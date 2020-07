Chỉ 800 triệu đồng sở hữu ngay Mazda CX-9 đời 2014 liệu có đáng?

Ở thời điểm 2014, một chiếc Mazda CX-9 nhập khẩu có giá lăn bánh hơn 2 tỷ đồng. Sau khoảng thời gian hơn 5 năm sử dụng, xe đã giảm hơn một nửa giá trị so với thời điểm mua mới. Cụ thể hơn, người mua hiện nay có thể dễ dàng tìm mua một chiếc Mazda CX-9 với giá dưới 900 triệu đồng.​

Chiếc Mazda CX-9 đời 2014 đã lăn bánh 58.000km dưới đây là một ví dụ. Hiện tại, xe đang được chào bán với giá 815 triệu đồng. Tức rẻ hơn một chiếc Hyundai Tucson mới bản tiêu chuẩn đang có giá niêm yết 878 triệu đồng.​

Đời sâu, cộng thêm sự hiện diện của “đàn em” Mazda CX-8 thay thế đã khiến Mazda CX-9 đời cũ rớt giá không phanh trên thị trường xe cũ. Đối thủ cùng đời như Toyota Highlander đời 2014 đang có giá không dưới 1,2 tỷ đồng trên thị trường xe cũ.​

Nội thất Mazda CX-9 được trang bị ghế ngồi bọc da hàng ghế trước chỉnh điện, tiện lợi với cốp điện, camera lùi cảm biến hỗ trợ đổ xe, cửa sổ trời (CX-8 không có cửa sổ trời), Start/Stop, dàn âm thanh Bose, màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm sử dụng hệ thống Mazda Connect. Mazda CX-9 được trang bị tiêu chuẩn 06 túi khí, loạt phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử (ESP), cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình,…​

Trong dòng xe CUV của thương hiệu Mazda, dòng xe CX-9 được xếp trên CX-8 một bậc, khi trên thực tế CX-8 gần như là một chiếc CX-5 được kéo dài, do đó CX-8 ngắn hơn về chiều dài tổng thể và hẹp hơn so với CX-9 thế hệ mới (2016 – đến nay). Dẫu vậy, nếu so CX-8 hoàn toàn mới với CX-9 thế hệ cũ, CX-9 có chiều dài cơ sở ngắn hơn khoảng 55mm so với CX-8.​

Mazda CX-9 sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3.7L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 273 mã lực tại 6.250 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 366Nm có được tại dải vòng tua từ 4.250 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT).​ Động cơ xăng V6 dung tích lớn là một trong những yếu tố khiến người mua xe e ngại với CX-9 cũ, nhất là sử dụng trong đô thị hao tốn nhiên liệu. Dẫu vậy, vẫn có nhiều khách hàng ưa thích động cơ cỡ lớn mạnh mẽ này.​

Bản thân dòng xe Mazda CX-9 được phân phối chính hãng vào thời điểm cuối năm 2012 với mức giá 1,855 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh số thấp là lý do khiến THACO Mazda ngừng phân phối CX-9 hồi năm 2017.​ Tại thời điểm còn được phân phối, Mazda CX-9 dường như đứng “một mình một cõi’’ trong phân khúc CUV 7 chỗ cỡ trung, khi trên thị trường Ford Explorer chưa được phân phối chính hãng.​