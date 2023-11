Đây là kẽ hở đang bị các đối tượng lợi dụng khai thác thông tin cá nhân, dụ dỗ cung cấp hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo, thậm chí tống tiền những người nhẹ dạ, cả tin. Câu chuyện sau đây là lời cảnh tỉnh cho nhiều người cần cảnh giác hơn khi quyết định tìm nửa kia trên mạng xã hội.

Cẩn thận sập “bẫy tình” khi tìm nửa kia trên mạng xã hội kẻo bị đe dọa, tống tiền

Qua tìm hiểu, thời gian gần đây đã xẩy ra nhiều vụ lừa đảo, tống tiền liên quan đến việc tìm bạn, hẹn hò trên mạng xã hội. Mới đây nhất ngày 1/8, Công an TP Hà Nội cũng đã thông tin về vụ việc, trong vòng 8 ngày, một nam thanh niên đã 10 lần chuyển tiền đến ứng dụng hẹn hò online và bị chiếm đoạt tổng cộng 1,4 tỷ đồng. Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online. Nạn nhân cho biết đã cài đặt ứng dụng "hoanxxx" trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web: https://xxxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền đã nạp. Hậu quả đã bị mất số tiền 1,4 tỉ đồng.