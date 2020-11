CBR150RR lộ ảnh cực chất: R15 hết hi vọng "tiếm ngôi"

Tin đồn về một phiên bản hoàn toàn mới của Honda CBR150R đã xuất hiện từ đầu năm 2020 với việc được trang bị thêm phuộc USD. Và mới đây, chuyên trang motoblast đã đưa ra những hình ảnh mới nhất về thiết kế của chiếc sportbike này.

Theo đó, Honda CBR150R 2021 được thiết kế lại dựa trên ngôn ngữ thiết kế của đàn anh CBR250RR. Chúng ta có thể thấy những khác biệt ở phần yên xe cho người ngồi phía sau, bình xăng cũng dường như thoải hơn để người lái ôm sát xe tốt hơn. Ngoài ra, cấu trúc ống xả dường như cũng được thay đổi cùng với đĩa phanh sau khác biệt.

Điểm nhấn của thế hệ Honda CBR150R chính là việc đưa tới hệ thống phuộc Up Side Down, đây là vũ khí mạnh để giúp Honda CBR150R giữ được vị thế so với đối thủ Yamaha YZF-R15. Hiện tại, R15 không chỉ có được sức mạnh tốt hơn so với CBR150RR mà xe cũng từ lâu được tích hợp phuộc lộn ngược.

Honda trước đó đã trang bị phuộc USD cho CB150 Neo Sports Cafe, chính vì thế việc đưa tới hệ thống phuộc hiện đại này trên CBR150RR là việc có thể đoán trước được.

Cùng với những cập nhật về thiết kế thì dự kiến động cơ trên Honda CBR150R cũng được cải tiến để mang tới sức mạnh tốt hơn đồng thời đạt chuẩn khí thải mới.