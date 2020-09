Cảnh sát giao thông Đắk Nông "Vì bình yên, hạnh phúc trên những tuyến đường"

CAND là những người giữ bình yên cuộc sống, người thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi. CAND là những người lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.



Chính vì vậy, ngay từ khi còn học tiểu học trên mảnh đất Tây nguyên đầy nắng và gió, tôi đã ước mơ trở thành một chiến sĩ CAND, để góp một phần sức nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ước mơ ấy nay đã trở thành hiện thực. Qua 18 năm công tác, bản thân tôi có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là sự ghi nhận của quần chúng nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung và của bản thân nói riêng, bởi đó chính là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi tiếp tục cống hiến cho nhân dân.

Tổ công tác trao trả giấy tờ và 9,5 triệu tiền mặt cho anh Bình

Còn nhớ rạng sáng ngày 1/3/2007, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 14 (thuộc huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), tổ công tác chúng tôi đã nhặt được chiếc ví của người đi đường. Bên trong có một giấy CMND mang tên Ngô Thanh Bình (sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Buk So, Tuy Đức, Đắk Nông) và 9,5 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi nhặt được, tôi đã trực tiếp liên hệ với Công an xã Đắk Buk So để tìm đến nhà anh Bình. Mời anh trong ngày hôm đó lên đơn vị để tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cùng giấy tờ tùy thân cho anh. Việc làm tuy nhỏ nhưng đã mang lại ý nghĩa lớn, bởi đây là số tiền mà anh Bình dùng để đi chữa bệnh. Sau khi được nhận lại tài sản, anh Bình rất xúc động, chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) vì nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân.

Qua đó chúng tôi nhận thức được rằng niềm vui, hạnh phúc của nhân dân đã tạo thêm động lực để chúng tôi yêu ngành, mến nghề,̉ tiếp tục cống hiến hết sức mình vì Nhân dân.

Địa điểm người dân được mời vào để phát nước và mũ bảo hiểm miễn phí trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Bên cạnh đó, được sự định hướng của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Đắk Nông thực hiện một công việc tuy nhỏ bé nhưng được quần chúng nhân dân đánh giá cao, mà mỗi khi nghĩa lại tôi cảm thấy lòng cứ bồi hồi, xao xuyến. Xác định thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh sẽ gia tăng đột biến, do bà con nhân dân đi làm xa về quê ăn tết. Nhằm chia sẻ một phần vất vả của những người đi làm ăn xa, Phòng CSGT đã huy động các nguồn lực cùng với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ phối hợp tổ chức phát nước, khăn lạnh, bánh mỳ miễn phí cho nhân dân trên đường về quê đón Tết và trở lại làm việc sau Tết. Cùng với đó, CSGT Đắk Nông còn thu lại các mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, không đảm bảo an toàn và cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới, đảm bảo chất lượng theo quy định cho người dân; qua đó kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Công Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm mới đạt chuẩn cho người đi đường

Những chai nước, khoai lang luộc làm ấm lòng người tham gia giao thông

Khi được lực lượng CSGT mời vào, cứ ngỡ mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng khi nhận được nước uống, khăn lạnh và bánh ngọt, nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ và cảm động.

Hàng ngàn chai nước được tặng cho người dân trên đường về quê vui xuân, đón tết

Những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nước uống, khăn lạnh được trao tặng cho người dân trên đường về quê đón Tết

Qua đợt triển khai, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, hướng dẫn luật giao thông đường bộ cho 13.791 lượt người; phát 13.791 chai nước suối, 13.791 khăn lạnh, 13.791 bánh mỳ, 225 kg khoai lang luộc và tặng 610 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân với tổng trị giá trên 223,5 triệu đồng. Việc làm này đã được các cơ quan báo chí, truyền hình ở Trung ương, địa phương các trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải... Riêng các trang mạng xã hội đã thu hút trên 3,676 triệu lượt thích, bình luận và tiếp cận. Đa số quần chúng nhân dân và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ đối với lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông vì sự quan tâm, chia sẻ với người dân, xứng đáng là người chiến sỹ CSGT vì nhân dân phục vụ.

Người dân xúc động trước việc làm của lực lượng CSGT

Với phương châm mỗi ngày làm một việc tốt, làm nhiều việc tốt vì nhân dân, lực lượng CSGT đã thực hiện nhiều công việc thiết thực, ý nghĩa. Những việc làm ấy đã làm lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ CSGT thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân, từ đó Nhân dân thêm ủng hộ lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm TTATGT và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông.

Những kỷ niệm, câu chuyện mà tôi được trải nghiệm trên đây chỉ là những việc làm nhỏ bé của lực lượng CSGT, bởi thực tế đã có biết bao cán bộ, chiến sỹ phải đổ máu, hi sinh hoặc mang thương tật suốt đời vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Khi đến thăm và nói chuyện tại Trường Công an trung cấp khóa II, năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân" . Trước đó, trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII năm 1948, cùng với 6 Điều dạy về Tư cách người Công an cách mạng, Người cũng nhấn mạnh: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc". Với quan điểm ấy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu CAND phải gần dân, vì dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất luợng, hiệu quả công việc.

Từ tin báo của nhân dân, Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông bắt được 2 đối tượng trộm cắp xe máy

Công an của nhân dân thì phải dựa vào nhân dân, phải nhận thức rõ sức mạnh và vai trò của nhân dân đối với công tác công an, làm sao cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cũng là nhiệm vụ của toàn dân. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được"; "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn" .

Với sự chăm lo của của Đảng, Bác Hồ và Chính phủ, mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT đã thấm nhuần quan điểm chỉ đạo và tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND. Có như vậy thì CAND mới thực sự là Công an của nhân dân, luôn được nhân dân đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ.

Lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Phòng CSGT tham gia chương trình Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp tết Nguyên đán Canh Tý

Cũng vì thế, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ CAND nói chung và CSGT nói riêng trong lòng Nhân dân, để "đi dân nhớ, ở dân thương" đã trở thành nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Gần đây nhất, thực hiện các Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống dịch Covid-19 và hiến máu cứu người, lực lượng CAND đã luôn gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Cảnh sát giao thông Đắk Nông nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại xã ĐắkRu, huyện ĐắkR'Lấp.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Đắk Nông đã xung kích, đi đầu trong việc hiến máu tình nguyện, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Đắk Nông hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống dịch Covid-19 và hiến máu cứu người (tháng 2/2020)

Những việc làm đó đã tiếp tục làm tỏa sáng tư tưởng của Chỉ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Qua đó Đảng, Nhà nước, nhân dân tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao đối với những việc làm có ý nghĩa thiết thực, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và của lực lượng CSGT nói riêng. Xứng đánh với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.