào, đun sôi lên, vừa đun vừa khuấy đều

- Tiếp theo, hòa tan 2 muỗng canh bột năng với nước, cho vào chảo nước sốt me, đun sôi và khuấy đều để tạo độ sệt cho sốt.

Bước 4. Làm cua rang sốt me

Cho tất cả cua vào chảo sốt me, đảo đều cho sốt phủ vào cua, đun nhỏ lửa đến khi sốt me sền sệt lại thì tắt bếp. Gắp cua ra đĩa, rưới nước sốt me còn lại trên chảo vào cua, trang trí kèm với rau răm.

Hoàn thành món cua rang me

Cua biển rang me vị đậm đà hấp dẫn vô cùng. Sốt me vị chua mặn ngọt rất đưa miệng, cua giòn, thịt cua ngấm kỹ gia vị, ngọt mềm chua chua ngọt ngọt, cay cay tuyệt ngon.

2. Cách làm cua đồng rang me

Cua đồng được chế biến thành nhiều món ăn dân dã như canh cua đồng nấu mướp, canh cua nấu mồng tơi hay miến cua đồng, lẩu cua đồng, bún riêu cua..., thân thuộc với mọi người và giá thành cũng phải chăng. Cùng vào bếp, đổi món với cua đồng rang me giòn ngon hấp dẫn nhé.

Chuẩn bị nguyên liệu

- 500g cua đồng

- 100g me chín

- 2 muỗng canh tỏi băm

- 1 muỗng cà phê bột bắp

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng cà phê hạt tiêu

- 1 muỗng canh dầu màu điều

- 1 muỗng canh nước mắm

- Dầu ăn

- Muối

Hướng dẫn các bước làm cua đồng rang me

Bước 1: Sơ chế cua đồng

- Cua đồng còn sống, mua về bạn cho vào chậu, đặt rổ lên trên sau đó xả nước vào chậu, lắc xoay tròn để rửa sạch bùn đất bám vào cua rồi đổ nước đi. Làm như vậy đến khi nước đổ ra trong, không đục nữa thì thôi.

- Cho 3 muỗng canh muối vào chậu cua, xả nước ngập cua rồi đặt rổ lên, lại lắc xoay tròn để loại bỏ ký sinh có trong cua. Rửa sạch lại với nước rồi cho một ít đá vào cùng với cua để cua nằm im, không bò đi lung tung.

- Dùng tay bóc rời phần yếm cua và mai cua, vặt bỏ phần miệng cua. Dùng tăm khêu hết phần gạch cua trong mai cua ra và cho vào một chiếc chén. Cắt phần thân cua làm đôi.

Bước 2: Ướp cua

Cho cua đồng đã sơ chế vào tô, ướp cua với 1 muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng thìa cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu ăn và trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Làm sốt me

Cho me vào một cái tô khác, đổ 200ml nước ấm vào rồi dầm nát, vớt bỏ hạt và xác me đi. Lúc này ta được nước cốt me.

Bột bắp cho vào chén nhỏ, hòa với 1 muỗng canh nước.

Bước 4: Xào gạch cua

Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu màu điều vào đun nóng lên thì cho tỏi băm vào phi thơm, tiếp theo bạn cho gạch cua vào xào chín thì tắt bếp, múc gạch cua xào chín ra chén nhỏ.

Bước 5: Làm cua đồng rang me

Cho chảo sạch lên bếp, cho 3 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng thì cho cua vào rang cho vàng, chắt bớt dầu ra bát sau đó đổ nước cốt me vào, đảo đều cho cua ngấm đều, đun sôi lên thì cho phần gạch cua đã xào và nước bột năng đã hòa vào.

Tiếp tục rang và đảo đều đến khi nước me sền sệt lại, nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng là được sau đó tắt bếp.

Hoàn thành món cua đồng rang me

Cách làm cua đồng rang me tại nhà rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là bạn đã có món ngon dân dã để chiêu đãi cả nhà.

Cua đồng rang me có màu vàng đỏ bắt mắt, ăn giòn thơm, béo béo hòa quyện với vị chua mặn ngọt cực kỳ hấp dẫn.

Cách chọn cua ngon

Cua biển

Cua biển nên chọn những con cua còn sống, cử động mạnh các chân và mắt nhanh nhẹn. Nếu là cua nhiều thịt thì lớp da lụa (da non) giữa kẹt khuỷu (cùi chỏ) trên càng cua có màu hồng đỏ hoặc hồng đậm.

Dùng tay bóp vào yếm cua, nếu thấy cứng tay là cua chắc thịt; nếu yếm mềm, dễ móp là cua ít thịt.

Cua đồng

Nên chọn những con cua khỏe, đầy đủ chân và càng, lấy tay ấn vào vỏ yếm cua thấy nổi bọt khí là cua còn tươi. Nếu muốn nấu nhiều gạch thì nên chọn cua cái và muốn nhiều thịt thì chọn cua đực.

Nên chọn mua cua vào thời điểm đầu tháng và cuối tháng, giữa tháng thường là thời điểm cua lột vỏ nên cua gầy, thịt bở và ít thịt, không ngon.